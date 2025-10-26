La Rola rugit à nouveau, l'Union sourit à nouveau : le leader a pris son temps

L'Union Saint-Gilloise l'a emporté 2-0 contre Saint-Trond. Les protégés de David Hubert ont fini par profiter des espaces laissés en deuxième mi-temps.

Rebondir après une défaite 0-4 en Ligue des Champions : comme après la gifle contre Newcastle, l'Union comptait sur le championnat pour se remettre la tête à l'endroit. Quoi de mieux pour cela que de retrouver son Parc Duden, avec la réception de Saint-Trond ? Les Canaris, équipe en forme du début de saison, restaient sur un partage contre Anderlecht et étaient toujours privés de Ryotaro Ito, de retour de sa blessure au tendon d'achille, mais pas encore apte à commencer.

Côté unioniste, David Hubert a apporté du sang neuf à son onze en titularisant Ross Sykes, Rob Schoofs et Marc Giger, laissant Fedde Leysen, Adem Zorgane et Kevin Rodriguez sur le banc. L'Union a bien débuté son match et n'a pas mis dix minutes à faire trembler les filets sur un superbe centre d'Anan Khalaili repris par Promise David au second poteau. Mais le but du Canadien a été annulé pour hors-jeu.

L'Union frustrée par deux fois

Saint-Trond a également mis le nez à la fenêtre, avec quelques décrochages intéressants de Keisuke Goto pour permettre aux autres attaquants de plonger dans l'espace. Ilias Sebaoui a ainsi bien failli se présenter face à Kjell Scherpen mais Kevin Mac Allister l'en a empêché. C'est dans l'autre rectangle que le danger s'est précisé avec un deuxième but...encore annulé pour hors-jeu. Cette fois, c'est Christian Burgess qui avait poussé au fond un coup franc de Rob Schoofs qui s'était écrasé sur la latte.

Pas question de hors-jeu pour Marc Giger sur une nouvelle phase arrêtée cinq minutes plus tard. Son but aurait été valable s'il avait exploité la remise de Burgess. Mais son ballon a fini en tribune. Un manque de chance et de justesse dans le rectangle qui expliquent le 0-0 à la pause. Le premier arrêt d'un gardien intervient dès le deuxième acte, il est à mettre à l'arrêt de Leo Kokubo sur une frappe puissante de Promise David, parti en profondeur.

De quoi donner le ton d'un début de mi-temps plus animé. Dans l'autre rectangle, Kjell Scherpen sortait aussi son premier arrêt de la rencontre sur une frappe d'Arbnor Muja dans un angle fermé. Une intervention assez approximative dont n'a pas su profiter Goto au petit rectangle. Le Parc Duden était encore plongé dans les ralentis de la phase que David repartait à l'assaut et déviait un centre génial de Schoofs juste à côté. D'un rectangle à l'autre, c'est Sykes qui a dû s'employer pour dévier une reprise très dangereuse de Goto.

La rencontre était sur un fil, le but était dans l'air. Les espaces laissés par la défense de Saint-Trond ont fait pencher la balance côté unioniste. C'est un homme frais, Kevin Rodriguez, qui a fait la différence en partant en contre, profitant de la main pas assez ferme de Kokubo pour ouvrir le score. Le troisième but de la soirée pour l'Union, le premier validé (65e, 1-0).

Dans la foulée, les Saint-Gillois sont passés proche du break sur un contre mené par Anouar Ait El Hadj mais Rodriguez n'est pas parvenu à s'offrir un doublé, sa tentative de dribble devant Kokubo n'a pas trompé le portier des Canaris. Pas à l'abri, l'Union n'a pas vécu une fin de match sans frayeur. Deux sorties assez hésitantes de Scherpen ont failli coûter cher.

Elles sont finalement restées sans conséquence : l'Union Saint-Gilloise a même fait le break en toute fin de match sur une nouvelle frappe enroulée de Rodriguez, dont la montée aura été déterminante. 2-0 et six sur six pour David Hubert en championnat, une victoire qui permet à l'équipe de conserver ses trois points d'avance sur le Club de Bruges.