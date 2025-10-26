Date: 26/10/2025 19:15
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 12
La Rola rugit à nouveau, l'Union sourit à nouveau : le leader a pris son temps
Photo: © photonews

L'Union Saint-Gilloise l'a emporté 2-0 contre Saint-Trond. Les protégés de David Hubert ont fini par profiter des espaces laissés en deuxième mi-temps.

Rebondir après une défaite 0-4 en Ligue des Champions : comme après la gifle contre Newcastle, l'Union comptait sur le championnat pour se remettre la tête à l'endroit. Quoi de mieux pour cela que de retrouver son Parc Duden, avec la réception de Saint-Trond ? Les Canaris, équipe en forme du début de saison, restaient sur un partage contre Anderlecht et étaient toujours privés de Ryotaro Ito, de retour de sa blessure au tendon d'achille, mais pas encore apte à commencer.

Côté unioniste, David Hubert a apporté du sang neuf à son onze en titularisant Ross Sykes, Rob Schoofs et Marc Giger, laissant Fedde Leysen, Adem Zorgane et Kevin Rodriguez sur le banc. L'Union a bien débuté son match et n'a pas mis dix minutes à faire trembler les filets sur un superbe centre d'Anan Khalaili repris par Promise David au second poteau. Mais le but du Canadien a été annulé pour hors-jeu.

L'Union frustrée par deux fois

Saint-Trond a également mis le nez à la fenêtre, avec quelques décrochages intéressants de Keisuke Goto pour permettre aux autres attaquants de plonger dans l'espace. Ilias Sebaoui a ainsi bien failli se présenter face à Kjell Scherpen mais Kevin Mac Allister l'en a empêché. C'est dans l'autre rectangle que le danger s'est précisé avec un deuxième but...encore annulé pour hors-jeu. Cette fois, c'est Christian Burgess qui avait poussé au fond un coup franc de Rob Schoofs qui s'était écrasé sur la latte.

Pas question de hors-jeu pour Marc Giger sur une nouvelle phase arrêtée cinq minutes plus tard. Son but aurait été valable s'il avait exploité la remise de Burgess. Mais son ballon a fini en tribune. Un manque de chance et de justesse dans le rectangle qui expliquent le 0-0 à la pause. Le premier arrêt d'un gardien intervient dès le deuxième acte, il est à mettre à l'arrêt de Leo Kokubo sur une frappe puissante de Promise David, parti en profondeur.

De quoi donner le ton d'un début de mi-temps plus animé. Dans l'autre rectangle, Kjell Scherpen sortait aussi son premier arrêt de la rencontre sur une frappe d'Arbnor Muja dans un angle fermé. Une intervention assez approximative dont n'a pas su profiter Goto au petit rectangle. Le Parc Duden était encore plongé dans les ralentis de la phase que David repartait à l'assaut et déviait un centre génial de Schoofs juste à côté. D'un rectangle à l'autre, c'est Sykes qui a dû s'employer pour dévier une reprise très dangereuse de Goto.

La rencontre était sur un fil, le but était dans l'air. Les espaces laissés par la défense de Saint-Trond ont fait pencher la balance côté unioniste. C'est un homme frais, Kevin Rodriguez, qui a fait la différence en partant en contre, profitant de la main pas assez ferme de Kokubo pour ouvrir le score. Le troisième but de la soirée pour l'Union, le premier validé (65e, 1-0).

Dans la foulée, les Saint-Gillois sont passés proche du break sur un contre mené par Anouar Ait El Hadj mais Rodriguez n'est pas parvenu à s'offrir un doublé, sa tentative de dribble devant Kokubo n'a pas trompé le portier des Canaris. Pas à l'abri, l'Union n'a pas vécu une fin de match sans frayeur. Deux sorties assez hésitantes de Scherpen ont failli coûter cher.

Elles sont finalement restées sans conséquence : l'Union Saint-Gilloise a même fait le break en toute fin de match sur une nouvelle frappe enroulée de Rodriguez, dont la montée aura été déterminante. 2-0 et six sur six pour David Hubert en championnat, une victoire qui permet à l'équipe de conserver ses trois points d'avance sur le Club de Bruges.

Les compositions

Union SG Union SG
Scherpen Kjell 90' 7.3 -
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 0
Mac Allister Kevin 90' 7.6 -
  • Précision des passes: 38/44 (86.4%)
Burgess Christian 90' 7.5 -
  • Précision des passes: 40/51 (78.4%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/2
  • Précision des longs ballons: 3/8 (37.5%)
Sykes Ross 90' 7.2 -
  • Précision des passes: 32/41 (78%)
  • Passes clés: 2
  • Précision des longs ballons: 1/11 (9.1%)
Khalaili Anan 84' 6.5 -
  • Précision des passes: 15/22 (68.2%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/10 (20%)
Van de Perre Kamiel A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 27/29 (93.1%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 5/5 (100%)
Schoofs Rob 77' 7.2 -
  • Précision des passes: 19/23 (82.6%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 0/5 (0%)
Giger Marc 62' 6.6 -
  • Précision des passes: 9/9 (100%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Niang Ousseynou 90' 6.3 -
  • Précision des passes: 22/32 (68.8%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 0/4 (0%)
Ait El Hadj Anouar   90' 7.0 -
  • Précision des passes: 21/27 (77.8%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Dribbles réussis: 2/4 (50%)
  • Précision des centres: 2/5 (40%)
David Promise 76' 6.3 -
  • Précision des passes: 10/20 (50%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/5
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Banc
Teunckens Jens 0'  
Chambaere Vic 0'  
Barry Mamadou Thierno 0'  
Rasmussen Mathias A 13' 6.9 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 9/9 (100%)
  • Passes clés: 1
Zorgane Adem 14' 6.8 -
  • Précision des passes: 8/9 (88.9%)
Smith Guilherme 0'  
Rodriguez Kevin ⚽ ⚽ 28' 9.2 -
  • Buts: 2
  • Précision des passes: 6/8 (75%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 3/3
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Boufal Sofiane 0'  
Patris Louis 6' 7.0  
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Leysen Fedde 0'  
 

STVV STVV
Kokubo Leobrian 90' 7.0 -
  • Arrêts: 4
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 12/32 (37.5%)
Van Helden Rein 90' 6.8 -
  • Précision des passes: 52/60 (86.7%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 5/13 (38.5%)
Vanwesemael Robert-Jan 65' 6.6 -
  • Précision des passes: 26/34 (76.5%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 4/9 (44.4%)
Taniguchi Shogo 90' 6.8 -
  • Précision des passes: 42/50 (84%)
Hata Taiga 90' 6.6 -
  • Précision des passes: 42/47 (89.4%)
Plus de stats
Sissako Abdoulaye   77' 5.2 -
  • Précision des passes: 18/29 (62.1%)
  • Précision des longs ballons: 1/5 (20%)
Yamamoto Rihito 90' 6.3 -
  • Précision des passes: 26/35 (74.3%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Muja Arbnor 90' 6.3 -
  • Précision des passes: 30/34 (88.2%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/3 (0%)
Ferrari Andres 65' 6.0 -
  • Précision des passes: 5/7 (71.4%)
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Sebaoui Ilias   65' 6.1 -
  • Précision des passes: 12/15 (80%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Dribbles réussis: 2/6 (33.3%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Goto Keisuke 90' 6.5 -
  • Précision des passes: 12/23 (52.2%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
Banc
Delpupo Isaias 0'  
Ito Ryotaro 25' 6.3 -
  • Précision des passes: 17/19 (89.5%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Juklerød Simen 25' 6.4 -
  • Précision des passes: 13/18 (72.2%)
  • Tirs cadrés: 1/1
Lendfers Matt 0'  
Janssens Wolke 0'  
Benachour Illyès 0'  
Diriken Alouis 13' 6.1 -
Matsuzawa Kaito 25' 6.4 -
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/5 (40%)
Nhaili Adam 0'  
Revivre Union SG - STVV
