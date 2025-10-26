Retrouvailles reportées pour Marco Ilaimaharitra ? Le verdict tombe

Photo: © photonews

Standard devra se passer de Marco Ilaimaharitra pendant quelques semaines. Le joueur s'est blessé contre La Gantoise, et le premier verdict n'est pas très optimiste.

Ilaimaharitra manquera le match contre Charleroi

Ce vendredi contre La Gantoise, Marco Ilaimaharitra a dû quitter le terrain avant l'heure de jeu. Le milieu de terrain malgache souffrait de douleurs aux adducteurs et n'a pas pu continuer le match.

Selon le staff médical, il sera indisponible pendant plusieurs semaines, rapporte La Dernière Heure. Il manquera donc, entre autres, la confrontation avec Charleroi, le club dont il a porté les couleurs pendant de nombreuses années. Le match devait être marqué par des retrouvailles pour lui, mais cela ne se fera pas pour l'instant.

Vincent Euvrard regrettait naturellement la perte de son joueur. " C'est toujours ennuyeux de perdre un joueur avec autant de qualités, mais je ne veux pas appeler cela une catastrophe », déclare-t-il. Ilaimaharitra était ces dernières semaines une valeur sûre au milieu de terrain et jouait un rôle important dans l'organisation de l'équipe. Son absence oblige le staff technique à revoir ses plans.

Des alternatives limitées pour Vincent Euvrard ? 

Reste à savoir qui pourra remplacer Ilaimaharitra : Hakim Sahabo et Léandre Kuavita, deux jeunes du cru, auront probablement leur chance, mais devront certainement hausser leur niveau de jeu pour que les Rouches restent compétitifs.

En outre, le Standard a également dû se passer de Henry Lawrence ce week-end. Le défenseur est retourné en Angleterre pour assister à la naissance de son enfant. Il devrait cependant revenir très vite. 

21:52
20:00
21:14
21:20
21:40
20:32
18:20
21:00
19:30
18:40
19:00
18:00
17:30
17:00
16:00
16:30
15:38
15:00
14:20
14:00
14:40
23:34
1
23:15
1
22:40
13:38
12:30
1
13:00
12:00
11:40
08:20
10:30
10:00
09:26
08:00
09:07
08:45

