Le Standard rend visite à Ivan Leko... pour une place aux portes du top 6 (direct 20h45)

Vainqueur de l'Antwerp en deux temps, le Standard voudra surfer sur la vague pour s'imposer sur le terrain de La Gantoise, ce samedi soir. Les Rouches n'ont remporté aucun de leurs dix derniers déplacements à la Planet Group Arena et tenteront de briser cette petite malédiction.

Après sa victoire contre l’Antwerp, qui a confirmé la progression des dernières semaines, le Standard aimerait enchaîner avec un deuxième succès consécutif sur la pelouse de La Gantoise, ce samedi soir.

Le terrain des Buffalos ne réussit toutefois pas souvent aux Rouches, qui ne se sont pas imposés à une seule reprise lors de leurs dix derniers déplacements à la Ghelamco Arena, devenue depuis la Planet Group Arena.

Renaud Emond et Razvan Marin aux commandes du dernier succès du Standard à Gand

Le dernier succès du Standard à La Gantoise remonte en effet au 3 avril 2019, lors des Champions Play-Offs. Les hommes de Michel Preud’homme s’étaient imposés 1-2 grâce à un but de Renaud Emond et un penalty de Razvan Marin dans les dernières minutes.

Cette fois, la donne sera bien différente, et c’est face à un certain Ivan Leko que les Liégeois devront aller chercher trois points importants, qui pourraient leur permettre de se rapprocher sensiblement du top 6.

Battue sèchement la semaine dernière à Zulte Waregem (4-1), La Gantoise doit toutefois une revanche à ses supporters et pourrait profiter de quelques retours, comme celui de Michal Skoras, pour inverser la tendance. Gand - Standard, une affiche à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.