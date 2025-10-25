Suis La Gantoise - Standard en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.
-
Date: 25/10/2025 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 12

LIVE : Une surprise chez les Rouches, voici les compositions de La Gantoise - Standard

Vainqueur de l'Antwerp en deux temps, le Standard voudra surfer sur la vague pour s'imposer sur le terrain de La Gantoise, ce samedi soir. Les Rouches n'ont remporté aucun de leurs dix derniers déplacements à la Planet Group Arena et tenteront de briser cette petite malédiction.

Loïc Woos depuis , suiveur du Standard
La Gantoise: Davy Roef - Matisse Samoise - Siebe Van Der Heyden - Maksim Paskotsi - Jean-Kevin Duverne - Tiago Araujo - Atsuki Ito - Omri Gandelman - Momodou Sonko - Mathias Delorge - Hyllarion Goore
Banc: Samuel Kotto - Michal Skoras - Dante Vanzeir - Max Dean - Leonardo Da Silva Lopes - Tom Vandenberghe - Hatim Essaouabi - Tibe De Vlieger - Mohammed El Âdfaoui

Standard: Matthieu Epolo - Marlon Fossey - Josué Homawoo - Ibe Hautekiet - Tobias Mohr - Marco Ilaimaharitra - Hakim Sahabo - Leandre Kuavita - Rafiki Said - Dennis Ayensa - Thomas Henry
Banc: Steeven Assengue - Quentin Durka - Nayel Mehssatou - Mitongo René - Ibrahim Karamoko - Lucas Pirard - Mohamed El Hankouri - Timothée NKada - Casper Nielsen

La Gantoise La Gantoise
Roef Davy  
Samoise Matisse  
Van Der Heyden Siebe  
Paskotsi Maksim  
Duverne Jean-Kevin  
Araujo Tiago  
Ito Atsuki  
Gandelman Omri  
Sonko Momodou  
Delorge Mathias  
Goore Hyllarion  
Banc
Kotto Samuel  
Skoras Michal  
Vanzeir Dante  
Dean Max  
Lopes Leonardo Da Silva  
Vandenberghe Tom  
Essaouabi Hatim  
De Vlieger Tibe  
El Âdfaoui Mohammed  
 

Standard Standard
Epolo Matthieu  
Fossey Marlon  
Homawoo Josué  
Hautekiet Ibe  
Mohr Tobias  
Ilaimaharitra Marco  
Sahabo Hakim  
Kuavita Leandre  
Said Rafiki  
Ayensa Dennis  
Henry Thomas  
Banc
Assengue Steeven  
Durka Quentin  
Mehssatou Nayel  
René Mitongo  
Karamoko Ibrahim  
Pirard Lucas  
El Hankouri Mohamed  
NKada Timothée  
Nielsen Casper  

présentation (du match)

Le Standard rend visite à Ivan Leko... pour une place aux portes du top 6 (direct 20h45)
Loïc Woos
depuis , suiveur du Standard
| 0 réaction
Le Standard rend visite à Ivan Leko... pour une place aux portes du top 6 (direct 20h45)
Photo: © photonews

Vainqueur de l'Antwerp en deux temps, le Standard voudra surfer sur la vague pour s'imposer sur le terrain de La Gantoise, ce samedi soir. Les Rouches n'ont remporté aucun de leurs dix derniers déplacements à la Planet Group Arena et tenteront de briser cette petite malédiction.

Après sa victoire contre l’Antwerp, qui a confirmé la progression des dernières semaines, le Standard aimerait enchaîner avec un deuxième succès consécutif sur la pelouse de La Gantoise, ce samedi soir.

Le terrain des Buffalos ne réussit toutefois pas souvent aux Rouches, qui ne se sont pas imposés à une seule reprise lors de leurs dix derniers déplacements à la Ghelamco Arena, devenue depuis la Planet Group Arena.

Renaud Emond et Razvan Marin aux commandes du dernier succès du Standard à Gand

Le dernier succès du Standard à La Gantoise remonte en effet au 3 avril 2019, lors des Champions Play-Offs. Les hommes de Michel Preud’homme s’étaient imposés 1-2 grâce à un but de Renaud Emond et un penalty de Razvan Marin dans les dernières minutes.

Cette fois, la donne sera bien différente, et c’est face à un certain Ivan Leko que les Liégeois devront aller chercher trois points importants, qui pourraient leur permettre de se rapprocher sensiblement du top 6.

Battue sèchement la semaine dernière à Zulte Waregem (4-1), La Gantoise doit toutefois une revanche à ses supporters et pourrait profiter de quelques retours, comme celui de Michal Skoras, pour inverser la tendance. Gand - Standard, une affiche à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Prono La Gantoise - Standard

La Gantoise gagne
Partage
Standard gagne
La Gantoise La Gantoise gagne Partage Standard Standard gagne
55.48% 31.23% 13.29%
Les plus populaires
2-1
(85x)		 1-1
(57x)		 2-0
(28x)

Comparatif La Gantoise - Standard

Classement

6
11

Points

17
14

Gagner

5
4

Perdre

4
5

Buts inscrits

18
10

Buts reçus

17
13

Cartes jaunes

21
28

Cartes rouges

1
5

face-à-face remportés

40
13
24
22/12 16:00 Standard Standard 0-1 La Gantoise La Gantoise
10/11 16:00 La Gantoise La Gantoise 5-0 Standard Standard
18/05 20:45 Standard Standard 1-4 La Gantoise La Gantoise
29/03 20:45 La Gantoise La Gantoise 5-1 Standard Standard
02/03 20:45 Standard Standard 4-2 La Gantoise La Gantoise
29/10 18:30 La Gantoise La Gantoise 3-1 Standard Standard
03/06 20:30 La Gantoise La Gantoise 3-1 Standard Standard
06/05 20:45 Standard Standard 1-2 La Gantoise La Gantoise
23/12 20:30 La Gantoise La Gantoise 0-0 Standard Standard
22/07 20:45 Standard Standard 2-2 La Gantoise La Gantoise
27/02 18:30 Standard Standard 0-1 La Gantoise La Gantoise
22/12 20:30 La Gantoise La Gantoise 3-1 Standard Standard
28/11 18:30 La Gantoise La Gantoise 3-1 Standard Standard
19/05 21:00 La Gantoise La Gantoise 2-0 Standard Standard
08/05 18:30 Standard Standard 2-1 La Gantoise La Gantoise
04/04 18:15 Standard Standard 2-1 La Gantoise La Gantoise
13/12 18:15 La Gantoise La Gantoise 2-1 Standard Standard
26/12 20:30 Standard Standard 0-1 La Gantoise La Gantoise
03/11 18:00 La Gantoise La Gantoise 3-1 Standard Standard
10/05 20:30 Standard Standard 2-3 La Gantoise La Gantoise
03/04 20:30 La Gantoise La Gantoise 1-2 Standard Standard
22/02 20:30 La Gantoise La Gantoise 2-1 Standard Standard
27/07 20:30 Standard Standard 3-2 La Gantoise La Gantoise
29/04 20:30 La Gantoise La Gantoise 1-3 Standard Standard
14/04 20:30 Standard Standard 1-0 La Gantoise La Gantoise
16/12 18:00 Standard Standard 0-0 La Gantoise La Gantoise
03/11 20:30 La Gantoise La Gantoise 1-0 Standard Standard
19/02 14:30 Standard Standard 1-1 La Gantoise La Gantoise
27/10 20:30 La Gantoise La Gantoise 1-0 Standard Standard
24/01 18:00 Standard Standard 0-3 La Gantoise La Gantoise
20/09 14:30 La Gantoise La Gantoise 4-1 Standard Standard
21/05 20:30 La Gantoise La Gantoise 2-0 Standard Standard
17/04 20:30 Standard Standard 1-3 La Gantoise La Gantoise
21/12 14:30 La Gantoise La Gantoise 1-2 Standard Standard
10/08 14:30 Standard Standard 0-1 La Gantoise La Gantoise
23/02 18:00 Standard Standard 2-3 La Gantoise La Gantoise
03/11 14:30 La Gantoise La Gantoise 0-1 Standard Standard
26/05 14:30 Standard Standard 7-0 La Gantoise La Gantoise
23/05 20:30 La Gantoise La Gantoise 1-0 Standard Standard
19/01 18:00 La Gantoise La Gantoise 0-0 Standard Standard
21/09 20:30 Standard Standard 1-2 La Gantoise La Gantoise
10/05 20:30 Standard Standard 2-1 La Gantoise La Gantoise
31/03 18:00 La Gantoise La Gantoise 3-0 Standard Standard
04/12 18:00 Standard Standard 0-0 La Gantoise La Gantoise
13/08 18:00 La Gantoise La Gantoise 3-1 Standard Standard
29/04 20:30 Standard Standard 1-0 La Gantoise La Gantoise
16/04 18:00 La Gantoise La Gantoise 1-3 Standard Standard
06/04 20:30 Standard Standard 4-2 La Gantoise La Gantoise
16/03 20:30 La Gantoise La Gantoise 1-0 Standard Standard
20/02 18:00 La Gantoise La Gantoise 4-1 Standard Standard
24/10 18:00 Standard Standard 2-1 La Gantoise La Gantoise
21/03 20:00 Standard Standard 0-2 La Gantoise La Gantoise
15/03 19:30 La Gantoise La Gantoise 1-0 Standard Standard
21/11 18:00 La Gantoise La Gantoise 2-1 Standard Standard
20/11 19:30 Standard Standard 1-2 La Gantoise La Gantoise
16/05 20:00 La Gantoise La Gantoise 0-1 Standard Standard
21/12 20:30 Standard Standard 2-1 La Gantoise La Gantoise
15/04 20:45 La Gantoise La Gantoise 4-0 Standard Standard
18/03 20:45 Standard Standard 2-2 La Gantoise La Gantoise
23/02 20:00 Standard Standard 0-0 La Gantoise La Gantoise
16/09 18:00 La Gantoise La Gantoise 1-1 Standard Standard
10/03 18:00 Standard Standard 0-1 La Gantoise La Gantoise
01/10 18:00 La Gantoise La Gantoise 2-1 Standard Standard
08/05 19:30 La Gantoise La Gantoise 0-0 Standard Standard
05/05 20:30 Standard Standard 0-2 La Gantoise La Gantoise
08/03 20:30 Standard Standard 4-2 La Gantoise La Gantoise
25/01 20:00 La Gantoise La Gantoise 2-1 Standard Standard
12/12 19:00 Standard Standard 4-2 La Gantoise La Gantoise
11/12 13:00 La Gantoise La Gantoise 2-1 Standard Standard
16/05 19:30 La Gantoise La Gantoise 1-2 Standard Standard
15/05 15:00 Standard Standard 3-0 La Gantoise La Gantoise
13/12 19:00 Standard Standard 0-0 La Gantoise La Gantoise
12/12 13:00 La Gantoise La Gantoise 1-1 Standard Standard
14/03 15:00 La Gantoise La Gantoise 0-0 Standard Standard
18/10 20:00 Standard Standard 2-0 La Gantoise La Gantoise
18/05 20:00 La Gantoise La Gantoise 0-5 Standard Standard
15/12 20:00 Standard Standard 4-1 La Gantoise La Gantoise
Même Zlatan sera là : La Gantoise se prépare à une soirée mémorable contre le Standard

Même Zlatan sera là : La Gantoise se prépare à une soirée mémorable contre le Standard

22/10

La Gantoise fête cette année son 125e anniversaire. Le point culminant des festivités ? Samedi soir, contre le Standard.

Sur ce point, le Standard devra imiter La Gantoise, samedi : "On peut être en surrégime deux, trois matchs"

Sur ce point, le Standard devra imiter La Gantoise, samedi : "On peut être en surrégime deux, trois matchs"

23/10

Vincent Euvrard espère que son Standard pourra surfer sur la victoire acquise en quatre jours contre l'Antwerp. Une victoire qui a quelque peu perturbé la préparation du dé...

Le facteur X du Standard ? "C'est un joueur très spécial, mais on ne doit pas dépendre de lui"

Le facteur X du Standard ? "C'est un joueur très spécial, mais on ne doit pas dépendre de lui"

24/10

Le Standard se déplacera à La Gantoise demain. Vincent Euvrard compte sur un Rafiki Saïd des grands soirs.

"L'émotion est toujours là" : les mots touchants d'Ivan Leko avant de retrouver 'son' Standard

"L'émotion est toujours là" : les mots touchants d'Ivan Leko avant de retrouver 'son' Standard

24/10

Demain soir, La Gantoise accueille le Standard. Un match forcément particulier pour Ivan Leko, qui s'est présenté en conférence de presse cette après-midi.

Faut-il changer l'équipe qui a gagné contre l'Antwerp ? La composition probable du Standard à La Gantoise

Faut-il changer l'équipe qui a gagné contre l'Antwerp ? La composition probable du Standard à La Gantoise

08:00

Le Standard se déplacera à La Gantoise, ce samedi soir, dans le cadre de la douzième journée de Pro League. Voici la composition probable des Rouches pour cette rencontre.

Un monument du football régional lié au Standard de Liège va fermer ses portes

Un monument du football régional lié au Standard de Liège va fermer ses portes

11:30

Le Centre de Perfectionnement et de Recrutement du Standard à Herve fermera en fin de saison, une décision prise par Pierre François, manager général du club liégeois.

"Une partie de mon cœur sera toujours au Standard" : Ivan Leko impatient d'affronter les Rouches

"Une partie de mon cœur sera toujours au Standard" : Ivan Leko impatient d'affronter les Rouches

14:20

Ce samedi, le Standard de Liège se déplacera à La Gantoise pour y affronter les Buffalos. Les hommes de Vincent Euvrard retrouveront l'ancien coach du matricule 16, Ivan Le...

Le parquet fédéral réclame de nouvelles sanctions contre le Standard

Le parquet fédéral réclame de nouvelles sanctions contre le Standard

13:52

Le Standard de Liège a publié un communiqué ce samedi en début d'après-midi. Dans celui-ci, on apprend que le parquet fédéral a requis des sanctions supplémentaires à l'enc...

Jupiler Pro League

 Journée 12
Charleroi Charleroi 1-0 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Malines KV Malines 1-0 OH Louvain OH Louvain
La Gantoise La Gantoise 20:45 Standard Standard
Antwerp Antwerp 26/10 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 26/10 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 26/10 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Union SG Union SG 26/10 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved