Sévèrement réduite à 10, la RAAL prend l'eau et voit sa série d'invincibilité s'arrêter au Bosuil

Toutes les séries doivent s'arrêter un jour, et celle de la RAAL se sera arrêtée brutalement ce samedi. Les Loups ont subi une sévère défaite à l'Antwerp.

Sept matchs sans défaite : la série s'arrêtera là pour la RAAL, finalement défaite ce samedi lors de son déplacement à l'Antwerp. Les Loups n'ont rien pu faire pour empêcher leur adversaire, en supériorité numérique, de prendre l'ascendant en seconde période (3-0).

La première période aura été un véritable calvaire : devant un public en colère compte tenu de la situation du club et certainement pas apaisé par le spectacle, l'Antwerp a bafouillé son football, face à une RAAL qui n'a absolument pas cherché à faire autre chose que défendre.

C'est au terme de 44 minutes de ce spectacle affligeant que la première phase polémique aura lieu : après un contact avec Somers, Owen Maës, déséquilibré, s'effondre... et envoie maladroitement sa main dans le visage de l'Anversois, qui s'écroule. Cela méritait-il la rouge ? Peut-être, mais c'est sévère - et ça change le cours du match.

Plus de miracle cette fois pour la RAAL

En seconde période, La Louvière, même habituée aux missions commando cette saison, n'y parviendra pas. Une faute de Peano sur Vincent Janssen offre à ce dernier un penalty et son premier but depuis le mois d'août (1-0, 59e). Maxence Maisonneuve manque d'égaliser d'une reprise folle à la 61e, mais ce sera le dernier frisson louviérois.

Une grossière perte de balle plein axe de Faye va en effet permettre à Marwan Al-Sahafi de filer au but et de faire le break (63e, 2-0), avant que Christopher Scott, à la limite du hors-jeu (on parle de millimètres) aille tuer le match (73e, 3-0).

Il n'y aura donc plus de miracle ce soir, même si en quelque sorte, on assiste bel et bien à une superbe histoire : Alexis Beka Beka, miraculé de la vie et dont on attend tant à la RAAL, monte pour la première fois au jeu... et brille. Il marque un superbe but en combinaison (86e, 3-1) et manque d'offrir un assist à Fall dans la foulée. Comme on le connaît, c'est sans nul doute ce que Frédéric Taquin préférera retenir de ce non-match louviérois.