Puni pour ses erreurs, le Standard chute à Saint-Trond et signe la mauvaise opération

Ce dimanche, le Standard est retombé dans ses travers et s'est incliné sur la pelouse de Saint-Trond. Les Rouches manquent une belle occasion de se rapprocher du top 6 et restent bloqués à la dixième place.

Sur un bilan de trois victoires lors de ses quatre derniers matchs officiels, le Standard se déplace à Saint-Trond, ce dimanche (16h00), dans le cadre de la quatorzième journée de Pro League.

Privé de plusieurs éléments importants, Vincent Euvrard reconduit Ibrahim Karamoko sur le couloir droit et choisit Mohammed El Hankouri pour accompagner Hakim Sahabo au milieu de terrain. Dennis Ayensa prend place un cran plus haut, aux côtés de Thomas Henry.

Beaucoup de déchet au Standard, Saint-Trond n'en profite pas

Malgré une composition résolument offensive chez les Rouches, c’est Saint-Trond qui prend le contrôle du jeu dès les premiers instants. Le Standard recule, réduit bien les espaces, mais ne fait strictement rien du ballon à la récupération. L’impact de Hakim Sahabo est faible, tandis que Mohammed El Hankouri ne vient pas assez chercher le cuir pour fluidifier le jeu. Le déchet technique est fortement présent, pour le plus grand dépit de Vincent Euvrard.

Une première période qui ressemble un peu à celle jouée à La Gantoise il y a quelques semaines, à la grande différence que les Trudonnaires ne sont pas non plus dans un grand jour et amènent peu de danger. Ryotaro Ito est le premier à frapper au but, mais il place au-dessus (18e).

Un premier avertissement qui ne sert pas de leçon aux Liégeois, lesquels continuent dans leurs travers. En milieu de première période, Josué Homawoo concède un coup franc que le même Ito brosse sur la tête de Shogo Taniguchi, qui manque le cadre de peu (24e). Avant le repos, Ibrahim Karamoko est tout près d’offrir le 1-0 à Saint-Trond en dégageant très mal le centre de Muja, mais Taiga Hata croise trop sa reprise (40e).

Les erreurs du Standard se paient cash

Après la pause, le Standard reprend les mêmes erreurs et se retrouve, cette fois, logiquement puni. Après un centre-tir d’Arbnor Muja qui trouve la latte, Adnane Abid perd un ballon à proximité de son rectangle en voulant décrocher pour aider ses coéquipiers, comme à deux reprises déjà dans le premier acte. Muja récupère, sa frappe est contrée, mais le ballon revient à Goto, plus rapide que tout le monde, qui trompe Epolo (1-0, 57e).

Forcé de réagir, Vincent Euvrard envoie directement Nayel Mehssatou et Timothé Nkada sur la pelouse, en remplacement d’Adnane Abid et de Dennis Ayensa, tous deux décevants. Mais malgré la montée intéressante du Chilien, la rencontre ne bascule pas. Saint-Trond garde le contrôle du jeu et se crée plusieurs occasions via Sebaoui, Muja ou encore Ito.

Cinq minutes avant la fin du temps réglementaire, Saint-Trond pense faire le break et tuer le suspense. Matsuzawa fait le show dans le rectangle, mais est contré par Homawoo. Yamamoto reprend le ballon, Epolo le repousse sur la ligne, et Goto est à la bonne place pour pousser au fond. Le but est cependant annulé pour une position de hors-jeu (85e).

C’est sur un rythme finalement bas, le Standard n’ayant pas su emballer les événements, que la rencontre se termine. Retombés dans leurs travers, les Rouches chutent au Daio Wasabi Stayen de Saint-Trond et ne remportent toujours pas leur premier succès contre un membre du top 6. 1/18 pour les Liégeois face aux participants actuels aux Champions Play-Offs, et une 10e place au classement après la 14e journée.