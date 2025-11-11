La RAAL méritait-elle vraiment un carton rouge contre l'Antwerp ? Jonathan Lardot a un avis bien tranché

Suite à l'expulsion du Français Owen Maës à la 45e minute de jeu, la RAAL a dû poursuivre la rencontre à dix face à l'Antwerp. Cette décision de l'exclure était-elle logique ? C'est la question qui a été posée par DAZN à Jonathan Lardot, directeur technique de l'arbitrage belge.

En chutant, Owen Maës a violemment mis sa main dans le visage de Thibo Somers. Un geste qui lui a valu un carton rouge totalement mérité selon Jonathan Lardot.

🟥 | Fin de match prématurée pour Owen Maës. 🫣🚿 #ANTRAL



Regardez la #JPL uniquement sur DAZN ! 📲 pic.twitter.com/TecPY7rrA7 — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) November 8, 2025

Il est satisfait de la prise de décision de l’arbitre : "Cela me fait plaisir de voir que de telles décisions sont prises sur le terrain."

"Pour analyser la phase, quand on voit le mouvement du joueur de La Louvière, on a deux possibilités," souligne-t-il. "Soit on met nos bras vers le sol pour amortir la chute, soit effectivement on fait un mouvement vers l’arrière pour essayer de se rattraper."





Un geste violent

Un geste malgré tout violent : "Mais je considère tout de même qu’il y a une violence mise dans le geste. Je n’ai pas d’autre souhait que de voir un carton rouge sorti par l’arbitre."

"Et si l’arbitre ne le donne pas, j’attends une intervention du VAR. Il n’y a donc aucun débat sur cette phase," conclut-il. Cette expulsion a été évidemment un véritable coup dur pour les Loups, qui se sont finalement inclinés sur le score de 3-1.