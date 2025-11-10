Réaction Espoir et frustration à Charleroi avant la CAN : "J'ai été très déçu, c'est sûr"

Scott Crabbé depuis Charleroi
| Commentaire
Espoir et frustration à Charleroi avant la CAN : "J'ai été très déçu, c'est sûr"
Photo: © photonews
Deviens fan de Charleroi! 634

Plusieurs Carolos ont quitté le Pays Noir pour cette trêve internationale. Mais tout le monde n'a pas été repris en sélection comme il l'espérait.

Avec sa filière algérienne, Charleroi regarde de plus en plus attentivement la sélection des Fennecs ces dernières années. La saison dernière, c'est Adem Zorgane qui faisait la navette jusqu'à Alger. Cette saison, les Zèbres renseignent encore deux Algériens dans leur effectif : Yacine Titraoui et Kevin Van den Kerkhof.

La relation du premier cité avec sa sélection a longtemps été frustrante. Depuis son éclosion au Mambourg il y a un an, Titraoui a pratiquement toujours reçu une présélection, sans intégrer le groupe final. Au pays, cela a même alimenté les théories du complot quant aux choix - très contestés - du sélectionneur Vladimir Petkovic.

Combien de Carolos à la CAN avec l'Algérie ?

En fin de semaine dernière, la polémique a toutefois pris fin avec la toute première sélection du milieu de terrain. En revanche, pas de trace de Kevin Van den Kerkhof dans la liste. Le latéral droit est pourtant l'un des meilleurs joueurs des Zèbres depuis son arrivée à la fin du mercato.

Van den Kerkhof a participé à neuf rassemblements consécutifs (dont celui comptant pour la CAN) lorsqu'il évoluait à Metz mais n'a plus été repris depuis ses débuts à Charleroi. Rappelé en septembre après quelques mois d'absence, il n'a plus été repris en octobre et a encore sauté de la liste pour le rassemblement de cette semaine, le dernier avant la liste finale pour la CAN.

"J'ai pris connaissance de la liste comme tout le monde. Bien sûr que j'ai été très déçu, c'est un grand objectif pour moi de faire partie du groupe à la CAN. Je vais continuer à travailler pour y être. Il faut que je continue à faire des bonnes prestations comme je le fais en ce moment et espérer que le sélectionneur voie mes matchs. Je vais tout faire pour être appelé, je ne lâche rien", explique-t-il à notre micro.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Charleroi

Plus de news

Le vrai problème du Club de Bruges ? "Il y a plus que ça"

Le vrai problème du Club de Bruges ? "Il y a plus que ça"

12:40
L'homme du match d'Anderlecht-Bruges surpris lui-même : "Je ne savais même pas que ce trophée existait"

L'homme du match d'Anderlecht-Bruges surpris lui-même : "Je ne savais même pas que ce trophée existait"

12:20
"L'une des prestations les plus impressionnantes..." : la presse britannique en perd ses mots devant Doku

"L'une des prestations les plus impressionnantes..." : la presse britannique en perd ses mots devant Doku

12:00
Nathan De Cat va rejoindre les U17... mais ne tardera certainement pas à rejoindre les Diables Rouges

Nathan De Cat va rejoindre les U17... mais ne tardera certainement pas à rejoindre les Diables Rouges

11:40
Marc Coucke prépare un nouveau grand coup à Anderlecht

Marc Coucke prépare un nouveau grand coup à Anderlecht

11:20
📷 Prêté par Anderlecht, il fait plier le Standard... puis chambre les Rouches sur Instagram

📷 Prêté par Anderlecht, il fait plier le Standard... puis chambre les Rouches sur Instagram

11:00
Un grand journal italien critique sévèrement un Diable Rouge

Un grand journal italien critique sévèrement un Diable Rouge

10:40
Les U17 belges continuent leur aventure : un choc XXL les attend en Coupe du Monde

Les U17 belges continuent leur aventure : un choc XXL les attend en Coupe du Monde

10:00
1
🎥 Première historique pour l'Union Saint-Gilloise : un joueur appelé avec l'Argentine

🎥 Première historique pour l'Union Saint-Gilloise : un joueur appelé avec l'Argentine

09:00
Sans Kevin De Bruyne, Naples perd sa magie : l'absence du Diable Rouge se fait sentir

Sans Kevin De Bruyne, Naples perd sa magie : l'absence du Diable Rouge se fait sentir

09:30
"Il est au-dessus de la moyenne" : Arthur Vermeeren, sur le banc à Leipzig, revit à Marseille

"Il est au-dessus de la moyenne" : Arthur Vermeeren, sur le banc à Leipzig, revit à Marseille

08:31
Il n'est pas brésilien mais bien belge : les statistiques monstrueuses de Jérémy Doku contre Liverpool

Il n'est pas brésilien mais bien belge : les statistiques monstrueuses de Jérémy Doku contre Liverpool

08:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/11: Fofana

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/11: Fofana

07:00
Jérémy Doku a détruit Liverpool : Pep Guardiola n'en revient pas

Jérémy Doku a détruit Liverpool : Pep Guardiola n'en revient pas

07:40
Grosse inquiétude pour Courtois : blessé juste avant les Diables Rouges

Grosse inquiétude pour Courtois : blessé juste avant les Diables Rouges

07:20
📷 Après la victoire contre Bruges, Adriano Bertaccini annonce une grande nouvelle!

📷 Après la victoire contre Bruges, Adriano Bertaccini annonce une grande nouvelle!

06:20
Un transfert au top malgré sa blessure pour Malick Fofana ?

Un transfert au top malgré sa blessure pour Malick Fofana ?

07:00
Une anecdote qui en dit long : "La dernière fois qu'on a battu Bruges ? J'étais ramasseur de balles..."

Une anecdote qui en dit long : "La dernière fois qu'on a battu Bruges ? J'étais ramasseur de balles..."

06:00
Pourquoi autant d'irrégularité au Standard ? Vincent Euvrard a son avis, qui ne plaira pas à ses joueurs Interview

Pourquoi autant d'irrégularité au Standard ? Vincent Euvrard a son avis, qui ne plaira pas à ses joueurs

21:40
2
Nicky Hayen fait son autocritique : "Je dois peut-être me regarder dans le miroir..."

Nicky Hayen fait son autocritique : "Je dois peut-être me regarder dans le miroir..."

22:40
Que manque-t-il à Arthur Vermeeren ? Roberto De Zerbi répond

Que manque-t-il à Arthur Vermeeren ? Roberto De Zerbi répond

23:00
Quand Rik De Mil lançait deux futurs grands du foot belge : "Ils ont certaines choses que d'autres n'ont pas"

Quand Rik De Mil lançait deux futurs grands du foot belge : "Ils ont certaines choses que d'autres n'ont pas"

20:00
Mauvaise nouvelle pour le Club de Bruges après la défaite à Anderlecht

Mauvaise nouvelle pour le Club de Bruges après la défaite à Anderlecht

22:00
Premier faux pas pour Hubert : rejointe par sa bête noire, l'Union ne profite pas de la défaite de Bruges

Premier faux pas pour Hubert : rejointe par sa bête noire, l'Union ne profite pas de la défaite de Bruges

21:22
Drame en D2 ACFF : un joueur de Jette fait un arrêt cardiaque, le match contre Pays Vert arrêté

Drame en D2 ACFF : un joueur de Jette fait un arrêt cardiaque, le match contre Pays Vert arrêté

22:20
"Impossible de gagner comme ça" : Vincent Euvrard analyse la nouvelle déception du Standard Interview

"Impossible de gagner comme ça" : Vincent Euvrard analyse la nouvelle déception du Standard

20:20
Après la gifle contre OHL, La Gantoise partage face à Genk

Après la gifle contre OHL, La Gantoise partage face à Genk

20:41
Un retour de Lukaku à Anderlecht ? "Je l'ai encore appelé hier"

Un retour de Lukaku à Anderlecht ? "Je l'ai encore appelé hier"

21:00
📷 Deux Diables made in Neerepde mais aussi un entraîneur belge : des invités remarqués au Lotto Park

📷 Deux Diables made in Neerepde mais aussi un entraîneur belge : des invités remarqués au Lotto Park

19:20
Abid coupable, Ayensa transparent : les notes du Standard après le revers à Saint-Trond Analyse

Abid coupable, Ayensa transparent : les notes du Standard après le revers à Saint-Trond

18:20
13
Jérémy Doku, en feu, inscrit une merveille et Manchester City écrase Liverpool

Jérémy Doku, en feu, inscrit une merveille et Manchester City écrase Liverpool

19:40
Puni pour ses erreurs, le Standard chute à Saint-Trond et signe la mauvaise opération

Puni pour ses erreurs, le Standard chute à Saint-Trond et signe la mauvaise opération

17:54
🎥 En brouille avec la fédération, étincelant en club : le vilain petit canard des Diabotins frappe très fort

🎥 En brouille avec la fédération, étincelant en club : le vilain petit canard des Diabotins frappe très fort

19:00
L'Olympic Charleroi quitte la lanterne rouge et met De Camargo sous pression, le RWDM battu

L'Olympic Charleroi quitte la lanterne rouge et met De Camargo sous pression, le RWDM battu

18:20
"D'abord la Coupe d'Europe et le top 3" : le nouveau CEO d'Anderlecht définit la marche à suivre

"D'abord la Coupe d'Europe et le top 3" : le nouveau CEO d'Anderlecht définit la marche à suivre

17:30
Cet Anderlecht-là mérite le top 3 : les notes des Mauves contre Bruges

Cet Anderlecht-là mérite le top 3 : les notes des Mauves contre Bruges

16:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 OH Louvain OH Louvain
Charleroi Charleroi 2-0 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 3-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Anderlecht Anderlecht 1-0 FC Bruges FC Bruges
STVV STVV 1-0 Standard Standard
La Gantoise La Gantoise 1-1 KRC Genk KRC Genk
KV Malines KV Malines 1-1 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved