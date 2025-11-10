Espoir et frustration à Charleroi avant la CAN : "J'ai été très déçu, c'est sûr"

Plusieurs Carolos ont quitté le Pays Noir pour cette trêve internationale. Mais tout le monde n'a pas été repris en sélection comme il l'espérait.

Avec sa filière algérienne, Charleroi regarde de plus en plus attentivement la sélection des Fennecs ces dernières années. La saison dernière, c'est Adem Zorgane qui faisait la navette jusqu'à Alger. Cette saison, les Zèbres renseignent encore deux Algériens dans leur effectif : Yacine Titraoui et Kevin Van den Kerkhof.

La relation du premier cité avec sa sélection a longtemps été frustrante. Depuis son éclosion au Mambourg il y a un an, Titraoui a pratiquement toujours reçu une présélection, sans intégrer le groupe final. Au pays, cela a même alimenté les théories du complot quant aux choix - très contestés - du sélectionneur Vladimir Petkovic.

Combien de Carolos à la CAN avec l'Algérie ?

En fin de semaine dernière, la polémique a toutefois pris fin avec la toute première sélection du milieu de terrain. En revanche, pas de trace de Kevin Van den Kerkhof dans la liste. Le latéral droit est pourtant l'un des meilleurs joueurs des Zèbres depuis son arrivée à la fin du mercato.

Van den Kerkhof a participé à neuf rassemblements consécutifs (dont celui comptant pour la CAN) lorsqu'il évoluait à Metz mais n'a plus été repris depuis ses débuts à Charleroi. Rappelé en septembre après quelques mois d'absence, il n'a plus été repris en octobre et a encore sauté de la liste pour le rassemblement de cette semaine, le dernier avant la liste finale pour la CAN.

"J'ai pris connaissance de la liste comme tout le monde. Bien sûr que j'ai été très déçu, c'est un grand objectif pour moi de faire partie du groupe à la CAN. Je vais continuer à travailler pour y être. Il faut que je continue à faire des bonnes prestations comme je le fais en ce moment et espérer que le sélectionneur voie mes matchs. Je vais tout faire pour être appelé, je ne lâche rien", explique-t-il à notre micro.