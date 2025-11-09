Date: 09/11/2025 13:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 14

LIVE : Bruges ne parvient pas à créer du jeu, Anderlecht est en contrôle (1-0)

Le RSC Anderlecht reçoit le Club de Bruges dans un topper très attendu ce dimanche au Lotto Park (coup d'envoi à 13h30).

Temps   67' 27" 
Florent Malice
67
 Nouvelle opportunité de contre, Tresoldi va chercher Diakhon... qui perd son duel contre Hey
64
 Contre brugeois emmené par Diakhon, très bien défendu de Kana
63
 Mechele se fait une grosse frayeur devant Bertaccini qui file au but, Jackers intervient de justesse !
62
 Et encore Jackers devant Bertaccini !! L'attaquant anderlechtois avait totalement dépassé Tzolis et résisté à Siquet pour frapper sur le portier adverse !
60
 remplacé Romeo Vermant
remplaçant Nicolò Tresoldi
60
 remplacé Carlos Forbs
remplaçant Mamadou Diakhon
59
 Hazard donne très mal le coup-franc !
59
 BERTACCINI ! Demi-volée sur un second ballon, Jackers repousse péniblement ! Angulo, derrière, obtient un très bon coup-franc côté gauche !
59
  Carte jaune pour Joel Ordonez
55
 Nathan De Cat dégage un ballon mal utilisé par Bruges, Cvetkovic obtient une bonne touche devant Ordoñez
53
 JACKERS ! Il sauve le 2-0 devant Bertaccini trouvé par Hey d'un ballon sauté !
52
 Bon travail de Hazard sur Vanaken, le contre se termine sur un centre de De Cat qui est repoussé
51
 Corner brugeois... et tête d'Ordoñez juste à côté !!
49
 Corner concédé par Onyedika devant Angulo
46
 Déjà une occasion ! Saliba dégage un ballon dans le rectangle anderlechtois, ça profite à Cvetkovic qui lance Hazard... frappe de Bertaccini ensuite, à côté
46
 C'est reparti !


Arbitre 		Mi-temps


45+2
 Encore une frappe, trop molle, de Christos Tzolis... le RSCA devrait rentrer au vestiaire avec cette avance d'un but
45+1
 TZOLIS ! Contre brugeois lancé par Vanaken, Stankovic décale le Grec à gauche, frappe sur Coosemans !
43
 Corner concédé par Hey ensuite
42
 De Cat fauche Onyedika et ne prend pas de carton... c'est donc Lucas Hey, sur la phase suivante, qui en prend un, un peu par compensation
42
  Carte jaune pour Lucas Hey
40
 Camara va chercher Cvetkovic, qui se retourne mais ne parvient pas à frapper, bien tenu - à la limite de la faute - par Mechele
38
  Carte jaune pour Hugo Siquet
37
 Bon coup-franc obtenu par Angulo, qui provoque un jaune pour Siquet
34
 Vermant est à la tombée d'un ballon dévié par Saliba, mais il place sa tête au-dessus, sans conviction
32
 Bruges met le nez à la fenêtre mais c'est brouillon... mauvais ballon de Tzolis à l'instant
31
  Carte jaune pour Christos Tzolis
28
 Première phase construite du Club depuis longtemps, mais le centre de Vanaken passe devant tout le monde et Forbs ne parvient pas à aller chercher le ballon
26
 Nathan De Cat reprend au-dessus un bon ballon en retrait de Nilson Angulo ! L'Equatorien avait battu Siquet à la course, c'était une belle occasion
24
 Saliba reprend à côté ! Avant lui, Ilay Camara avait été trouvé en position idéale mais a trop hésité
23
 Corner encore obtenu cette fois par Angulo sur une frappe contrée
22
 Corner concédé par Siquet devant Bertaccini
22
 Carlos Forbs est dépossédé du ballon et fait mine de s'être blessé, le jeu est arrêté et le stade est mécontent
18
 Tzolis pour la première frappe brugeoise ! Ca partait d'une perte de balle de Nilson Angulo, qui n'est pas dans son match. Vermant avait lancé le Grec d'une superbe aile de pigeon
17
 Corner gâché par Kana dont le second ballon n'est pas bon
16
 Corner sur une frappe déviée de De Cat, ça partait d'une bonne ouverture de Saliba vers la droite
15
 Hugo Siquet remplace Sabbe, Bruges est de nouveau à 11 contre 11
15
 remplacé Kyriani Sabbe
remplaçant Hugo Siquet
15
 Mauvais dégagement de Jackers... Bruges n'est pas dans son match
12
 Angulo en fait ensuite beaucoup trop devant Kyriani Sabbe... mais ce dernier s'est visiblement claqué sur la phase et fait un signe, le staff médical monte sur le terrain
11
 Angulo met une bonne pression sur Sabbe qui perd bêtement le ballon
9
 Le RSCA est sur tous les seconds ballons, très bonne anticipation à l'instant de Kana qui rate cependant sa passe dans la foulée
7
 Une superbe passe de Nathan De Cat va chercher Hazard dans le rectangle, dont le centre trouve Cvetkovic au point de penalty
6

But contre son camp 		But contre son camp de Brandon Mechele: -
6
 ET LE GOAAAAAAAL pour le RSCA !! Mihajlo Cvetkovic !!! C'est 1-0 !
3
 Tensions entre Onyedika et Bertaccini après un contact fortuit, et déjà le stade qui gronde
1
 Et déjà une première occasion ! Long centre d'Augustinsson qui parvient jusqu'à Bertaccini, dont la frappe à la retourne passe juste à côté
1
 C'est parti !
1
 Anderlecht - FC Bruges: 0-0
13:18
 Bienvenue au Lotto Park pour ce topper entre le RSCA et le FC Bruges
Anderlecht (Anderlecht - FC Bruges)
Anderlecht: Colin Coosemans - Ilay Camara - Marco Kana - Lucas Hey - Ludwig Augustinsson - Nathan-Dylan Saliba - Nathan De Cat - Adriano Bertaccini - Thorgan Hazard - Nilson Angulo - Mihajlo Cvetkovic
Banc: Moussa N'Diaye - Yari Verschaeren - Mads Kikkenborg - Luis Vazquez - Enric Llansana - Mario Stroeykens - Killian Sardella - Ali Maamar - Tristan Degreef - Ibrahim Kanate

FC Bruges (Anderlecht - FC Bruges)
FC Bruges: Nordin Jackers - Kyriani Sabbe - Brandon Mechele - Joel Ordonez - Joaquin Seys - Aleksandar Stankovic - Raphael Onyedika - Hans Vanaken - Carlos Forbs - Romeo Vermant - Christos Tzolis
Banc: Zaid Romero - Nicolò Tresoldi - Hugo Vetlesen - Cisse Sandra - Tristan Van Den Heuvel - Hugo Siquet - Jorne Spileers - Mamadou Diakhon - Argus Vanden Driessche - Shandre Campbell - Kaye Furo
Que va changer le départ de Wouter Vandenhaute ? On fait le point

Que va changer le départ de Wouter Vandenhaute ? On fait le point

14:40

Quelques instants avant le topper contre le Club de Bruges, Wouter Vandenhaute a surpris son monde. L'ancien président d'Anderlecht a annoncé, via sa société Mauvavie, qu'i...
Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 7.1 -
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 5/13 (38.5%)
Camara Ilay 90' 6.9 -
  • Précision des passes: 10/12 (83.3%)
  • Passes clés: 1
Kana Marco 90' 7.1 -
  • Précision des passes: 27/30 (90%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Hey Lucas   90' 6.5 -
  • Précision des passes: 16/17 (94.1%)
Augustinsson Ludwig 90' 6.9 -
  • Précision des passes: 20/24 (83.3%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Saliba Nathan-Dylan 90' 6.8 -
  • Précision des passes: 13/15 (86.7%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
De Cat Nathan 90' 7.3 -
  • Précision des passes: 7/9 (77.8%)
  • Tirs cadrés: 0/4
Bertaccini Adriano 90' 6.8 -
  • Précision des passes: 9/12 (75%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Hazard Thorgan 90' 7.2 -
  • Précision des passes: 20/26 (76.9%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Angulo Nilson 90' 6.7 -
  • Précision des passes: 15/20 (75%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
  • Précision des centres: 0/4 (0%)
Cvetkovic Mihajlo 90' 6.4 -
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Banc
N'Diaye Moussa 0'  
Verschaeren Yari 0'  
Kikkenborg Mads 0'  
Vazquez Luis 0'  
Llansana Enric 0'  
Stroeykens Mario 0'  
Sardella Killian 0'  
Maamar Ali 0'  
Degreef Tristan 0'  
Kanate Ibrahim 0'  
 

FC Bruges FC Bruges
Jackers Nordin 90' 6.4 -
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 4/15 (26.7%)
Sabbe Kyriani 15' 6.3 -
Mechele Brandon 90' 6.6 -
  • Précision des passes: 39/41 (95.1%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Ordonez Joel 90' 6.4 -
  • Précision des passes: 33/36 (91.7%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Seys Joaquin 90' 6.7 -
  • Précision des passes: 32/35 (91.4%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Stankovic Aleksandar 90' 7.0 -
  • Précision des passes: 24/25 (96%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Onyedika Raphael 90' 6.9 -
  • Précision des passes: 33/33 (100%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Vanaken Hans 90' 6.5 -
  • Précision des passes: 19/24 (79.2%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Forbs Carlos 60' 6.0 -
  • Précision des passes: 11/14 (78.6%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Vermant Romeo 60' 6.7 -
  • Précision des passes: 11/14 (78.6%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Tzolis Christos   90' 6.1 -
  • Précision des passes: 17/25 (68%)
  • Tirs cadrés: 2/3
Plus de stats
Banc
Romero Zaid 0'  
Tresoldi Nicolò 30' -
Vetlesen Hugo 0'  
Sandra Cisse 0'  
Van Den Heuvel Tristan 0'  
Siquet Hugo   75' 5.3 -
  • Précision des passes: 13/22 (59.1%)
  • Précision des longs ballons: 0/4 (0%)
Spileers Jorne 0'  
Diakhon Mamadou 30' -
Vanden Driessche Argus 0'  
Campbell Shandre 0'  
Furo Kaye 0'  

présentation (du match)

Anderlecht doit faire passer un message : battre Bruges serait le meilleur moyen
Anderlecht doit faire passer un message : battre Bruges serait le meilleur moyen
Photo: © photonews

Le topper de ce dimanche est crucial pour Anderlecht, qui a enfin convaincu face à Malines. Les Mauves peuvent-ils battre un club du top ?

Depuis l'arrivée de Besnik Hasi, le RSC Anderlecht n'a battu aucun club du top - sauf à considérer que La Gantoise, battue deux fois en Playoffs la saison passée et encore une fois cette saison, en est encore un. Bruges et l'Union, surtout, ont toujours paru intouchables.

C'est presque déjà acquis : il y a ces deux derniers et le reste, dont Anderlecht ne peut qu'espérer être le premier. Le "best of the rest", en quelque sorte. Et aucune prestation des Mauve & Blanc cette saison ne donne l'impression d'un quelconque changement de statut.

Enfin une victoire face au top pour Anderlecht ?

Depuis ce jour où une victoire du RSCA face à Bruges ouvrait la voie face au titre et que les hommes de Brian Riemer ont été surclassés, le fossé entre le top 2 et le troisième n'a jamais paru possible à combler.

Une victoire ce dimanche et Anderlecht aura toujours 4 points de retard sur Bruges ; juste avant les Playoffs, ce serait significatif (2 points d'écart après division des points) mais à ce stade du championnat, cela resterait large.

Mais après avoir enfin proposé un football intéressant et, au moins, osé contre le KV Malines, même si tout n'était pas parfait (loin de là), battre Bruges ce dimanche enverrait un message.

Alors que Besnik Hasi marche sur la corde raide, c'est dans ces matchs qu'il peut faire la différence : si Anderlecht joue mal mais gagne contre n'importe quel adversaire, il sera sifflé. Si Anderlecht joue mal mais gagne face au top 2, ce sera la fête...

 

Nicky Hayen évalue les chances de titre d'Anderlecht : "Ce serait les sous-estimer"

Nicky Hayen évalue les chances de titre d'Anderlecht : "Ce serait les sous-estimer"

07/11

La 14e journée de Jupiler Pro League nous offre ce dimanche un classique du football belge : Anderlecht - Club de Bruges. Le RSCA abordera cette rencontre à domicile dans l...

Adriano Bertaccini revient sur son coup de sang face à Malines et envoie un message au Club de Bruges

Adriano Bertaccini revient sur son coup de sang face à Malines et envoie un message au Club de Bruges

08/11

Furieux après son remplacement contre Malines, Adriano Bertaccini reconnaît son erreur. L'attaquant d'Anderlecht a présenté ses excuses.

"J'étais au bord de la dépression" : Adriano Bertaccini se confie sur sa blessure et ses semaines de galère

"J'étais au bord de la dépression" : Adriano Bertaccini se confie sur sa blessure et ses semaines de galère

08/11

Adriano Bertaccini est remis de sa blessure au genou. Après un début de saison compliqué à Anderlecht, l'attaquant retrouve sa place.

"À 17 ans, je n'aurais pas osé" : Adriano Bertaccini admiratif de la réaction de Nathan De Cat à Anderlecht

"À 17 ans, je n'aurais pas osé" : Adriano Bertaccini admiratif de la réaction de Nathan De Cat à Anderlecht

08/11

Anderlecht s'est imposé 3-1 face à Malines le week-end dernier, mais Adriano Bertaccini a eu du mal à accepter sa sortie. L'attaquant, visiblement frustré, revient aujourd'...

Encore le jackpot pour le Club de Bruges ? Un grand club s'intéresse à l'une des révélations de la saison

Encore le jackpot pour le Club de Bruges ? Un grand club s'intéresse à l'une des révélations de la saison

08/11

Comme souvent, le FC Bruges a eu le nez fin l'été dernier. Nicolo Tresoldi impressionne, et est sur les tablettes d'un grand club italien.

Besnik Hasi a tout changé : "Il a son style et c'est ce dont on a besoin"

Besnik Hasi a tout changé : "Il a son style et c'est ce dont on a besoin"

08/11

S'il y a bien un joueur dont la vie a changé grâce à Besnik Hasi, c'est bien Marco Kana. Le défenseur central est indéboulonnable cette saison, et il a expliqué à la RTBF c...

"Peut-être qu'il regardera mes matchs" : Mihajlo Cvetkovic veut séduire... Vincent Kompany

"Peut-être qu'il regardera mes matchs" : Mihajlo Cvetkovic veut séduire... Vincent Kompany

08:20

Mihajlo Cvetkovic, joueur d'Anderlecht, évoque ses ambitions, l'influence de sa famille et l'exemple que représente Vincent Kompany dans son parcours.

Réunion sans Besnik Hasi : les joueurs d'Anderlecht mettent les points sur les i

Réunion sans Besnik Hasi : les joueurs d'Anderlecht mettent les points sur les i

12:30

Malgré la victoire en Coupe, Besnik Hasi a été sifflé. Lucas Hey affirme ne pas avoir entendu les critiques et s'en explique.

Jupiler Pro League

 Journée 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 OH Louvain OH Louvain
Charleroi Charleroi 2-0 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 3-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Anderlecht Anderlecht 1-0 FC Bruges FC Bruges
STVV STVV 16:00 Standard Standard
La Gantoise La Gantoise 18:30 KRC Genk KRC Genk
KV Malines KV Malines 19:15 Union SG Union SG
