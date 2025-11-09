LIVE : Bruges ne parvient pas à créer du jeu, Anderlecht est en contrôle (1-0)

Le topper de ce dimanche est crucial pour Anderlecht, qui a enfin convaincu face à Malines. Les Mauves peuvent-ils battre un club du top ?

Depuis l'arrivée de Besnik Hasi, le RSC Anderlecht n'a battu aucun club du top - sauf à considérer que La Gantoise, battue deux fois en Playoffs la saison passée et encore une fois cette saison, en est encore un. Bruges et l'Union, surtout, ont toujours paru intouchables.

C'est presque déjà acquis : il y a ces deux derniers et le reste, dont Anderlecht ne peut qu'espérer être le premier. Le "best of the rest", en quelque sorte. Et aucune prestation des Mauve & Blanc cette saison ne donne l'impression d'un quelconque changement de statut.

Enfin une victoire face au top pour Anderlecht ?

Depuis ce jour où une victoire du RSCA face à Bruges ouvrait la voie face au titre et que les hommes de Brian Riemer ont été surclassés, le fossé entre le top 2 et le troisième n'a jamais paru possible à combler.

Une victoire ce dimanche et Anderlecht aura toujours 4 points de retard sur Bruges ; juste avant les Playoffs, ce serait significatif (2 points d'écart après division des points) mais à ce stade du championnat, cela resterait large.

Mais après avoir enfin proposé un football intéressant et, au moins, osé contre le KV Malines, même si tout n'était pas parfait (loin de là), battre Bruges ce dimanche enverrait un message.

Alors que Besnik Hasi marche sur la corde raide, c'est dans ces matchs qu'il peut faire la différence : si Anderlecht joue mal mais gagne contre n'importe quel adversaire, il sera sifflé. Si Anderlecht joue mal mais gagne face au top 2, ce sera la fête...