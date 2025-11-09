LIVE : Bruges ne parvient pas à créer du jeu, Anderlecht est en contrôle (1-0)

|
|
Florent Malice
|
67
|
Nouvelle opportunité de contre, Tresoldi va chercher Diakhon... qui perd son duel contre Hey
|
64
|
Contre brugeois emmené par Diakhon, très bien défendu de Kana
|
|
63
|
Mechele se fait une grosse frayeur devant Bertaccini qui file au but, Jackers intervient de justesse !
|
62
|
Et encore Jackers devant Bertaccini !! L'attaquant anderlechtois avait totalement dépassé Tzolis et résisté à Siquet pour frapper sur le portier adverse !
|
60
|
Romeo Vermant
Nicolò Tresoldi
|
60
|
Carlos Forbs
Mamadou Diakhon
|
59
|
Hazard donne très mal le coup-franc !
|
59
|
BERTACCINI ! Demi-volée sur un second ballon, Jackers repousse péniblement ! Angulo, derrière, obtient un très bon coup-franc côté gauche !
|
|
59
|
Carte jaune pour Joel Ordonez
|
55
|
Nathan De Cat dégage un ballon mal utilisé par Bruges, Cvetkovic obtient une bonne touche devant Ordoñez
|
53
|
JACKERS ! Il sauve le 2-0 devant Bertaccini trouvé par Hey d'un ballon sauté !
|
52
|
Bon travail de Hazard sur Vanaken, le contre se termine sur un centre de De Cat qui est repoussé
|
51
|
Corner brugeois... et tête d'Ordoñez juste à côté !!
|
49
|
Corner concédé par Onyedika devant Angulo
|
46
|
Déjà une occasion ! Saliba dégage un ballon dans le rectangle anderlechtois, ça profite à Cvetkovic qui lance Hazard... frappe de Bertaccini ensuite, à côté
|
46
|
C'est reparti !
|
|
Mi-temps
|
45+2
|
Encore une frappe, trop molle, de Christos Tzolis... le RSCA devrait rentrer au vestiaire avec cette avance d'un but
|
|
45+1
|
TZOLIS ! Contre brugeois lancé par Vanaken, Stankovic décale le Grec à gauche, frappe sur Coosemans !
|
43
|
Corner concédé par Hey ensuite
|
42
|
De Cat fauche Onyedika et ne prend pas de carton... c'est donc Lucas Hey, sur la phase suivante, qui en prend un, un peu par compensation
|
42
|
Carte jaune pour Lucas Hey
|
40
|
Camara va chercher Cvetkovic, qui se retourne mais ne parvient pas à frapper, bien tenu - à la limite de la faute - par Mechele
|
38
|
Carte jaune pour Hugo Siquet
|
37
|
Bon coup-franc obtenu par Angulo, qui provoque un jaune pour Siquet
|
34
|
Vermant est à la tombée d'un ballon dévié par Saliba, mais il place sa tête au-dessus, sans conviction
|
32
|
Bruges met le nez à la fenêtre mais c'est brouillon... mauvais ballon de Tzolis à l'instant
|
31
|
Carte jaune pour Christos Tzolis
|
|
28
|
Première phase construite du Club depuis longtemps, mais le centre de Vanaken passe devant tout le monde et Forbs ne parvient pas à aller chercher le ballon
|
26
|
Nathan De Cat reprend au-dessus un bon ballon en retrait de Nilson Angulo ! L'Equatorien avait battu Siquet à la course, c'était une belle occasion
|
24
|
Saliba reprend à côté ! Avant lui, Ilay Camara avait été trouvé en position idéale mais a trop hésité
|
23
|
Corner encore obtenu cette fois par Angulo sur une frappe contrée
|
22
|
Corner concédé par Siquet devant Bertaccini
|
22
|
Carlos Forbs est dépossédé du ballon et fait mine de s'être blessé, le jeu est arrêté et le stade est mécontent
|
18
|
Tzolis pour la première frappe brugeoise ! Ca partait d'une perte de balle de Nilson Angulo, qui n'est pas dans son match. Vermant avait lancé le Grec d'une superbe aile de pigeon
|
17
|
Corner gâché par Kana dont le second ballon n'est pas bon
|
16
|
Corner sur une frappe déviée de De Cat, ça partait d'une bonne ouverture de Saliba vers la droite
|
15
|
Hugo Siquet remplace Sabbe, Bruges est de nouveau à 11 contre 11
|
|
15
|
Kyriani Sabbe
Hugo Siquet
|
15
|
Mauvais dégagement de Jackers... Bruges n'est pas dans son match
|
12
|
Angulo en fait ensuite beaucoup trop devant Kyriani Sabbe... mais ce dernier s'est visiblement claqué sur la phase et fait un signe, le staff médical monte sur le terrain
|
11
|
Angulo met une bonne pression sur Sabbe qui perd bêtement le ballon
|
9
|
Le RSCA est sur tous les seconds ballons, très bonne anticipation à l'instant de Kana qui rate cependant sa passe dans la foulée
|
7
|
Une superbe passe de Nathan De Cat va chercher Hazard dans le rectangle, dont le centre trouve Cvetkovic au point de penalty
|
6
|
But contre son camp de Brandon Mechele: -
|
6
|
ET LE GOAAAAAAAL pour le RSCA !! Mihajlo Cvetkovic !!! C'est 1-0 !
|
3
|
Tensions entre Onyedika et Bertaccini après un contact fortuit, et déjà le stade qui gronde
|
1
|
Et déjà une première occasion ! Long centre d'Augustinsson qui parvient jusqu'à Bertaccini, dont la frappe à la retourne passe juste à côté
|
|
1
|
C'est parti !
|
1
|
Anderlecht - FC Bruges: 0-0
|
13:18
|
Bienvenue au Lotto Park pour ce topper entre le RSCA et le FC Bruges
|
Anderlecht:
Colin Coosemans
- Ilay Camara
- Marco Kana
- Lucas Hey
- Ludwig Augustinsson
- Nathan-Dylan Saliba
- Nathan De Cat
- Adriano Bertaccini
- Thorgan Hazard
- Nilson Angulo
- Mihajlo Cvetkovic
Banc:
Moussa N'Diaye
- Yari Verschaeren
- Mads Kikkenborg
- Luis Vazquez
- Enric Llansana
- Mario Stroeykens
- Killian Sardella
- Ali Maamar
- Tristan Degreef
- Ibrahim Kanate
FC Bruges:
Nordin Jackers
- Kyriani Sabbe
- Brandon Mechele
- Joel Ordonez
- Joaquin Seys
- Aleksandar Stankovic
- Raphael Onyedika
- Hans Vanaken
- Carlos Forbs
- Romeo Vermant
- Christos Tzolis
Banc:
Zaid Romero
- Nicolò Tresoldi
- Hugo Vetlesen
- Cisse Sandra
- Tristan Van Den Heuvel
- Hugo Siquet
- Jorne Spileers
- Mamadou Diakhon
- Argus Vanden Driessche
- Shandre Campbell
- Kaye Furo
|