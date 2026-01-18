LIVE : Charleroi fait le break contre un Standard à la rue

|
|
Loïc Woos depuis le Mambourg
|
33
|
Centre tir de Guiagon écarté par Mohr, mais le ballon ne semblait pas prendre la direction du but
|
31
|
Coup-franc de Mohr, reprise d'Ayensa, sur Delavallée
|
|
28
|
Bon coup-franc de Nielsen, le standard gagne un corner
|
27
|
|
26
|
26e minute. Tobias Mohr vient de gagner son premier duel défensif. Il en a perdu une petite dizaine auparavant
|
24
|
Goooooooooal pour Charleroi !
Quelle action de Bernier pour offrir le break à Charleroi ! Le milieu de terrain du Standard est dépassé en deux passes, Bernier se joue de Mohr, puis de Dierckx, avant de tromper Epolo. 2-0 !
|
24
|
But de Antoine Bernier (Patrick Pflücke)
|
22
|
Le Standard a un peu plus le ballon depuis quelques minutes, mais n'en fait pas grand chose. Les Rouches sont trop lents, Charleroi gère
|
|
18
|
Première frappe du Standard : centre de Lawrence et reprise de volée de Saïd, non cadrée
|
17
|
Duel musclé entre Hautekiet et Bernier, l'arbitre ne siffle pas faute contre le défenseur du Standard, mais Bernier a été soigné quelques instants. Tout va bien pour le Carolo
|
15
|
Le Standard tente de se projeter pour, presque, la première fois de la rencontre : Abid trouve bien Henry, qui manque son ballon dans la profondeur
|
11
|
|
10
|
Pflucke s'amuse et glisse à Bernier, dont le centre est contré
|
9
|
Ilaimaharitra qui rate son contrôle au milieu de terrain, Mohr et Said qui laissent centrer Pflucke, Dierckx qui voit Scheidler lui passer devant dans le rectangle : trop d'erreurs au Standard sur ce but
|
8
|
Nouveau danger sur la gauche via Pflucke, mais celui là ne donne rien
|
6
|
Gooooooooal pour Charleroi !
Mauvais contrôle d'Ilaimaharitra au milieu de terrain, Boukamir glisse à Pflücke sur la droite, qui centre : Scheidler reprend de la tête et ouvre le score pour les Zèbres ! Et quelle ambiance au Mambourg !
|
6
|
But de Aurélien Scheidler (Patrick Pflücke)
|
5
|
Première action offensive pour le Standard, mais Ousou couvre bien devant Ayensa, qui semblait qui plus est hors-jeu. La remise de Henry vers Abid était bonne, et la passe du Verviétois aussi
|
|
3
|
Première possession qui ne donne rien pour le Standard, qui avait obtenu un coup-franc après une faute sur Henry en reconversion
|
|
1
|
Premier débordement de Pflücke qui centre, Lawrence écarte difficilement, puis une faute offensive est sifflée pour une main
|
1
|
C'est parti !
|
1
|
Charleroi - Standard: 0-0
|
|
18:18
|
|
|
17:52
|
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live pour suivre, en direct commenté, le choc wallon entre Charleroi et le Standard !
|
Charleroi:
Martin Delavallee
- Kevin Van Den Kerkhof
- Aiham Ousou
- Cheick Keita
- Mardochee Nzita
- Yassine Khalifi
- Amine Boukamir
- Antoine Bernier
- Patrick Pflücke
- Parfait Guiagon
- Aurélien Scheidler
Banc:
Jakob Napoleon Romsaas
- Filip Szymczak
- Jules Gaudin
- Antoine Colassin
- Lewin Blum
- Raymond Asante
- Mohamed Kone
- Mehdi Boukamir
- Mory Kera
Standard:
Matthieu Epolo
- Henry Lawrence
- Daan Dierckx
- Ibe Hautekiet
- Tobias Mohr
- Casper Nielsen
- Marco Ilaimaharitra
- Adnane Abid
- Dennis Ayensa
- Rafiki Said
- Thomas Henry
Banc:
Gustav Mortensen
- David Bates
- Nayel Mehssatou
- Leandre Kuavita
- Mitongo René
- Lucas Pirard
- Charli Spoden
- Steeven Assengue
- Teddy Teuma