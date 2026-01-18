Date: 18/01/2026 18:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 21

LIVE : Charleroi fait le break contre un Standard à la rue

Affiche cruciale ce dimanche entre le Sporting Charleroi et le Standard. Ce choc wallon de la 21e journée de Jupiler Pro League sera à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Temps   35' 24" 
Loïc Woos depuis le Mambourg
33
 Centre tir de Guiagon écarté par Mohr, mais le ballon ne semblait pas prendre la direction du but
31
 Coup-franc de Mohr, reprise d'Ayensa, sur Delavallée
28
 Bon coup-franc de Nielsen, le standard gagne un corner
27
Charleroi - Standard
26
 26e minute. Tobias Mohr vient de gagner son premier duel défensif. Il en a perdu une petite dizaine auparavant
24
 Goooooooooal pour Charleroi !
Quelle action de Bernier pour offrir le break à Charleroi ! Le milieu de terrain du Standard est dépassé en deux passes, Bernier se joue de Mohr, puis de Dierckx, avant de tromper Epolo. 2-0 !
24

But 		But de Antoine Bernier (Patrick Pflücke)
22
 Le Standard a un peu plus le ballon depuis quelques minutes, mais n'en fait pas grand chose. Les Rouches sont trop lents, Charleroi gère
18
 Première frappe du Standard : centre de Lawrence et reprise de volée de Saïd, non cadrée
17
 Duel musclé entre Hautekiet et Bernier, l'arbitre ne siffle pas faute contre le défenseur du Standard, mais Bernier a été soigné quelques instants. Tout va bien pour le Carolo
15
 Le Standard tente de se projeter pour, presque, la première fois de la rencontre : Abid trouve bien Henry, qui manque son ballon dans la profondeur
11
Charleroi - Standard
10
 Pflucke s'amuse et glisse à Bernier, dont le centre est contré
9
 Ilaimaharitra qui rate son contrôle au milieu de terrain, Mohr et Said qui laissent centrer Pflucke, Dierckx qui voit Scheidler lui passer devant dans le rectangle : trop d'erreurs au Standard sur ce but
8
 Nouveau danger sur la gauche via Pflucke, mais celui là ne donne rien
6
 Gooooooooal pour Charleroi !
Mauvais contrôle d'Ilaimaharitra au milieu de terrain, Boukamir glisse à Pflücke sur la droite, qui centre : Scheidler reprend de la tête et ouvre le score pour les Zèbres ! Et quelle ambiance au Mambourg !
6

But 		But de Aurélien Scheidler (Patrick Pflücke)
5
 Première action offensive pour le Standard, mais Ousou couvre bien devant Ayensa, qui semblait qui plus est hors-jeu. La remise de Henry vers Abid était bonne, et la passe du Verviétois aussi
3
 Première possession qui ne donne rien pour le Standard, qui avait obtenu un coup-franc après une faute sur Henry en reconversion

1
 Premier débordement de Pflücke qui centre, Lawrence écarte difficilement, puis une faute offensive est sifflée pour une main
1
 C'est parti !
1
 Charleroi - Standard: 0-0

18:18
Charleroi - Standard

17:52
 Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live pour suivre, en direct commenté, le choc wallon entre Charleroi et le Standard !
Charleroi (Charleroi - Standard)
Charleroi: Martin Delavallee - Kevin Van Den Kerkhof - Aiham Ousou - Cheick Keita - Mardochee Nzita - Yassine Khalifi - Amine Boukamir - Antoine Bernier - Patrick Pflücke - Parfait Guiagon - Aurélien Scheidler
Banc: Jakob Napoleon Romsaas - Filip Szymczak - Jules Gaudin - Antoine Colassin - Lewin Blum - Raymond Asante - Mohamed Kone - Mehdi Boukamir - Mory Kera

Standard (Charleroi - Standard)
Standard: Matthieu Epolo - Henry Lawrence - Daan Dierckx - Ibe Hautekiet - Tobias Mohr - Casper Nielsen - Marco Ilaimaharitra - Adnane Abid - Dennis Ayensa - Rafiki Said - Thomas Henry
Banc: Gustav Mortensen - David Bates - Nayel Mehssatou - Leandre Kuavita - Mitongo René - Lucas Pirard - Charli Spoden - Steeven Assengue - Teddy Teuma

Charleroi Charleroi
Delavallee Martin 6.8  
  • Précision des longs ballons: 2/6 (33.3%)
Van Den Kerkhof Kevin 6.7  
Ousou Aiham 6.7  
  • Précision des passes: 16/19 (84.2%)
Keita Cheick 6.3  
  • Précision des passes: 11/12 (91.7%)
Nzita Mardochee 7.1  
Khalifi Yassine 6.9  
  • Précision des passes: 9/10 (90%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Boukamir Amine 6.6  
  • Précision des passes: 12/13 (92.3%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Bernier Antoine 7.0  
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Pflücke Patrick A 7.7  
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 7/9 (77.8%)
  • Passes clés: 3
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Guiagon Parfait 6.6  
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Scheidler Aurélien 7.9  
  • Buts: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
Banc
Romsaas Jakob Napoleon  
Szymczak Filip  
Gaudin Jules  
Colassin Antoine  
Blum Lewin  
Asante Raymond  
Kone Mohamed  
Boukamir Mehdi  
Kera Mory  
 

Standard Standard
Epolo Matthieu 6.1  
Lawrence Henry 6.4  
Dierckx Daan 6.3  
  • Précision des passes: 13/16 (81.3%)
Hautekiet Ibe 6.3  
  • Précision des passes: 9/10 (90%)
Mohr Tobias 6.7  
  • Précision des passes: 4/7 (57.1%)
  • Précision des longs ballons: 0/4 (0%)
Nielsen Casper 6.4  
  • Précision des passes: 5/6 (83.3%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Ilaimaharitra Marco 6.0  
  • Précision des passes: 7/8 (87.5%)
Abid Adnane 5.9  
Ayensa Dennis 5.9  
Said Rafiki 6.2  
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Henry Thomas  
Banc
Mortensen Gustav  
Bates David  
Mehssatou Nayel  
Kuavita Leandre  
René Mitongo  
Pirard Lucas  
Spoden Charli  
Assengue Steeven  
Teuma Teddy  

présentation (du match)

Un choc wallon décisif : suivez la rencontre entre Charleroi et le Standard en direct commenté (18h30)
Loïc Woos
depuis le Mambourg
| Commentaire
Un choc wallon décisif : suivez la rencontre entre Charleroi et le Standard en direct commenté (18h30)
Photo: © photonews

Affiche cruciale ce dimanche entre le Sporting Charleroi et le Standard. Ce choc wallon de la 21e journée de Jupiler Pro League sera à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Encore plus après les défaites de Genk, Westerlo et Malines, ce choc wallon de la 21e journée de Jupiler Pro League revêt une importance capitale pour la suite de la saison.

Onzième au coup d'envoi, les Zèbres ne peuvent pas se permettre une nouvelle défaite contre un candidat au top 6, sous peine de voir ce dernier presque hors de portée. De plus, les Carolos ont été battus à Sclessin lors du match aller et auront à cœur de prendre leur revanche.

De son côté, le Standard, seule équipe européenne faisant partie du top 6 avec moins de la moitié des points gagnés et plus de buts encaissés que marqués, joue pour rester dans le bon wagon avant de poursuivre un calendrier infernal.

Le grand retour de Marco Ilaimaharitra au Mambourg

Les Rouches s’offrent des Champions Play-Offs avant l’heure pour démarrer l’année civile, et ce déplacement à Charleroi, relativement abordable dans le contexte du calendrier, sera un test important. Sur le plan comptable, la rencontre est aussi cruciale pour les Liégeois, qui peuvent conforter leur place dans le top 6 et revenir à un point de Malines.

Les enjeux de ce choc wallon sont donc majeurs, et le grand retour de Marco Ilaimaharitra au Mambourg ne fera qu’accentuer la pression déjà présente. Charleroi – Standard, une affiche à suivre en direct commenté sur Walfoot.be, avec un coup d’envoi prévu à 18h30.

Jupiler Pro League

 Journée 21
FC Bruges FC Bruges 2-3 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 0-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Union SG Union SG 1-0 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 4-2 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 2-0 Standard Standard
STVV STVV 19:15 OH Louvain OH Louvain
