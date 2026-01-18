Un milieu remanié à Charleroi, des transferts sur le banc au Standard : les compos probables du choc wallon

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
Un milieu remanié à Charleroi, des transferts sur le banc au Standard : les compos probables du choc wallon
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Le Sporting Charleroi et le Standard s'affrontent ce dimanche dans le cadre de la 21e journée de Pro League. Voici les compositions probables des deux équipes.

Ce choc wallon de la 21e journée de la Jupiler Pro League pourrait marquer un vrai tournant dans la saison des deux équipes. Le Standard se déplace au Sporting Charleroi, ce dimanche (18h30).

Pour cette rencontre, Hans Cornelis devrait reconduire Martin Delavallée dans les buts. "Que feriez-vous après deux victoires consécutives avec Martin", a lancé le T1 des Zèbres en conférence de presse, malgré le retour de la CAN de Mohamed Koné. En défense, Hans Cornelis devrait également reconduire la ligne habituelle, composée de Van Den Kerkhof, Ousou, Keita et Nzita.

Au milieu de terrain, Amine Boukamir et Yassine Khalifi vont remplacer Etienne Camara et Yacine Titraoui, suspendus. Devant eux, on devrait retrouver Antoine Bernier, Patrick Pflücke, Parfait Guiagon, et Aurélien Scheidler en pointe.

Mortensen et Teuma sur le banc du Standard

Au Standard, c'est Matthieu Epolo qui reprendra sa place dans les cages après la CAN. En défense, Vincent Euvrard devrait reconduire Lawrence, Hautekiet, Dierckx et Mohr, malgré la qualification de Gustav Mortensen, qui commencera sur le banc.

Dans le cœur du jeu, Marco Ilaimaharitra et Casper Nielsen sont attendus au coup d'envoi, avec Adnane Abid et Rafiki Saïd sur les côtés. Teddy Teuma est qualifié mais devrait commencer sur le banc, tandis que Hakim Sahabo, comme Alexandro Calut, a joué avec le SL16 FC et ne sera donc pas de la partie. En pointe, le duo Dennis Ayensa - Thomas Henry sera titulaire suite à la suspension de Timothé Nkada.

Lire aussi… Un choc wallon décisif : suivez la rencontre entre Charleroi et le Standard en direct commenté (18h30)

Les compositions probables du choc wallon

La composition probable de Charleroi : Delavallée - Van Den Kerkhof, Ousou, Keita, Nzita - A. Boukamir, Khalifi - Bernier, Pflücke, Guiagon - Scheidler.
Absents : Yacine Titraoui, Etienne Camara.

La composition probable du Standard : Epolo - Lawrence, Hautekiet, Dierckx, Mohr - Ilaimaharitra, Nielsen - Saïd, Abid - Ayensa, Henry.
Absents : Josué Homawoo, Marlon Fossey, Ibrahim Karamoko, Boli Bolingoli, Mohamed El Hankouri, Timothé Nkada.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Charleroi - Standard en live sur Walfoot.be à partir de 18:30.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Charleroi
Standard

Plus de news

Un choc wallon décisif : suivez la rencontre entre Charleroi et le Standard en direct commenté (18h30)

Un choc wallon décisif : suivez la rencontre entre Charleroi et le Standard en direct commenté (18h30)

08:00
Vincent Euvrard ne le cache pas : il y aura des départs au Standard, cet hiver

Vincent Euvrard ne le cache pas : il y aura des départs au Standard, cet hiver

21:40
"Ils n'ont rien volé" : Vincent Euvrard rend hommage à Charleroi avant le choc wallon

"Ils n'ont rien volé" : Vincent Euvrard rend hommage à Charleroi avant le choc wallon

20:40
Un milieu de Pro League a entendu parler du Standard l'été dernier : "De l'intérêt mais rien de concret"

Un milieu de Pro League a entendu parler du Standard l'été dernier : "De l'intérêt mais rien de concret"

21:00
🎥 Il s'en sort bien : la véritable agression subie par Jeremy Doku, et punie d'une simple carte jaune

🎥 Il s'en sort bien : la véritable agression subie par Jeremy Doku, et punie d'une simple carte jaune

07:00
Van de Perre et David en MVP, Zorgane discret : les notes de l'Union contre Malines Analyse

Van de Perre et David en MVP, Zorgane discret : les notes de l'Union contre Malines

23:43
Les mots d'une légende du Bayern : Jean-Marie Pfaff adoube Vincent Kompany et salue son œuvre

Les mots d'une légende du Bayern : Jean-Marie Pfaff adoube Vincent Kompany et salue son œuvre

06:30
D1 ACFF : 24 buts en 5 matchs, Mons prend la tête et le SL16 partage grâce... à un indésirable !

D1 ACFF : 24 buts en 5 matchs, Mons prend la tête et le SL16 partage grâce... à un indésirable !

22:20
Une victoire sans fioriture et 4 points d'avance sur Bruges : l'Union reprend ses bonnes vieilles habitudes

Une victoire sans fioriture et 4 points d'avance sur Bruges : l'Union reprend ses bonnes vieilles habitudes

22:45
Sur une autre planète, le Bayern en plante 5 à Leipzig et continue sa saison de tous les records

Sur une autre planète, le Bayern en plante 5 à Leipzig et continue sa saison de tous les records

23:00
Liège bat les Francs Borains, Eupen chute face au leader, et le titre semble se jouer en Challenger Pro League

Liège bat les Francs Borains, Eupen chute face au leader, et le titre semble se jouer en Challenger Pro League

22:00
Deux joueurs de Pro League décrochent le bronze à la Coupe d'Afrique des Nations

Deux joueurs de Pro League décrochent le bronze à la Coupe d'Afrique des Nations

21:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 17/01: Lomboto - Prunier - Kante

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 17/01: Lomboto - Prunier - Kante

20:00
Nouvelle surprise en Jupiler Pro League : le choc wallon prend encore plus d'importance

Nouvelle surprise en Jupiler Pro League : le choc wallon prend encore plus d'importance

20:20
Déjà comme chez lui en bords de Meuse : la stat' marquante de Teddy Teuma à Sclessin

Déjà comme chez lui en bords de Meuse : la stat' marquante de Teddy Teuma à Sclessin

17:30
1
Première offre formulée : la RAAL à la lutte avec... Anderlecht pour un défenseur

Première offre formulée : la RAAL à la lutte avec... Anderlecht pour un défenseur

20:00
Romelu Lukaku attend de se frotter à un joueur en particulier avec Anderlecht : "Je veux voir ce que ça fait"

Romelu Lukaku attend de se frotter à un joueur en particulier avec Anderlecht : "Je veux voir ce que ça fait"

19:30
Quelle fin de match : Zulte renverse Genk, qui laisse filer ses concurrents pour le top 6

Quelle fin de match : Zulte renverse Genk, qui laisse filer ses concurrents pour le top 6

18:34
Officiel : les Francs Borains attirent un attaquant de Charleroi et un défenseur présent à la CAN

Officiel : les Francs Borains attirent un attaquant de Charleroi et un défenseur présent à la CAN

17:00
Malgré Mats Rits, le RSCA Futures se rapproche dangereusement de la zone rouge

Malgré Mats Rits, le RSCA Futures se rapproche dangereusement de la zone rouge

19:00
"On dit qu'il est Old School ?" : deux Diables réagissent aux critiques sur Rudi Garcia

"On dit qu'il est Old School ?" : deux Diables réagissent aux critiques sur Rudi Garcia

18:00
Quel renfort ce serait : Fenerbahçe veut offrir un champion du monde à Domenico Tedesco

Quel renfort ce serait : Fenerbahçe veut offrir un champion du monde à Domenico Tedesco

16:30
Première apparition depuis plus de six mois : Mats Rits titulaire pour démarrer l'année

Première apparition depuis plus de six mois : Mats Rits titulaire pour démarrer l'année

16:01
La RAAL a réduit Bruges au silence : comment Frédéric Taquin change petit à petit son fusil d'épaule

La RAAL a réduit Bruges au silence : comment Frédéric Taquin change petit à petit son fusil d'épaule

15:00
🎥 Manchester is Red ! Senne Lammens au chômage contre City, Jeremy Doku victime d'une agression

🎥 Manchester is Red ! Senne Lammens au chômage contre City, Jeremy Doku victime d'une agression

15:31
Un accord est proche : Anderlecht sur le point de s'offrir l'attaquant tant attendu

Un accord est proche : Anderlecht sur le point de s'offrir l'attaquant tant attendu

14:30
C'était il y a déjà presque un an : l'Union retrouve son dernier bourreau à domicile

C'était il y a déjà presque un an : l'Union retrouve son dernier bourreau à domicile

13:40
Marco Kana et Christos Tzolis auraient-ils dû être exclus en Coupe ? Jonathan Lardot est formel

Marco Kana et Christos Tzolis auraient-ils dû être exclus en Coupe ? Jonathan Lardot est formel

13:20
🎥 Bientôt de retour en Europe ? Le festival de Yannick Carrasco avec Al-Shabab

🎥 Bientôt de retour en Europe ? Le festival de Yannick Carrasco avec Al-Shabab

14:00
Double tragédie grecque : Karetsas et Tzolis sans trophée au gala du Soulier d'Or

Double tragédie grecque : Karetsas et Tzolis sans trophée au gala du Soulier d'Or

13:00
1
Le KRC Genk pourrait bien perdre un titulaire, qui rapporterait 8 millions d'euros

Le KRC Genk pourrait bien perdre un titulaire, qui rapporterait 8 millions d'euros

12:20
Une légende des Pays-Bas (ré)intègre le staff en vue de la Coupe du Monde 2026

Une légende des Pays-Bas (ré)intègre le staff en vue de la Coupe du Monde 2026

12:40
"Notre pire mi-temps" : Ivan Leko ne se cache pas derrière "l'excuse bon marché" du carton rouge

"Notre pire mi-temps" : Ivan Leko ne se cache pas derrière "l'excuse bon marché" du carton rouge

11:30
1
Le feu... et le feu : Stijn Stijnen sait qu'avec Radja Nainggolan, ce sera chaud

Le feu... et le feu : Stijn Stijnen sait qu'avec Radja Nainggolan, ce sera chaud

12:00
C'est officiel : un flop du Club de Bruges est prêté en Espagne

C'est officiel : un flop du Club de Bruges est prêté en Espagne

11:00
Le renfort tant attendu ? Anderlecht aurait fait une offre pour un attaquant évoluant en Turquie

Le renfort tant attendu ? Anderlecht aurait fait une offre pour un attaquant évoluant en Turquie

10:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 21
FC Bruges FC Bruges 2-3 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 0-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Union SG Union SG 1-0 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 13:30 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 16:00 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18:30 Standard Standard
STVV STVV 19:15 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved