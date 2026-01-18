Un milieu remanié à Charleroi, des transferts sur le banc au Standard : les compos probables du choc wallon

Le Sporting Charleroi et le Standard s'affrontent ce dimanche dans le cadre de la 21e journée de Pro League. Voici les compositions probables des deux équipes.

Ce choc wallon de la 21e journée de la Jupiler Pro League pourrait marquer un vrai tournant dans la saison des deux équipes. Le Standard se déplace au Sporting Charleroi, ce dimanche (18h30).

Pour cette rencontre, Hans Cornelis devrait reconduire Martin Delavallée dans les buts. "Que feriez-vous après deux victoires consécutives avec Martin", a lancé le T1 des Zèbres en conférence de presse, malgré le retour de la CAN de Mohamed Koné. En défense, Hans Cornelis devrait également reconduire la ligne habituelle, composée de Van Den Kerkhof, Ousou, Keita et Nzita.

Au milieu de terrain, Amine Boukamir et Yassine Khalifi vont remplacer Etienne Camara et Yacine Titraoui, suspendus. Devant eux, on devrait retrouver Antoine Bernier, Patrick Pflücke, Parfait Guiagon, et Aurélien Scheidler en pointe.

Mortensen et Teuma sur le banc du Standard

Au Standard, c'est Matthieu Epolo qui reprendra sa place dans les cages après la CAN. En défense, Vincent Euvrard devrait reconduire Lawrence, Hautekiet, Dierckx et Mohr, malgré la qualification de Gustav Mortensen, qui commencera sur le banc.

Dans le cœur du jeu, Marco Ilaimaharitra et Casper Nielsen sont attendus au coup d'envoi, avec Adnane Abid et Rafiki Saïd sur les côtés. Teddy Teuma est qualifié mais devrait commencer sur le banc, tandis que Hakim Sahabo, comme Alexandro Calut, a joué avec le SL16 FC et ne sera donc pas de la partie. En pointe, le duo Dennis Ayensa - Thomas Henry sera titulaire suite à la suspension de Timothé Nkada.



Les compositions probables du choc wallon

La composition probable de Charleroi : Delavallée - Van Den Kerkhof, Ousou, Keita, Nzita - A. Boukamir, Khalifi - Bernier, Pflücke, Guiagon - Scheidler.

Absents : Yacine Titraoui, Etienne Camara.

La composition probable du Standard : Epolo - Lawrence, Hautekiet, Dierckx, Mohr - Ilaimaharitra, Nielsen - Saïd, Abid - Ayensa, Henry.

Absents : Josué Homawoo, Marlon Fossey, Ibrahim Karamoko, Boli Bolingoli, Mohamed El Hankouri, Timothé Nkada.