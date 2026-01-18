Date: 18/01/2026 18:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 21

Charleroi s'adjuge un choc wallon à sens unique : ce Standard-là n'a strictement rien d'un candidat au top 6

Loïc Woos
Loïc Woos depuis le Mambourg
| Commentaire
Nettement supérieur à son adversaire en première période, le Sporting Charleroi s'est adjugé ce choc wallon de la 21e journée et a ainsi pris sa revanche sur le Standard, vainqueur du match aller. Les Rouches n'ont rien montré au Mambourg et sont rejoints par les Zèbres au classement.

Après les défaites du Club de Bruges, d'Anderlecht, de Westerlo ou encore de l'Antwerp, ce choc wallon de la 21e journée de Jupiler Pro League revêtait une importance encore plus grande. De part et d'autre, pas de véritable surprise dans les compositions d'équipe, avec un milieu de terrain remanié chez les Zèbres et les deux premiers transferts entrants du mercato des Rouches sur le banc.

Aux abois, le Standard prend rapidement l'eau à Charleroi

Équilibrée sur le papier, cette rencontre tourne pourtant rapidement dans un sens unique : celui de Charleroi. Dès les premières minutes, le milieu de terrain du Standard est aux abonnés absents et les connexions entre les joueurs ne se font pas, tandis que les Zèbres, en confiance après leur qualification en Coupe face au Club de Bruges, impriment le rythme et se créent directement les premiers dangers.

Ils ne laissent d’ailleurs même pas passer le round d’observation avant d’ouvrir le score. Tout part d’un ballon écarté de la tête par Dierckx, à côté duquel Marco Ilaimaharitra passe totalement dans le rond central. Chambré durant toute la rencontre par le Mambourg, le Malgache ne peut ensuite que constater les dégâts : Pflücke est trouvé sur la droite et profite de la passivité de Mohr pour centrer, tandis que Scheidler passe devant un Dierckx tout aussi passif dans le rectangle pour ouvrir la marque (1-0, 6e).

Et plus la rencontre avance, plus le Standard fait peine à voir. La défense est en difficulté et ne fait que dégager les dangers, l’entrejeu des Rouches perd complètement son match dans le match et, devant, seul Abid essaie de rétablir les débats, en vain. C’est donc tout à fait logiquement que Charleroi double la mise via Bernier, qui profite de gros errements dans la défense liégeoise pour aligner Dierckx, puis Mohr, avant de tromper Epolo (2-0, 24e).

Inférieur à son adversaire dans tous les compartiments du jeu, le Standard met un peu plus le nez à la fenêtre en fin de première période, notamment via quelques corners qui auraient pu faire mouche avec plus de justesse dans la surface. Mais à la pause, Charleroi rentre aux vestiaires avec un avantage de deux buts plus que mérité au vu des 45 premières minutes.

Charleroi bat méritoirement le Standard et prend sa revanche dans le choc wallon

En seconde période, ce n’est pas la volonté qui a manqué, mais le Standard n’a jamais eu les armes pour inquiéter Charleroi et espérer renverser la partie. Malgré quelques ballons un peu plus intéressants, Martin Delavallée n’a pas eu à forcer son talent pour garder sa cage inviolée.

Ce n’est pas le triple changement de Vincent Euvrard, avec les montées de Gustav Mortensen, Teddy Teuma et René Mitongo à l’heure de jeu, qui a pesé dans la balance. Les Rouches ont montré un peu plus d’équilibre et de présence dans le cœur du jeu, mais le mal était déjà fait pour espérer revenir dans la rencontre. C'est d'ailleurs surtout Charleroi qui s'est procuré les occasions de faire 3-0, via Scheidler et Van Den Kerkhof notamment.

C’est donc très logiquement que le Sporting Charleroi remporte ce choc wallon de la 21e journée et prend sa revanche sur le Standard, vainqueur du match aller. Les Zèbres reviennent à égalité avec les Rouches et l’Antwerp, tandis que La Gantoise occupe désormais la sixième place, à neuf journées de la fin de la phase classique. 

 Classement T P G P P B = Forme
1. Union SG Union SG 21 45 13 6 2 37-12 25 P P G P G
2. STVV STVV 21 42 13 3 5 31-23 8 G P G G G
3. FC Bruges FC Bruges 21 41 13 2 6 38-25 13 P G G G P
4. Anderlecht Anderlecht 21 35 10 5 6 30-26 4 P G P P P
5. KV Malines KV Malines 21 31 8 7 6 25-23 2 G G P P P
6. La Gantoise La Gantoise 21 29 8 5 8 32-31 1 P P P G G
7. Standard Standard 21 27 8 3 10 18-25 -7 G P G P P
8. Antwerp Antwerp 21 27 7 6 8 24-22 2 G G P G P
9. Charleroi Charleroi 21 27 7 6 8 25-26 -1 P P P G G
10. Zulte Waregem Zulte Waregem 21 26 6 8 7 28-30 -2 P P P P G
11. KRC Genk KRC Genk 21 25 6 7 8 28-33 -5 P P P P P
12. Westerlo Westerlo 21 24 6 6 9 28-32 -4 G P G P P
13. RAAL La Louvière RAAL La Louvière 21 23 5 8 8 18-23 -5 P P P P G
14. OH Louvain OH Louvain 21 20 5 5 11 19-30 -11 P G P P P
15. Cercle de Bruges Cercle de Bruges 21 20 4 8 9 27-30 -3 P P G P G
16. FCV Dender EH FCV Dender EH 21 16 3 7 11 17-34 -17 G P P P G

Les compositions

Charleroi Charleroi
Delavallee Martin 90' 7.69 6
  • Arrêts: 4
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 11/26 (42.3%)
Plus de stats
Van Den Kerkhof Kevin 90' 6.9 7
  • Précision des passes: 19/24 (79.2%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/5
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 1/8 (12.5%)
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
Ousou Aiham   90' 7.38 6
  • Précision des passes: 39/41 (95.1%)
Plus de stats
Keita Cheick 90' 7.49 6
  • Précision des passes: 31/34 (91.2%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Nzita Mardochee 90' 6.75 6
  • Précision des passes: 16/22 (72.7%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Khalifi Yassine 90' 7.07 6
  • Précision des passes: 32/36 (88.9%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Boukamir Amine 90' 7.28 7
  • Précision des passes: 34/39 (87.2%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Bernier Antoine 72' 8.2 8
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 18/21 (85.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 3/6 (50%)
Plus de stats
Pflücke Patrick A A 72' 8.6 8
  • Assists: 2
  • Précision des passes: 27/32 (84.4%)
  • Passes clés: 6
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 1/7 (14.3%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Guiagon Parfait 90' 7.2 7
  • Précision des passes: 25/29 (86.2%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 4/7 (57.1%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Scheidler Aurélien 80' 8.2 8
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 20/25 (80%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/3
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Banc
Romsaas Jakob Napoleon 18' 6.95 6
  • Précision des passes: 5/7 (71.4%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Szymczak Filip 0'  
Gaudin Jules   0' 6.61  
Plus de stats
Colassin Antoine 10' 6.48 6
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Blum Lewin 18' 7.12 6
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Asante Raymond 0'  
Kone Mohamed 0'  
Boukamir Mehdi 0' 6.98  
Plus de stats
Kera Mory 0'  
 

Standard Standard
Epolo Matthieu 90' 6.71 6
  • Arrêts: 3
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Lawrence Henry 90' 6.33 6
  • Précision des passes: 33/43 (76.7%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Dierckx Daan 80' 6.43 6
  • Précision des passes: 48/51 (94.1%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Hautekiet Ibe 90' 6.88 6
  • Précision des passes: 55/58 (94.8%)
  • Passes clés: 1
  • Interceptions: 4
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Mohr Tobias 61' 7.06 5
  • Précision des passes: 31/39 (79.5%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 3/9 (33.3%)
Plus de stats
Nielsen Casper 71' 6.78 6
  • Précision des passes: 25/28 (89.3%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Précision des centres: 0/7 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Ilaimaharitra Marco 90' 6.53 6
  • Précision des passes: 49/54 (90.7%)
  • Passes clés: 2
Plus de stats
Abid Adnane 90' 6.49 6
  • Précision des passes: 32/36 (88.9%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Plus de stats
Ayensa Dennis 90' 6.89 6
  • Précision des passes: 19/22 (86.4%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Said Rafiki 61' 6.13 4
  • Précision des passes: 10/16 (62.5%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Henry Thomas 60' 5
Banc
Mortensen Gustav 30' 6
Bates David 0'  
Mehssatou Nayel 19' 6.39 6
  • Précision des passes: 20/22 (90.9%)
Plus de stats
Kuavita Leandre 0'  
René Mitongo 29' 6.32 6
  • Dribbles réussis: 2/4 (50%)
Plus de stats
Pirard Lucas 0'  
Spoden Charli 0'  
Assengue Steeven 10' 6.04 6
  • Précision des passes: 6/7 (85.7%)
Plus de stats
Teuma Teddy   30' 6.63 7
  • Précision des passes: 25/29 (86.2%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des centres: 3/7 (42.9%)
Plus de stats
