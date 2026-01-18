Charleroi s'adjuge un choc wallon à sens unique : ce Standard-là n'a strictement rien d'un candidat au top 6

Nettement supérieur à son adversaire en première période, le Sporting Charleroi s'est adjugé ce choc wallon de la 21e journée et a ainsi pris sa revanche sur le Standard, vainqueur du match aller. Les Rouches n'ont rien montré au Mambourg et sont rejoints par les Zèbres au classement.

Après les défaites du Club de Bruges, d'Anderlecht, de Westerlo ou encore de l'Antwerp, ce choc wallon de la 21e journée de Jupiler Pro League revêtait une importance encore plus grande. De part et d'autre, pas de véritable surprise dans les compositions d'équipe, avec un milieu de terrain remanié chez les Zèbres et les deux premiers transferts entrants du mercato des Rouches sur le banc.

La feuille de match du choc wallon 👇 #CHASTA pic.twitter.com/RHkQblKuiv — Loïc Woos (@LoicWoos) January 18, 2026

Aux abois, le Standard prend rapidement l'eau à Charleroi

Équilibrée sur le papier, cette rencontre tourne pourtant rapidement dans un sens unique : celui de Charleroi. Dès les premières minutes, le milieu de terrain du Standard est aux abonnés absents et les connexions entre les joueurs ne se font pas, tandis que les Zèbres, en confiance après leur qualification en Coupe face au Club de Bruges, impriment le rythme et se créent directement les premiers dangers.

Ils ne laissent d’ailleurs même pas passer le round d’observation avant d’ouvrir le score. Tout part d’un ballon écarté de la tête par Dierckx, à côté duquel Marco Ilaimaharitra passe totalement dans le rond central. Chambré durant toute la rencontre par le Mambourg, le Malgache ne peut ensuite que constater les dégâts : Pflücke est trouvé sur la droite et profite de la passivité de Mohr pour centrer, tandis que Scheidler passe devant un Dierckx tout aussi passif dans le rectangle pour ouvrir la marque (1-0, 6e).

Un feu d’artifice dans le parcage des Rouches pour ce #CHASTA pic.twitter.com/9qlFxDyj8Q



— Loïc Woos (@LoicWoos) January 18, 2026

Et plus la rencontre avance, plus le Standard fait peine à voir. La défense est en difficulté et ne fait que dégager les dangers, l’entrejeu des Rouches perd complètement son match dans le match et, devant, seul Abid essaie de rétablir les débats, en vain. C’est donc tout à fait logiquement que Charleroi double la mise via Bernier, qui profite de gros errements dans la défense liégeoise pour aligner Dierckx, puis Mohr, avant de tromper Epolo (2-0, 24e).

Inférieur à son adversaire dans tous les compartiments du jeu, le Standard met un peu plus le nez à la fenêtre en fin de première période, notamment via quelques corners qui auraient pu faire mouche avec plus de justesse dans la surface. Mais à la pause, Charleroi rentre aux vestiaires avec un avantage de deux buts plus que mérité au vu des 45 premières minutes.

Charleroi bat méritoirement le Standard et prend sa revanche dans le choc wallon

En seconde période, ce n’est pas la volonté qui a manqué, mais le Standard n’a jamais eu les armes pour inquiéter Charleroi et espérer renverser la partie. Malgré quelques ballons un peu plus intéressants, Martin Delavallée n’a pas eu à forcer son talent pour garder sa cage inviolée.

Ce n’est pas le triple changement de Vincent Euvrard, avec les montées de Gustav Mortensen, Teddy Teuma et René Mitongo à l’heure de jeu, qui a pesé dans la balance. Les Rouches ont montré un peu plus d’équilibre et de présence dans le cœur du jeu, mais le mal était déjà fait pour espérer revenir dans la rencontre. C'est d'ailleurs surtout Charleroi qui s'est procuré les occasions de faire 3-0, via Scheidler et Van Den Kerkhof notamment.

C’est donc très logiquement que le Sporting Charleroi remporte ce choc wallon de la 21e journée et prend sa revanche sur le Standard, vainqueur du match aller. Les Zèbres reviennent à égalité avec les Rouches et l’Antwerp, tandis que La Gantoise occupe désormais la sixième place, à neuf journées de la fin de la phase classique.