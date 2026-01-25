Anderlecht Anderlecht
Florent Malice
Florent Malice depuis le Lotto Park
Le show avant mais pas pendant le match : Anderlecht sans idées face à la lanterne rouge
Le RSC Anderlecht avait prévu une soirée de gala, show d'avant-match à l'appui, pour la réception de Dender. Résultat : ces Mauves là ne sont même pas parvenus à battre la lanterne rouge.

C'était presque écrit : après un show aussi grandiloquent (et objectivement réussi) que celui mis en place par le Sporting d'Anderlecht ce dimanche en avant-match, à l'occasion des 40 ans du titre "Anderlecht champion" et avec Stromae speaker d'honneur, on ne pouvait assister... qu'à une purge.

Et si le public a fait la fête avant le coup d'envoi, les huées s'abattaient déjà à la mi-temps. Méritoirement : Anderlecht a peut-être disputé sa pire mi-temps de la saison. La première vraie occasion pour Dender tombe déjà à la 4e sur une tête de Kvet. 

Les visiteurs campent ensuite dans le camp anderlechtois : Ferraro fait ce qu'il veut sur son flanc, Kana est étonnamment fébrile et permet à Bruny Nsimba de s'offrir un face-à-face avec Coosemans, qui l'emporte (14e). Dans l'entrejeu, c'est Mbamba qui brille, plutôt que De Cat et (surtout) Saliba.

Sikan titulaire ? Pas un cadeau 

Et le pauvre Danylo Sikan ? Seul sur son île, il obtient des fautes intelligentes en contre (14e, 45e+1), mais aurait aussi dû faire mieux lancé par Thorgan Hazard sur l'une des seules phases offensives intéressantes du RSCA (37e). Somme toute honnête pour une première.



Malheureusement, en seconde période, l'Ukrainien a certainement manqué de cette confiance que va lui donner l'enchaînement des matchs quand, sur une relance complètement ratée de Marijnissen, il préfère la jouer collectif. Résultat : des frappes de Saliba, Bertaccini et Hazard, sorties par un défenseur, le gardien... et le poteau (52e).

Dender manque clairement de jus et Anderlecht, enfin, est dominateur, sans briller. Llansana, fraîchement monté au jeu, réussit un beau une-deux avec Angulo qui est repris de justesse (67e). Saliba force Gallon à son premier vrai arrêt du match sur un coup-franc bien donné depuis la droite (74e). On ne peut pas dire que le RSCA emballe la rencontre mais Coosemans n'a absolument plus rien à faire en deuxième mi-temps. 

Ca ne suffira pas : au terme d'un match globalement dépourvu d'idées, Anderlecht n'aura pas réussi à trouver la faille face à la lanterne rouge. On a même entendu très brièvement tomber des tribunes les premiers "Hasi buiten"...

 Classement T P G P P B = Forme
1. Union SG Union SG 22 46 13 7 2 37-12 25 P G P G P
2. STVV STVV 22 45 14 3 5 33-24 9 P G G G G
3. FC Bruges FC Bruges 22 44 14 2 6 42-28 14 G G G P G
4. Anderlecht Anderlecht 22 36 10 6 6 30-26 4 G P P P P
5. La Gantoise La Gantoise 22 32 9 5 8 36-31 5 P P G G G
6. KV Malines KV Malines 0-1 22 31 8 7 7 25-24 1 G G P P P
7. Charleroi Charleroi 22 30 8 6 8 27-26 1 P P G G G
8. Standard Standard 22 27 8 3 11 18-29 -11 P G P P P
9. Antwerp Antwerp 22 27 7 6 9 24-24 0 G P G P P
10. Westerlo Westerlo 0-1 22 27 7 6 9 29-32 -3 G P G P P
11. Zulte Waregem Zulte Waregem 22 26 6 8 8 31-34 -3 P P P G P
12. KRC Genk KRC Genk 22 26 6 8 8 29-34 -5 P P P P P
13. RAAL La Louvière RAAL La Louvière 22 23 5 8 9 19-25 -6 P P P G P
14. OH Louvain OH Louvain 22 21 5 6 11 19-30 -11 G P P P P
15. Cercle de Bruges Cercle de Bruges 22 21 4 9 9 28-31 -3 P G P G P
16. FCV Dender EH FCV Dender EH 22 17 3 8 11 17-34 -17 P P P G P

Les compositions

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 7.21 -
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 3
  • Ballon capté: 2
  • Précision des longs ballons: 5/12 (41.7%)
Sardella Killian 90' 6.99 -
  • Précision des passes: 47/57 (82.5%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
  • Précision des centres: 2/5 (40%)
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Hey Lucas 90' 6.95 -
  • Précision des passes: 53/57 (93%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Kana Marco   90' 6.82 -
  • Précision des passes: 57/62 (91.9%)
  • Tirs cadrés: 0/2
Özcan Yasin 61' 6.87 -
  • Précision des passes: 29/38 (76.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Précision des longs ballons: 4/9 (44.4%)
Saliba Nathan-Dylan   79' 6.26 -
  • Précision des passes: 24/30 (80%)
  • Passes clés: 1
  • Interceptions: 4
  • Tirs cadrés: 1/2
De Cat Nathan 61' 6.36 -
  • Précision des passes: 15/19 (78.9%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Hazard Thorgan 90' 6.66 -
  • Précision des passes: 40/57 (70.2%)
  • Passes clés: 5
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
  • Précision des centres: 3/9 (33.3%)
  • Ballons perdus: 24
Bertaccini Adriano 68' 6.49 -
  • Précision des passes: 16/19 (84.2%)
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Sikan Danylo 68' 6.15 -
  • Précision des passes: 8/12 (66.7%)
  • Tirs cadrés: 1/2
Angulo Nilson 90' 5.92 -
  • Précision des passes: 12/21 (57.1%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
Banc
N'Diaye Moussa 29' 7.11 -
  • Précision des passes: 24/26 (92.3%)
  • Tirs cadrés: 0/3
Camara Ilay 0'  
Cvetkovic Mihajlo 22' 6.35 -
Verschaeren Yari 0'  
Ilic Mihajlo 0'  
Llansana Enric 29' 7.2 -
  • Précision des passes: 19/21 (90.5%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Heekeren Justin 0'  
Degreef Tristan 11' 6.59 -
  • Précision des passes: 10/12 (83.3%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Kanate Ibrahim 22' 6.64 -
  • Précision des passes: 14/15 (93.3%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/4 (50%)
FCV Dender EH FCV Dender EH
Gallon Gauthier 90' 6.76 -
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 5/19 (26.3%)
Goncalves Bryan 90' 6.45 -
  • Précision des passes: 25/37 (67.6%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des centres: 1/9 (11.1%)
  • Précision des longs ballons: 7/20 (35%)
  • Ballons perdus: 22
Cools Kobe 90' 6.87 -
  • Précision des passes: 15/19 (78.9%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Marijnissen Luc 90' 6.01 -
  • Précision des passes: 16/29 (55.2%)
  • Précision des longs ballons: 3/12 (25%)
Mbamba Noah 82' 6.31 -
  • Précision des passes: 21/28 (75%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
Sambu Marsoni   76' 6.24 -
  • Précision des passes: 11/18 (61.1%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/4 (0%)
Viltard Malcolm   90' 6.56 -
  • Précision des passes: 23/30 (76.7%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/3 (0%)
Ferraro Fabio 90' 6.35 -
  • Précision des passes: 23/31 (74.2%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/5 (0%)
Kvet Roman 90' 6.7 -
  • Précision des passes: 22/29 (75.9%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 1/6 (16.7%)
Toshevski David 82' 6.75 -
  • Précision des passes: 12/20 (60%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Nsimba Bruny   90' 6.39 -
  • Précision des passes: 12/15 (80%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/2
  • Dribbles réussis: 1/4 (25%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Banc
Fortin Louis 0'  
Dion Moïse Sahi 0'  
Rodes Nathan 0' 6.56  
Hrnčár David 0'  
Acquah Desmond 8' 6.44  
Jahanbakhsh Alireza 0'  
De Fougerolles Luc 14' 6.75 -
Moutha-Sebtaoui Nail   0' 6.08  
Berte Mohamed 8' 6.46  
Jupiler Pro League

 Journée 22
Standard Standard 0-4 La Gantoise La Gantoise
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-2 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 4-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Louvain OH Louvain 0-0 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 1-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Anderlecht Anderlecht 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Malines KV Malines 0-1 Westerlo Westerlo
