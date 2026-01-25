Le show avant mais pas pendant le match : Anderlecht sans idées face à la lanterne rouge

Le RSC Anderlecht avait prévu une soirée de gala, show d'avant-match à l'appui, pour la réception de Dender. Résultat : ces Mauves là ne sont même pas parvenus à battre la lanterne rouge.

C'était presque écrit : après un show aussi grandiloquent (et objectivement réussi) que celui mis en place par le Sporting d'Anderlecht ce dimanche en avant-match, à l'occasion des 40 ans du titre "Anderlecht champion" et avec Stromae speaker d'honneur, on ne pouvait assister... qu'à une purge.

Et si le public a fait la fête avant le coup d'envoi, les huées s'abattaient déjà à la mi-temps. Méritoirement : Anderlecht a peut-être disputé sa pire mi-temps de la saison. La première vraie occasion pour Dender tombe déjà à la 4e sur une tête de Kvet.

Les visiteurs campent ensuite dans le camp anderlechtois : Ferraro fait ce qu'il veut sur son flanc, Kana est étonnamment fébrile et permet à Bruny Nsimba de s'offrir un face-à-face avec Coosemans, qui l'emporte (14e). Dans l'entrejeu, c'est Mbamba qui brille, plutôt que De Cat et (surtout) Saliba.

Sikan titulaire ? Pas un cadeau

Et le pauvre Danylo Sikan ? Seul sur son île, il obtient des fautes intelligentes en contre (14e, 45e+1), mais aurait aussi dû faire mieux lancé par Thorgan Hazard sur l'une des seules phases offensives intéressantes du RSCA (37e). Somme toute honnête pour une première.







Malheureusement, en seconde période, l'Ukrainien a certainement manqué de cette confiance que va lui donner l'enchaînement des matchs quand, sur une relance complètement ratée de Marijnissen, il préfère la jouer collectif. Résultat : des frappes de Saliba, Bertaccini et Hazard, sorties par un défenseur, le gardien... et le poteau (52e).

Dender manque clairement de jus et Anderlecht, enfin, est dominateur, sans briller. Llansana, fraîchement monté au jeu, réussit un beau une-deux avec Angulo qui est repris de justesse (67e). Saliba force Gallon à son premier vrai arrêt du match sur un coup-franc bien donné depuis la droite (74e). On ne peut pas dire que le RSCA emballe la rencontre mais Coosemans n'a absolument plus rien à faire en deuxième mi-temps.

Ca ne suffira pas : au terme d'un match globalement dépourvu d'idées, Anderlecht n'aura pas réussi à trouver la faille face à la lanterne rouge. On a même entendu très brièvement tomber des tribunes les premiers "Hasi buiten"...