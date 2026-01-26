Besnik Hasi devrait finalement rester à Anderlecht... en tout cas pour le moment

Besnik Hasi restera-t-il en poste comme entraîneur d'Anderlecht ou devra-t-il s'en aller ? Plusieurs signaux laissent déjà entendre qu'il devrait, pour l'instant, être maintenu en fonction.

Après le 5 sur 18 et la très mauvaise prestation contre Dender, la réunion hebdomadaire à Neerpede est devenue nettement plus urgente. Du côté d’Anderlecht, on souligne qu’il est normal que le match du week-end soit analysé, mais le fait que Besnik Hasi soit sous pression ne faisait aucun doute.

Le trio Olivier Renard, Kenneth Bornauw et Thibault Dochy a longuement discuté de la situation. Malgré cela, Besnik Hasi a tout de même assuré ses tâches sur le terrain d’entraînement dans l’après-midi.

Besnik Hasi semble bénéficier d’un sursis

Il semble ainsi qu’il dispose encore d’un peu de répit en vue du Clasico de dimanche et du match de Coupe de la semaine prochaine contre l’Antwerp. Mais des résultats devront impérativement suivre.

Anderlecht compte encore six points d’avance sur le 7e, Charleroi. Mais les Zèbres sont en forme et, au vu du niveau actuel des Mauves, le doute commence à s’installer en interne.

Quoi qu’il en soit, l’agitation persiste chez les Bruxellois, parce que les supporters en ont, eux aussi, assez des mauvais résultats et du faible niveau de jeu. "Hasi dehors" résonnait déjà dimanche au Lotto Park. Besnik Hasi peut-il encore inverser la tendance ?