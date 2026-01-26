Anderlecht champion... du marketing : il est temps de revenir sur terre

Photo: © photonews

Le RSC Anderlecht avait mis en place un show "larger than life" ce dimanche avant la réception de la lanterne rouge. De quoi avoir l'air un peu bête après un tel match dans la foulée.

Depuis plusieurs années maintenant, le RSC Anderlecht a mis un point d'honneur à rétablir sa "marque", à grands coups de slogans. Un processus entamé avec l'arrivée de Vincent Kompany en tant qu'entraîneur-joueur : impossible de nier qu'un tel retour était - et reste - le plus gros coup de l'histoire du football belge.

Ce retour s'est accompagné des fameux "In youth we trust", "Trust the process" - des mantras qui ont fait plus de mal qu'autre chose à la crédibilité du Sporting et de sa direction. Michael Verschueren était déjà présent à l'époque, et on croirait qu'il en aurait tiré les leçons.

Le Lotto Park veut du foot, pas des shows d'avant-match

Car entre le moment du départ de Verschueren de l'organigramme en 2020 (il est resté au CA jusqu'en 2023 mais n'avait plus à proprement parler de pouvoir décisionnaire) et son retour l'année passée, le RSCA a continué à se transformer en extraordinaire machine... marketing.

La liste serait trop longue ; rappelons juste le partenariat avec Damso, le maillot 2024-2025 pompeusement basé sur l'Art Nouveau - deux initiatives très réussies et ancrées dans l'identité bruxelloise du club - mais aussi d'innombrables shows d'avant-match pour diverses occasions, jusqu'à ce nouvel hymne révélé en grande pompe en novembre 2024, qui introduit désormais chaque match avec grandiloquence telle la chanson de la Ligue des Champions. 

Récemment, nouveau coup de com' : une collaboration avec, cette fois, Stromae afin de donner un coup de jeune à "Anderlecht champion". Soit, pourquoi pas - même si le caractère suranné de la chanson d'origine, au milieu de toutes ces lumières LED et anglicismes, restait un clin d'oeil nécessaire au passé. C'est probablement pour ça que c'est encore et toujours cette version qui résonne dans le stade en avant-match. 

"Noblesse Oblige"

Et à l'approche de cette rencontre face à... Dender, rebelote : voilà que le RSCA prévoit un show d'avant-match "tribute" à la chanson "Anderlecht champion" - en collaboration avec Mosaert, nouveau gourou artistique et marketing du club. Le show qui en a résulté était... réussi ? On peut le dire. Il était aussi un peu "too much" pour la réception de la lanterne rouge après un 0/6 et alors que le jeu est loin du slogan "Noblesse Oblige" (autre coup marketing) ces derniers mois. 

"Noblesse Oblige", ce slogan actuellement plus adapté à l'extrasportif qu'à ce que propose Anderlecht sur le terrain. On le sait, Tim Borguet, qui a pris une importance énorme à Anderlecht ces dernières années, était à la base spécialiste du marketing. Il doit donc être conscient d'une chose : le packaging (pour utiliser un anglicisme de plus), sur le long terme, ne suffit pas - il faut que le contenu soit d'une qualité équivalente. Après le show d'hier soir, tout le monde se disait la même chose : "Et maintenant, s'ils ne gagnent pas, ils auront l'air très bête". Dont acte... Allez, tentons un dernier anglicisme : "Less is more"... ça ne serait pas si mal, comme slogan, pour les mois à venir. 

