"Cette règle fout le bordel" : Felice Mazzù en colère après OHL-Union

OHL méritait certainement de battre l'Union Saint-Gilloise ce samedi soir. Les Louvanistes se sont procurés les plus grosses occasions... et avaient obtenu un penalty, annulé par la VAR.

Suite à l'annulation de ce penalty, tout le banc d'OHL s'est levé d'un bond, et Tibor Balog, adjoint de Felice Mazzù, a même été exclu pour avoir jeté des bouteilles d'eau sur le terrain. Après la rencontre, Mazzù était partagé entre fierté et frustration.

"Je ne vais pas commencer par le négatif : nous méritions mieux aujourd'hui. Nous nous sommes procurés beaucoup d'occasions face à un adversaire du calibre de l'Union. Chapeau à mon équipe pour ce qu'elle a montré ce soir", déclarait-il au micro de DAZN.

Mazzù très mécontent de la phase du penalty

"Nous sommes frustrés et déçus. Il y a eu des occasions des deux côtés mais les nôtres étaient plus claires", estime Felice Mazzù. "Notamment sur la phase de penalty. Mon avis ? C'est qu'il emmène le ballon de la main. Ce n'est pas une simple déviation, ça lui permet d'emmener le ballon dans sa course".

Selon le coach d'OHL, la règle de la main dans le rectangle est particulièrement floue. "Cette règle fout le bordel dans le football belge et européen. Quand OHL tacle dans une position naturelle contre Bruges, c'est penalty contre nous", se souvient Felice Mazzù.

Lire aussi… L'Union s'en sort bien à OHL, mais reste de justesse en tête du classement
"Mais quand il y a une main et qu'un joueur de l'Union emmène le ballon dans sa course, il n'y a pas penalty ? Je me répète, mais cette règle fout le bordel", conclut-il. "Mais si l'arbitre vidéo a jugé que ce n'était pas penalty, nous devons l'accepter". 

Jupiler Pro League

 Journée 22
Standard Standard 0-4 La Gantoise La Gantoise
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-2 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 4-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Louvain OH Louvain 0-0 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 13:30 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 16:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Anderlecht Anderlecht 18:30 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Malines KV Malines 19:15 Westerlo Westerlo
