Les frères Leysen tous les deux frustrés : "Maman sera contente, mais..."

C'était un duel fratricide ce samedi soir à Den Dreef : Tobe Leysen affrontait Fedde Leysen. Et aucun n'était vraiment satisfait.

DAZN est parvenu à réunir les deux frères Leysen à l'issue de la rencontre, qui s'est soldée sur un 0-0 frustrant pour OHL. Tobe Leysen, le Louvaniste, regrettait notamment que son équipe n'ait pas obtenu de penalty. "Même si je n'ai pas revu la phase", reconnaît-il.

Son frère Fede, lui, était tout proche : "Il touche d'abord le ballon avec le ventre, ce n'est pas faute, c'est le règlement", pointe le défenseur de l'Union. "Et c'est un mauvais règlement", estime Tobe Leysen avec un sourire.

Aucun Leysen n'est satisfait

Le match aller s'était soldé par une large victoire pour l'Union. "Après le 5-0 là-bas, nous voulions prendre notre revanche. Je suis assez satisfait, oui, même si nous aurions pu gagner ce soir", estime ensuite le gardien de but d'OHL.

Un tel résultat satisfera en tout cas la famille : pas de jaloux. "Maman sera contente, ça oui. Mais aucun de nous deux ne l'est vraiment", plaisante Fede Leysen à ce sujet.

Les deux frères Leysen ont suivi un parcours fort différent : Tobe a été formé à Genk jusqu'en équipe A, où il a joué 4 matchs, avant de rejoindre OHL. Fede, lui, a été formé à Westerlo et... OHL, avant de partir pour les Pays-Bas, au PSV, et de signer à l'Union Saint-Gilloise.