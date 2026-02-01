L'Union Saint-Gilloise se prépare à accueillir le Club de Bruges. David Hubert devra composer sans Kamiel Van de Perre, suspendu.

Cette saison, l'Union a perdu ses deux premiers matchs face au Club de Bruges : 1-2 en Supercoupe, dans un match semi-officiel de lancement de saison, et 1-0 lors du match aller de la phase classique. Deux défaites pour Sébastien Pocognoli dans ses duels avec Nicky Hayen. C'est désormais David Hubert qui va tenter d'inverser la tendance...face à Ivan Leko.

"Après 22 journées, lorsque tu es premier, tu dois tout donner pour conserver cette position là. Il faut même creuser l'écart. Être en tête pour le moment ne nous garantit rien pour la suite. Cela reste néanmoins la meilleure position pour commencer les play-offs et ça nous pousse vers de bonnes performances comme ce dimanche", explique Hubert en conférence de presse, cité par la RTBF.

Il est le premier conscient de la qualité du noyau brugeois : "Ils ont de grosses individualités. Ils ont investi pour ça. Ce sont des garçons avec d'énormes qualités qui, sur papier, doivent survoler le championnat. Leur qualification en Ligue des Champions démontre le potentiel de ce groupe".

Un suspendu de chaque côté

"Certes ils encaissent beaucoup mais ils marquent aussi beaucoup. C'est qu'il y a beaucoup de qualités offensives. Comme n'importe quelle équipe, ils ont des lacunes. Ce sera à nous de restreindre leurs forces et tenter d'exploiter leurs faiblesses", conclut Hubert.

Pour ce choc, l'Union sera privée de Kamiel Van de Perre, suspendu pour abus de carton jaune. Dans le camp d'en face, Leko ne pourra pas utiliser Joel Ordonez, qui paye toujours sa carte rouge reçue contre La Louvière.

Les compositions probables :

Union Saint-Gilloise : Scherpen - Mac Allister, Burgess, Sykes - Khalaili, Zorgane, Schoofs, Guilherme - Ait El Hadj - David, Florucz