Suis Union SG - FC Bruges en live sur Walfoot.be à partir de 18:30.
-
Date: 01/02/2026 18:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 23
Stade: Joseph Marien stadion

Deuxième gros choc de la journée, l'Union Saint-Gilloise accueille le Club de Bruges. Un match au sommet qui doit décider de la première place du championnat.

Temps   18:30 
Scott Crabbé depuis le Parc Duden


18:10
 Florucz sur le banc
Promise David est le seul attaquant aligné à l'Union. Comme contre l'Atalanta, David Hubert aligne à la fois Louis Patris, Anan Khalaili et Guilherme
17:53
 Le Club de Bruges sans attaquant de pointe
Tzolis est de retour, Diakhon conserve sa place, Forbs est également de la partie. Il devrait donc y avoir beaucoup de mouvement, mais pas d'attaquant fixe : Vermant et Tresoldi sont sur le banc.
Union SG (Union SG - FC Bruges)
Union SG: Kjell Scherpen - Kevin Mac Allister - Christian Burgess - Ross Sykes - Anan Khalaili - Adem Zorgane - Rob Schoofs - Louis Patris - Anouar Ait El Hadj - Promise David - Guilherme Smith
Banc: Vic Chambaere - Mateo Biondic - Ivan Pavlic - Giorgi Kavlashvili - Guillaume François - Ousseynou Niang - Besfort Zeneli - Raul Florucz - Fedde Leysen - Mohammed Fuseini

FC Bruges (Union SG - FC Bruges)
FC Bruges: Simon Mignolet - Kyriani Sabbe - Brandon Mechele - Jorne Spileers - Joaquin Seys - Aleksandar Stankovic - Raphael Onyedika - Carlos Forbs - Hans Vanaken - Mamadou Diakhon - Christos Tzolis
Banc: Nicolò Tresoldi - Hugo Vetlesen - Cisse Sandra - Bjorn Meijer - Romeo Vermant - Vince Osuji - Nordin Jackers - Hugo Siquet - Felix Lemarechal
17:33
 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve au Parc Duden pour ce match au sommet

Union SG Union SG
Scherpen Kjell  
Mac Allister Kevin  
Burgess Christian  
Sykes Ross  
Khalaili Anan  
Zorgane Adem  
Schoofs Rob  
Patris Louis  
Ait El Hadj Anouar  
David Promise  
Smith Guilherme  
Banc
Chambaere Vic  
Biondic Mateo  
Pavlic Ivan  
Kavlashvili Giorgi  
François Guillaume  
Niang Ousseynou  
Zeneli Besfort  
Florucz Raul  
Leysen Fedde  
Fuseini Mohammed  
 

FC Bruges FC Bruges
Mignolet Simon  
Sabbe Kyriani  
Mechele Brandon  
Spileers Jorne  
Seys Joaquin  
Stankovic Aleksandar  
Onyedika Raphael  
Forbs Carlos  
Vanaken Hans  
Diakhon Mamadou  
Tzolis Christos  
Banc
Tresoldi Nicolò  
Vetlesen Hugo  
Sandra Cisse  
Meijer Bjorn  
Vermant Romeo  
Osuji Vince  
Jackers Nordin  
Siquet Hugo  
Lemarechal Felix  

présentation (du match)

L'Union Saint-Gilloise se prépare à accueillir le Club de Bruges. David Hubert devra composer sans Kamiel Van de Perre, suspendu.

Cette saison, l'Union a perdu ses deux premiers matchs face au Club de Bruges : 1-2 en Supercoupe, dans un match semi-officiel de lancement de saison, et 1-0 lors du match aller de la phase classique. Deux défaites pour Sébastien Pocognoli dans ses duels avec Nicky Hayen. C'est désormais David Hubert qui va tenter d'inverser la tendance...face à Ivan Leko.

"Après 22 journées, lorsque tu es premier, tu dois tout donner pour conserver cette position là. Il faut même creuser l'écart. Être en tête pour le moment ne nous garantit rien pour la suite. Cela reste néanmoins la meilleure position pour commencer les play-offs et ça nous pousse vers de bonnes performances comme ce dimanche", explique Hubert en conférence de presse, cité par la RTBF.

Il est le premier conscient de la qualité du noyau brugeois : "Ils ont de grosses individualités. Ils ont investi pour ça. Ce sont des garçons avec d'énormes qualités qui, sur papier, doivent survoler le championnat. Leur qualification en Ligue des Champions démontre le potentiel de ce groupe".

Un suspendu de chaque côté

"Certes ils encaissent beaucoup mais ils marquent aussi beaucoup. C'est qu'il y a beaucoup de qualités offensives. Comme n'importe quelle équipe, ils ont des lacunes. Ce sera à nous de restreindre leurs forces et tenter d'exploiter leurs faiblesses", conclut Hubert.

Pour ce choc, l'Union sera privée de Kamiel Van de Perre, suspendu pour abus de carton jaune. Dans le camp d'en face, Leko ne pourra pas utiliser Joel Ordonez, qui paye toujours sa carte rouge reçue contre La Louvière.

Les compositions probables : 

Union Saint-Gilloise : Scherpen - Mac Allister, Burgess, Sykes - Khalaili, Zorgane, Schoofs, Guilherme - Ait El Hadj - David, Florucz

Club de Bruges : Mignolet - Sabbe, Mechele, Spileers, Seys - Onyedika, Stankovic, Vanaken - Forbs, Vermant, Diakhon

 

Prono Union SG - FC Bruges

Union SG gagne
Partage
FC Bruges gagne
Union SG Union SG gagne Partage FC Bruges FC Bruges gagne
24.83% 39.8% 35.37%
Les plus populaires
1-1
(80x)		 1-2
(62x)		 2-1
(40x)

Comparatif Union SG - FC Bruges

Classement

1
3

Points

46
44

Gagner

13
14

Perdre

2
6

Buts inscrits

37
42

Buts reçus

12
28

Cartes jaunes

50
30

Cartes rouges

1
2

face-à-face remportés

5
8
10
05/10 18:30 FC Bruges FC Bruges 1-0 Union SG Union SG
20/07 18:30 Union SG Union SG 1-2 FC Bruges FC Bruges
27/04 18:30 Union SG Union SG 0-0 FC Bruges FC Bruges
24/04 20:30 FC Bruges FC Bruges 0-1 Union SG Union SG
22/12 18:30 Union SG Union SG 2-2 FC Bruges FC Bruges
06/10 18:30 FC Bruges FC Bruges 1-1 Union SG Union SG
20/07 20:00 FC Bruges FC Bruges 1-2 Union SG Union SG
13/05 20:30 FC Bruges FC Bruges 2-2 Union SG Union SG
21/04 18:30 Union SG Union SG 1-2 FC Bruges FC Bruges
28/02 20:30 Union SG Union SG 2-0 FC Bruges FC Bruges
07/02 20:45 FC Bruges FC Bruges 2-1 Union SG Union SG
26/12 20:45 FC Bruges FC Bruges 1-1 Union SG Union SG
05/11 18:30 Union SG Union SG 2-1 FC Bruges FC Bruges
04/06 18:30 Union SG Union SG 1-3 FC Bruges FC Bruges
06/05 18:15 FC Bruges FC Bruges 1-2 Union SG Union SG
10/02 20:45 FC Bruges FC Bruges 1-1 Union SG Union SG
22/10 20:45 Union SG Union SG 2-2 FC Bruges FC Bruges
11/05 20:30 FC Bruges FC Bruges 1-0 Union SG Union SG
08/05 13:30 Union SG Union SG 0-2 FC Bruges FC Bruges
27/01 20:45 FC Bruges FC Bruges 0-0 Union SG Union SG
01/08 13:30 Union SG Union SG 0-1 FC Bruges FC Bruges
15/07 19:00 FC Bruges FC Bruges 3-2 Union SG Union SG
22/10 18:00 FC Bruges FC Bruges 2-0 Union SG Union SG
26/01

Semaine de dénouements en Ligue des Champions. On sait désormais qui dirigera les duels décisifs entre Bruges et l'OM et l'Union et l'Atalanta.

Le Club de Bruges aurait-il déjà trouvé le successeur de Joel Ordoñez ?

Le Club de Bruges aurait-il déjà trouvé le successeur de Joel Ordoñez ?

31/01

Joel Ordoñez devrait quitter le Club de Bruges, probablement en fin de saison. Il sera difficile à remplacer, mais les dirigeants auraient un oeil sur une option assez bon ...

Bruges va-t-il perdre un pilier dans les derniers instants du mercato ?

Bruges va-t-il perdre un pilier dans les derniers instants du mercato ?

31/01

Le mercato fermera lundi en Belgique, et tout peut donc encore se passer. Du côté de Bruges, on espère ne pas perdre Raphaël Onyedika.

12:20

L'Union Saint-Gilloise se prépare à accueillir le Club de Bruges. David Hubert devra composer sans Kamiel Van de Perre, suspendu.

Jupiler Pro League

 Journée 23
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-1 La Gantoise La Gantoise
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-4 Antwerp Antwerp
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Westerlo Westerlo
STVV STVV 0-2 Charleroi Charleroi
Standard Standard 2-0 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-2 KRC Genk KRC Genk
Union SG Union SG 18:30 FC Bruges FC Bruges
OH Louvain OH Louvain 19:15 KV Malines KV Malines
