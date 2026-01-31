Le Club de Bruges aurait-il déjà trouvé le successeur de Joel Ordoñez ?

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Joel Ordoñez devrait quitter le Club de Bruges, probablement en fin de saison. Il sera difficile à remplacer, mais les dirigeants auraient un oeil sur une option assez bon marché.

Joel Ordoñez (21 ans) a encore impressionné en Champions League face à l'OM - auquel il était d'ailleurs lié l'été dernier, avant de finalement rester en Belgique.

L'Equatorien est probablement trop cher pour Marseille désormais : Bruges pourrait bien toucher entre 40 et 50 millions d'euros pour son défenseur, estimé à 28 millions sur Transfermarkt.

Une somme folle, mais encore faut-il remplacer le solide défenseur équatorien, pilier du Club. La solution pourrait bien venir d'Allemagne, plus précisément d'Elversberg, en 2.Bundesliga.

Pinckert à Bruges pour 2 millions d'euros ?

Selon Sky Germany, le Club de Bruges aurait en en effet un oeil sur Lukas Pinckert (26 ans), capitaine d'Elversberg et titulaire indiscutable en D2 allemande. Pinckert, formé à Hambourg mais qui n'a jamais connu la Bundesliga, dispose d'une clause libératoire de 2 millions d'euros.

🔴 Exklusiv: Elversberg-Kapitän Lukas Pinckert hat ab Sommer eine Ausstiegsklausel. Liegt bei rund 2 Mio €. Gib auch kurz vor dem Deadline Day Interesse am Verteidiger, ua aus der Bundesliga. Klausel gilt allerdings erst ab Sommer. Ablöse wäre jetzt frei verhandelbar. Brügge hat… pic.twitter.com/UWngmdos2a



— Philipp Hinze (@philipphinze24) January 30, 2026

Cette clause ne sera cependant activée que l'été prochain (Pinckert dispose d'un contrat courant jusqu'en 2028). Le Club de Bruges serait très intéressé, ainsi que plusieurs clubs de Bundesliga.