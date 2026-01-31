Le Club de Bruges aurait-il déjà trouvé le successeur de Joel Ordoñez ?

Le Club de Bruges aurait-il déjà trouvé le successeur de Joel Ordoñez ?
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Joel Ordoñez devrait quitter le Club de Bruges, probablement en fin de saison. Il sera difficile à remplacer, mais les dirigeants auraient un oeil sur une option assez bon marché.

Joel Ordoñez (21 ans) a encore impressionné en Champions League face à l'OM - auquel il était d'ailleurs lié l'été dernier, avant de finalement rester en Belgique.

L'Equatorien est probablement trop cher pour Marseille désormais : Bruges pourrait bien toucher entre 40 et 50 millions d'euros pour son défenseur, estimé à 28 millions sur Transfermarkt.

Une somme folle, mais encore faut-il remplacer le solide défenseur équatorien, pilier du Club. La solution pourrait bien venir d'Allemagne, plus précisément d'Elversberg, en 2.Bundesliga.

Pinckert à Bruges pour 2 millions d'euros ?  

Selon Sky Germany, le Club de Bruges aurait en en effet un oeil sur Lukas Pinckert (26 ans), capitaine d'Elversberg et titulaire indiscutable en D2 allemande. Pinckert, formé à Hambourg mais qui n'a jamais connu la Bundesliga, dispose d'une clause libératoire de 2 millions d'euros. 

Cette clause ne sera cependant activée que l'été prochain (Pinckert dispose d'un contrat courant jusqu'en 2028). Le Club de Bruges serait très intéressé, ainsi que plusieurs clubs de Bundesliga. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Union SG - FC Bruges en live sur Walfoot.be à partir de 18:30 (01/02).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Union SG
Joel Ordonez

Plus de news

🎥 Un réflexe qui tue : la carte rouge videogag de Warleson contre l'Antwerp

🎥 Un réflexe qui tue : la carte rouge videogag de Warleson contre l'Antwerp

17:00
L'agent d'Aubameyang violemment agressé par des supporters de Bruges : "Je n'ai jamais vu autant de haine"

L'agent d'Aubameyang violemment agressé par des supporters de Bruges : "Je n'ai jamais vu autant de haine"

13:20
1
🎥 La magie lui collera toujours au pied : Eden Hazard retrouve le chemin des filets tout en finesse

🎥 La magie lui collera toujours au pied : Eden Hazard retrouve le chemin des filets tout en finesse

16:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 31/01: Canak - Zirkzee - Ngonge - Pau

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 31/01: Canak - Zirkzee - Ngonge - Pau

15:30
Après Rits et Ashimeru : Anderlecht ressort un autre revenant du formol contre le RFC Liège

Après Rits et Ashimeru : Anderlecht ressort un autre revenant du formol contre le RFC Liège

16:00
Officiel : Cihan Canak prêté par Trabzonspor et à la lutte avec un ancien d'Anderlecht

Officiel : Cihan Canak prêté par Trabzonspor et à la lutte avec un ancien d'Anderlecht

15:30
Remplacer Thibaut Courtois en cas de tirs au but ? Rudi Garcia a un spécialiste à sa disposition

Remplacer Thibaut Courtois en cas de tirs au but ? Rudi Garcia a un spécialiste à sa disposition

14:30
Saint-Trond peut-il rêver très grand ? "Je préfère parler de ça que d'une relégation !"

Saint-Trond peut-il rêver très grand ? "Je préfère parler de ça que d'une relégation !"

13:40
Joshua Zirkzee (ex-Anderlecht) a pris une grande décision concernant son avenir

Joshua Zirkzee (ex-Anderlecht) a pris une grande décision concernant son avenir

14:00
Roberto De Zerbi va-t-il quitter son poste après l'humiliation à Bruges ? Il répond

Roberto De Zerbi va-t-il quitter son poste après l'humiliation à Bruges ? Il répond

09:30
2
La RAAL privée de son joueur clé ? Frédéric Taquin en sait plus Réaction

La RAAL privée de son joueur clé ? Frédéric Taquin en sait plus

12:40
Officiel : privé de temps de jeu, un Diable Rouge casse son prêt et se relance en Liga

Officiel : privé de temps de jeu, un Diable Rouge casse son prêt et se relance en Liga

13:00
Malgré la situation de l'Olympic Charleroi, un titulaire attire les regards

Malgré la situation de l'Olympic Charleroi, un titulaire attire les regards

12:20
Quatre saisons, deux montées et des souvenirs plein la tête : la RAAL officialise un départ

Quatre saisons, deux montées et des souvenirs plein la tête : la RAAL officialise un départ

12:03
Le plan de la Juventus concernant Loïs Openda, dont le flop coûtera très cher

Le plan de la Juventus concernant Loïs Openda, dont le flop coûtera très cher

11:30
3
Le transfert de Radja Nainggolan a attiré les regards

Le transfert de Radja Nainggolan a attiré les regards

11:00
Un changement de club à quelques mois du Mondial pour Romelu Lukaku ?

Un changement de club à quelques mois du Mondial pour Romelu Lukaku ?

10:30
On a un peu plus de détails sur la blessure de Jérémy Doku

On a un peu plus de détails sur la blessure de Jérémy Doku

10:00
Un départ au sein du staff de l'Antwerp

Un départ au sein du staff de l'Antwerp

08:30
Affronter Bruges, une bonne nouvelle ? Voici ce que pense Diego Simeone

Affronter Bruges, une bonne nouvelle ? Voici ce que pense Diego Simeone

07:00
Sensation de la Pro League il y a quelques années, il rebondit au FC Porto

Sensation de la Pro League il y a quelques années, il rebondit au FC Porto

09:00
À Charleroi, Hans Cornelis a trouvé la clé : "Avec ça, en Belgique, tu peux gagner chaque match"

À Charleroi, Hans Cornelis a trouvé la clé : "Avec ça, en Belgique, tu peux gagner chaque match"

07:40
Le RFC Liège va laisser partir un joueur en manque de temps de jeu

Le RFC Liège va laisser partir un joueur en manque de temps de jeu

08:00
🎥 "J'ai voulu centrer" : le but gag qui vaut son pesant d'or pour La Louvière

🎥 "J'ai voulu centrer" : le but gag qui vaut son pesant d'or pour La Louvière

06:40
2
Mohamed Amoura (ex-Union) écarté par son club pour des raisons disciplinaires

Mohamed Amoura (ex-Union) écarté par son club pour des raisons disciplinaires

07:20
Les fans du Standard et d'Anderlecht s'unissent avant le Clasico : "C'est une lourde responsabilité"

Les fans du Standard et d'Anderlecht s'unissent avant le Clasico : "C'est une lourde responsabilité"

06:20
Les attaquants muselés, Gillot supersub : les notes de la RAAL contre La Gantoise

Les attaquants muselés, Gillot supersub : les notes de la RAAL contre La Gantoise

23:22
Une boulette de Roef qui change tout : la RAAL sauve les meubles, Gand en danger dans le top 6

Une boulette de Roef qui change tout : la RAAL sauve les meubles, Gand en danger dans le top 6

22:43
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/01: Mitrovic - Ephestion - Bobb

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/01: Mitrovic - Ephestion - Bobb

21:20
Bientôt un nouvel ailier à Bruges ? Ivan Leko fait le point sur un dossier : "Il a quelque chose de spécial"

Bientôt un nouvel ailier à Bruges ? Ivan Leko fait le point sur un dossier : "Il a quelque chose de spécial"

19:00
Coup dur pour Frédéric Taquin : la RAAL perd un titulaire important sur blessure

Coup dur pour Frédéric Taquin : la RAAL perd un titulaire important sur blessure

21:40
Deux semaines plus tard, Arthur Theate et Michy Batshuayi ont un nouvel entraîneur à Francfort

Deux semaines plus tard, Arthur Theate et Michy Batshuayi ont un nouvel entraîneur à Francfort

22:20
Le danger se rapproche de Seraing, mauvaise opération pour Eupen : les clubs wallons battus en D1B

Le danger se rapproche de Seraing, mauvaise opération pour Eupen : les clubs wallons battus en D1B

22:00
C'est confirmé : après 162 matches, il quitte La Gantoise librement pour retourner dans sa ville natale

C'est confirmé : après 162 matches, il quitte La Gantoise librement pour retourner dans sa ville natale

21:20
Buteur après 42 secondes avec Saint-Trond, Oumar Diouf avait été refusé par deux clubs belges en 2022

Buteur après 42 secondes avec Saint-Trond, Oumar Diouf avait été refusé par deux clubs belges en 2022

20:30
Officiel : Nathan De Medina (ex-Anderlecht, Mouscron) fait son grand retour en Belgique

Officiel : Nathan De Medina (ex-Anderlecht, Mouscron) fait son grand retour en Belgique

21:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 23
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-1 La Gantoise La Gantoise
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-2 Antwerp Antwerp
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:15 Westerlo Westerlo
STVV STVV 20:45 Charleroi Charleroi
Standard Standard 01/02 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 01/02 KRC Genk KRC Genk
Union SG Union SG 01/02 FC Bruges FC Bruges
OH Louvain OH Louvain 01/02 KV Malines KV Malines
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved