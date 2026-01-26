Voici les arbitres de Bruges-OM et Union-Atalanta

Semaine de dénouements en Ligue des Champions. On sait désormais qui dirigera les duels décisifs entre Bruges et l'OM et l'Union et l'Atalanta.

Au Lotto Park, où l'Union Saint-Gilloise recevra l'Atalanta Bergame, c'est l'arbitre anglais Michael Oliver qui a été désigné par l'UEFA. Un arbitre réputé en Angleterre, qui a déjà sifflé plusieurs finales de Coupe et des matchs à élimination directe en Champions League.

À Bruges, c'est Marco Guida qui dirigera le choc entre le Club de Bruges et l'Olympique de Marseille. Mr Guida, arbitre de Serie A, a notamment dirigé des rencontres lors de l'Euro 2024 en Allemagne.

Oliver et Guida au sifflet

Ce sera une première pour Michael Oliver pour un match de l'Union, mais l'Anglais a déjà dirigé des rencontres du Club de Bruges, d'Anderlecht ou encore du Standard en Coupe d'Europe.

Même chose pour Mr Guida, qui n'a encore jamais dirigé le Club de Bruges mais avait déjà dirigé des matchs de Genk, de l'Antwerp, d'Ostende et du Standard.



Pour l'Union comme pour le Club de Bruges, un seul résultat permettra d'espérer une qualification en barrages : la victoire. Et même en cas de victoire, il faudra que les autres résultats tombent en faveur des clubs belges...