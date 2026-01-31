Même Saint-Trond n'arrête pas ces Zèbres : voilà Charleroi dans le top 6 !

Bien aidé par l'expulsion d'Arbnor Muja en fin de première mi-temps, le Sporting Charleroi a continué sa folle série et l'a emporté à STVV. Les Zèbres sont dans le top 6 !

Le rêve du Sporting Charleroi mouture Hans Cornelis continue : invaincus depuis le départ de Rik De Mil, les Zèbres ont été chercher trois points à Saint-Trond, qui restait pourtant sur un incroyable 27/30. Un duel d'équipes en grande forme, donc, et qui a tenu ses promesses.

Car les deux équipes ont respecté leur ADN en mettant un pressing très haut et très intense, ce qui permettra d'abord au Sporting Charleroi de se montrer dangereux et de multiplier les bonnes combinaisons. Saint-Trond, cependant, répond en contre : Muja est isolé et frappe au-dessus (13e).

Le RCSC va perdre pied, les centres dangereux de Van Wesemael et Hata se multiplient. Ousou sauve Charleroi d'une passe un peu trop molle de Musa (26e) vers Goto. Le Kosovar, pas en réussite dans ses derniers gestes, sera ensuite l'acteur du fait de match qui va tout changer.

Muja exclu, Titraoui inscrit une merveille

Alors que l'arbitre ne siffle pas une faute pourtant assez claire d'un Carolo (et après plusieurs fautes non-sifflées à la suite), Arbnor Muja décide en effet de se faire justice lui-même et fauche un adversaire par derrière. La VAR est consultée et le Canari est exclu (40e). Malgré cela, STVV passe tout près du 0-1 dans la foulée suite à une superbe phase collective qui trouve Goto, mais Delavallée s'en sort (41e).







Dans l'autre rectangle, c'est Charleroi qui voit Kokubo réaliser un arrêt miracle... de la tête après que Scheidler ait été trop collectif (43e). Le match est plaisant, mais on sent que le vent a tourné avec l'expulsion de Muja.

Pourtant, au retour des vestiaires, les Trudonnaires sont nettement supérieurs à Charleroi, qui s'énerve : Etienne Camara, nerveux depuis la première période et averti, passe très près du second carton jaune et est remplacé avant même l'heure de jeu. Un solo de Yamamoto profite presque à Taniguchi, qui fait trembler le poteau (60e).

Où s'arrêtera Charleroi ?

Quand le collectif ne suit pas, il faut un exploit individuel : sur base d'un corner, Yacine Titraoui est trouvé à l'entrée du rectangle et envoie un véritable missile dans la lucarne de Kokubo (63e, 0-1). Saint-Trond est dos au mur, tente de revenir : Oumar Diouf rentre, cette fois sans faire la différence.

Logiquement, les Canaris peinent à tenir le rythme et perdent du jus. Charleroi en profite finalement pour faire le break : Colassin, à peine monté, trouve chanceusement Jakob Romsas, lui aussi tout juste entré, et le Norvégien inscrit son premier but en Zèbre (0-2, 85e). La messe est dite. Charleroi, avec cinq victoires d'affilée, intègre le top 6... et on se demande bien qui va les en déloger.