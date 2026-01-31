Date: 31/01/2026 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 23
Même Saint-Trond n'arrête pas ces Zèbres : voilà Charleroi dans le top 6 !
Même Saint-Trond n'arrête pas ces Zèbres : voilà Charleroi dans le top 6 !
Photo: © photonews

Bien aidé par l'expulsion d'Arbnor Muja en fin de première mi-temps, le Sporting Charleroi a continué sa folle série et l'a emporté à STVV. Les Zèbres sont dans le top 6 !

Le rêve du Sporting Charleroi mouture Hans Cornelis continue : invaincus depuis le départ de Rik De Mil, les Zèbres ont été chercher trois points à Saint-Trond, qui restait pourtant sur un incroyable 27/30. Un duel d'équipes en grande forme, donc, et qui a tenu ses promesses.

Car les deux équipes ont respecté leur ADN en mettant un pressing très haut et très intense, ce qui permettra d'abord au Sporting Charleroi de se montrer dangereux et de multiplier les bonnes combinaisons. Saint-Trond, cependant, répond en contre : Muja est isolé et frappe au-dessus (13e). 

Le RCSC va perdre pied, les centres dangereux de Van Wesemael et Hata se multiplient. Ousou sauve Charleroi d'une passe un peu trop molle de Musa (26e) vers Goto. Le Kosovar, pas en réussite dans ses derniers gestes, sera ensuite l'acteur du fait de match qui va tout changer.

Muja exclu, Titraoui inscrit une merveille

Alors que l'arbitre ne siffle pas une faute pourtant assez claire d'un Carolo (et après plusieurs fautes non-sifflées à la suite), Arbnor Muja décide en effet de se faire justice lui-même et fauche un adversaire par derrière. La VAR est consultée et le Canari est exclu (40e). Malgré cela, STVV passe tout près du 0-1 dans la foulée suite à une superbe phase collective qui trouve Goto, mais Delavallée s'en sort (41e). 



Dans l'autre rectangle, c'est Charleroi qui voit Kokubo réaliser un arrêt miracle... de la tête après que Scheidler ait été trop collectif (43e). Le match est plaisant, mais on sent que le vent a tourné avec l'expulsion de Muja.

Pourtant, au retour des vestiaires, les Trudonnaires sont nettement supérieurs à Charleroi, qui s'énerve : Etienne Camara, nerveux depuis la première période et averti, passe très près du second carton jaune et est remplacé avant même l'heure de jeu. Un solo de Yamamoto profite presque à Taniguchi, qui fait trembler le poteau (60e).

Où s'arrêtera Charleroi ? 

Quand le collectif ne suit pas, il faut un exploit individuel : sur base d'un corner, Yacine Titraoui est trouvé à l'entrée du rectangle et envoie un véritable missile dans la lucarne de Kokubo (63e, 0-1). Saint-Trond est dos au mur, tente de revenir : Oumar Diouf rentre, cette fois sans faire la différence. 

Logiquement, les Canaris peinent à tenir le rythme et perdent du jus. Charleroi en profite finalement pour faire le break : Colassin, à peine monté, trouve chanceusement Jakob Romsas, lui aussi tout juste entré, et le Norvégien inscrit son premier but en Zèbre (0-2, 85e). La messe est dite. Charleroi, avec cinq victoires d'affilée, intègre le top 6... et on se demande bien qui va les en déloger. 

Les compositions

STVV STVV
Kokubo Leobrian 90' 5.97 -
  • Arrêts: 3
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 14/35 (40%)
Plus de stats
Hata Taiga 90' 7.11 -
  • Précision des passes: 41/47 (87.2%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 3/4 (75%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Taniguchi Shogo 90' 6.76 -
  • Précision des passes: 37/46 (80.4%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
Musliu Visar 90' 6.65 -
  • Précision des passes: 39/49 (79.6%)
Plus de stats
Vanwesemael Robert-Jan 90' 6.79 -
  • Précision des passes: 44/53 (83%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 1/8 (12.5%)
Plus de stats
Yamamoto Rihito 90' 6.52 -
  • Précision des passes: 39/43 (90.7%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Sissako Abdoulaye 79' 6.42 -
  • Précision des passes: 31/36 (86.1%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Muja Arbnor   40' 5.39 -
  • Cartes rouges: 1
  • Précision des passes: 8/11 (72.7%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Ito Ryotaro 73' 7.2 -
  • Précision des passes: 39/45 (86.7%)
  • Passes clés: 4
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Précision des longs ballons: 4/4 (100%)
Plus de stats
Sebaoui Ilias   90' 6.18 -
  • Précision des passes: 27/32 (84.4%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Goto Keisuke   84' 5.92 -
  • Précision des passes: 7/16 (43.8%)
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Banc
Mbe Soh Loïc 0'  
Merlen Ryan 11' 6.22 -
  • Précision des passes: 12/15 (80%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Juklerød Simen 0'  
Lendfers Matt 0'  
Janssens Wolke 0'  
Pupe Joedrick 0'  
Diriken Alouis 0'  
Matsuzawa Kaito 6' 6.12  
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
Plus de stats
Diouf Oumar 17' 6.49 -
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
 

Charleroi Charleroi
Delavallee Martin 90' 6.93 -
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 8/24 (33.3%)
Plus de stats
Van Den Kerkhof Kevin 67' 7.52 -
  • Précision des passes: 22/25 (88%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Ousou Aiham 90' 7.99 -
  • Précision des passes: 65/69 (94.2%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Keita Cheick 90' 7.42 -
  • Précision des passes: 65/68 (95.6%)
Plus de stats
Nzita Mardochee 90' 6.79 -
  • Précision des passes: 33/48 (68.8%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 2/9 (22.2%)
Plus de stats
Camara Etienne   54' 6.8 -
  • Précision des passes: 29/35 (82.9%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Titraoui Yacine 90' 8.2 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 50/57 (87.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 2/4 (50%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Bernier Antoine   67' 6.34 -
  • Précision des passes: 13/19 (68.4%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Pflücke Patrick 82' 7.3 -
  • Précision des passes: 22/25 (88%)
  • Passes clés: 2
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Guiagon Parfait 82' 6.67 -
  • Précision des passes: 29/38 (76.3%)
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Scheidler Aurélien 90' 6.55 -
  • Précision des passes: 25/29 (86.2%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/6
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Banc
Romsaas Jakob Napoleon 23' 8.01 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 10/10 (100%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/2
Plus de stats
Szymczak Filip 0'  
Gaudin Jules 0'  
Colassin Antoine 8' 6.44  
Plus de stats
Blum Lewin 23' 6.93 -
  • Précision des passes: 7/7 (100%)
Plus de stats
Kone Mohamed 0'  
Boukamir Mehdi 8' 6.97  
Plus de stats
Khalifi Yassine A   36' 7.22 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 22/24 (91.7%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Boukamir Amine 0'  
Revivre STVV - Charleroi
22:45

Bien aidé par l'expulsion d'Arbnor Muja en fin de première mi-temps, le Sporting Charleroi a continué sa folle série et l'a emporté à STVV. Les Zèbres sont dans le top 6 !

