Bruges va-t-il perdre un pilier dans les derniers instants du mercato ?

Le mercato fermera lundi en Belgique, et tout peut donc encore se passer. Du côté de Bruges, on espère ne pas perdre Raphaël Onyedika.

Le Club de Bruges peut espérer réaliser quelques solides ventes dans les mois à venir : des joueurs tels que Joel Ordoñez, Christos Tzolis ou encore Raphaël Onyedika sont très suivis à l'international.

Mais alors que le mercato se ferme ce week-end (lundi en Belgique), les Blauw & Zwart auraient du mal à se retourner si l'un d'eux s'en allait maintenant.

Et selon le Nieuwsblad, Onyedika serait le joueur le plus courtisé dans ces dernières heures du mercato. Le solide milieu de terrain nigérian, qui a participé à la CAN avec sa sélection, intéresserait le Vfl Wolfsbourg, qui a pris ses renseigements.

Onyedika vers Wolfsbourg ?

Le Nigérian lui-même a déjà fait savoir qu'il aimerait décrocher un beau transfert, mais le Club de Bruges ne souhaite pas le laisser partir. Onyedika est très important pour l'équilibre de l'équipe, et a disputé 26 matchs toutes saisons confondues.

Plusieurs clubs ont déjà fait des offres pour le médian brugeois : le Nieuwsblad cite Aston Villa et l'Eintracht Francfort. Bruges a jusqu'ici refusé ces offres, ainsi que celle de Galatasaray qui était très concrète.