Date: 08/02/2026 18:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 24

LIVE : Bruges prend les commandes face au Standard

Comme la saison dernière, le Standard devra créer l'exploit pour s'imposer au Club de Bruges, ce dimanche. Les Rouches pourraient encore croire au top 6 en cas de victoire, mais doivent avant tout penser à ramener quelque chose de leur déplacement en Venise du Nord.

Temps   45' 30" 
Loïc Woos depuis , suiveur du Standard
44

But 		But de Carlos Forbs
39
 Le Standard n'arrive absolument plus à ressortir, Bruges contrôle désormais totalement le jeu
34
 Goooooooooal pour Bruges !
Le Club trouve la faille ! Corner joué à deux et la défense du Standard sort de position, Sabbe trouve Tresoldi dans le dos des défenseurs, et le numéro 7 du Club n'a plus qu'à pousser ! 1-0 pour le Club !
34

But 		But de Nicolò Tresoldi (Kyriani Sabbe)
31
 Corner brugeois donné au deuxième poteau, Stankovic est seul pour remiser, Ordonez gagne son duel de la tête mais trouve le toit du but
29
 Centre de Forbs vers Stankovic, dont la reprise n'inquiète pas Pirard
27
 Centre de Seys, mais faute de Tresoldi, auteur d'un coup de pied dangereux sur Bates
23
 Reprise croquée de Diakhon, mais Bruges commence à augmenter la pression devant le rectangle liégeois
22
 Le Standard n'est pas très adroit en phase de construction, mais se montre très solide à Bruges, qui se heurte tout de même sur le bloc des Rouches
20
 Stankovic frôle le poteau
Combinaison entre Forbs, Vanaken et Stankovic sur le coup-franc, frappe sèche du Serbe, qui frôle le poteau de Pirard
19
 Faute de Hautekiet sur Seys, et coup-franc intéressant pour le Club
17
 Mechele dans le petit filet
Corner donné au deuxième poteau, Mechele contre, et frappe dans le petit filet
16
 Première grosse intervention de Lucas Pirard
Stankovic lance Forbs dans le dos de Homawoo alors que Fossey couvre le hors-jeu, sa frappe est croisée, Pirard détourne en corner
13
 Mehssatou a quitté ses partenaires quelques instants, mais est de retour
12
 Douleur au genou pour Mehssatou, qui reste au sol
12
 Le Standard ferme bien l'axe défensivement et ne laisse que très peu d'espace. Bruges ne trouve, pour le moment, pas la faille
12
FC Bruges - Standard
11
 Vanaken casse une ligne, relais entre Stankovic et Tresoldi, la frappe du Serbe est contrée
8
 Mauvaise transversale de Mehssatou qui avait l'occasion d'ouvrir sur la droite avec Fossey. Le Standard a équilibré les débats après des premières minutes difficiles
6
 Centre de Mortensen, bien écarté par Seys.
6
 Bonne récupération de Hautekiet, le Standard lance Said sur la gauche, qui centre, légèrement dans le dos d'Ayensa. Les Rouches conservent la possession
4
 Frappe lointaine de Mehssatou, contrée par Stankovic
4
 Mauvaise passe de Mortensen, qui ne prête pas à conséquence
3
 Centre de Sabbe mal écarté par Fossey, Diakhon récupère, entre dans le rectangle sur la gauche, et frappe à côté
1
 Première frappe de Stankovic
Premier mouvement du Club de Bruges, Forbs sert Stankovic, dont la frappe n'inquiète pas Pirard
1
 Première phase de possession brugeoise. Le Club fait tourner, le Standard est en bloc bas et ferme les espaces
1
 C'est parti !
1
 FC Bruges - Standard: 0-0
18:28
 Les joueurs font leur entrée sur la pelouse !
18:28
FC Bruges - Standard
18:26
 Le You'll never walk alone au Club de Bruges, avant la montée des acteurs !


17:28
 Du côté du Club de Bruges, on ne retrouve que 19 joueurs sur la feuille de match puisque Roméo Vermant et Christos Tzolis sont malades.
17:28
 A noter, bien sûr, la première titularisation en près de 500 jours pour David Bates. Au milieu de terrain, c'est Nayel Mehssatou et Henry Lawrence qui seront associés
17:27
 Chez les Rouches, Teddy Teuma et Marco Ilaimaharitra sont absents, blessés, au même titre que Casper Nielsen et Mohamed El Hankouri. Ibrahim Karamoko est suspendu, tandis que Timothé Nkada est de retour sur la feuille.
17:27
 Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live pour suivre, en direct, la rencontre entre le Club de Bruges et le Standard !
FC Bruges (FC Bruges - Standard)
FC Bruges: Simon Mignolet - Kyriani Sabbe - Joel Ordonez - Brandon Mechele - Joaquin Seys - Aleksandar Stankovic - Raphael Onyedika - Carlos Forbs - Hans Vanaken - Mamadou Diakhon - Nicolò Tresoldi
Banc: Hugo Vetlesen - Bjorn Meijer - Gustaf Nilsson - Vince Osuji - Nordin Jackers - Hugo Siquet - Felix Lemarechal - Shandre Campbell

Standard (FC Bruges - Standard)
Standard: Lucas Pirard - Marlon Fossey - Josué Homawoo - Ibe Hautekiet - David Bates - Gustav Mortensen - Adnane Abid - Henry Lawrence - Nayel Mehssatou - Rafiki Said - Dennis Ayensa
Banc: Tobias Mohr - Leandre Kuavita - Mitongo René - Bernard Nguene - Daan Dierckx - Charli Spoden - Matteo Godfroid - Steeven Assengue - Timothée NKada

FC Bruges FC Bruges
Mignolet Simon 6.8  
  • Précision des passes: 6/7 (85.7%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Sabbe Kyriani A 7.6  
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 32/36 (88.9%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Ordonez Joel 7.1  
  • Précision des passes: 50/52 (96.2%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Mechele Brandon 7.1  
  • Précision des passes: 43/45 (95.6%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Seys Joaquin 6.7  
  • Précision des passes: 19/24 (79.2%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Stankovic Aleksandar 6.9  
  • Précision des passes: 19/19 (100%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Onyedika Raphael 7.2  
  • Précision des passes: 34/35 (97.1%)
Plus de stats
Forbs Carlos 7.2  
  • Précision des passes: 24/26 (92.3%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 2/6 (33.3%)
Plus de stats
Vanaken Hans 7.4  
  • Précision des passes: 31/34 (91.2%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Diakhon Mamadou 6.6  
  • Précision des passes: 17/17 (100%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Plus de stats
Tresoldi Nicolò 7.9  
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 4/7 (57.1%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Banc
Vetlesen Hugo  
Meijer Bjorn  
Nilsson Gustaf  
Osuji Vince  
Jackers Nordin  
Siquet Hugo  
Lemarechal Felix  
Campbell Shandre  
 

Standard Standard
Pirard Lucas 6.3  
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 4/21 (19%)
Plus de stats
Fossey Marlon 6.1  
  • Précision des passes: 4/8 (50%)
Plus de stats
Homawoo Josué 6.4  
  • Précision des passes: 22/26 (84.6%)
Plus de stats
Hautekiet Ibe 6.2  
  • Précision des passes: 11/13 (84.6%)
Plus de stats
Bates David 6.6  
  • Précision des passes: 15/16 (93.8%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Mortensen Gustav 6.0  
  • Précision des passes: 8/11 (72.7%)
Plus de stats
Abid Adnane 6.6  
  • Précision des passes: 6/7 (85.7%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Lawrence Henry 6.4  
  • Précision des passes: 11/13 (84.6%)
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Mehssatou Nayel 6.3  
  • Précision des passes: 5/10 (50%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 1/5 (20%)
Plus de stats
Said Rafiki 6.2  
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Ayensa Dennis 5.9  
  • Précision des passes: 5/7 (71.4%)
Plus de stats
Banc
Mohr Tobias  
Kuavita Leandre  
René Mitongo  
Nguene Bernard  
Dierckx Daan  
Spoden Charli  
Godfroid Matteo  
Assengue Steeven  
NKada Timothée  

présentation (du match)

Mission impossible pour le Standard à Bruges ? Les Rouches doivent créer l'exploit (18h30)
Loïc Woos
depuis , suiveur du Standard
| Commentaire
Mission impossible pour le Standard à Bruges ? Les Rouches doivent créer l'exploit (18h30)

Comme la saison dernière, le Standard devra créer l'exploit pour s'imposer au Club de Bruges, ce dimanche. Les Rouches pourraient encore croire au top 6 en cas de victoire, mais doivent avant tout penser à ramener quelque chose de leur déplacement en Venise du Nord.

Après sa victoire dans le Clasico face au Sporting d'Anderlecht, le Standard poursuit sa série d'affrontements contre les pensionnaires du top 6 et se déplace au Club de Bruges, ce dimanche (18h30).

Huitièmes du classement à l'aube de cette 24e journée, les joueurs de Vincent Euvrard ont perdu beaucoup de terrain en début d'année civile, mais n'ont mathématiquement pas encore dit leur dernier mot dans la course au top 6.

Mais pour encore y croire, c'est un véritable exploit que les Rouches devront réaliser en Venise du Nord. Le même que la saison dernière, où le Matricule 16 s'était imposé 1-2 à la surprise générale.

Le Standard aura besoin d'un exploit au Club de Bruges

Une rencontre que le Standard avait disputée sous les ordres d'Ivan Leko, aujourd'hui assis dans le camp d'en face. L'entraîneur croate est donc bien placé pour savoir que ses joueurs devront garder leur concentration au maximum pour ne pas se faire surprendre.

Déséquilibrée sur le papier, cette rencontre pourrait livrer un réel spectacle si le Standard parvient à tenir la dragée haute aux Brugeois. Suivez toutes les évolutions de cette partie en direct commenté sur Walfoot.be.

