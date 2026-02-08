LIVE : Bruges prend les commandes face au Standard

Après sa victoire dans le Clasico face au Sporting d'Anderlecht, le Standard poursuit sa série d'affrontements contre les pensionnaires du top 6 et se déplace au Club de Bruges, ce dimanche (18h30).

Huitièmes du classement à l'aube de cette 24e journée, les joueurs de Vincent Euvrard ont perdu beaucoup de terrain en début d'année civile, mais n'ont mathématiquement pas encore dit leur dernier mot dans la course au top 6.

Mais pour encore y croire, c'est un véritable exploit que les Rouches devront réaliser en Venise du Nord. Le même que la saison dernière, où le Matricule 16 s'était imposé 1-2 à la surprise générale.

Le Standard aura besoin d'un exploit au Club de Bruges

Une rencontre que le Standard avait disputée sous les ordres d'Ivan Leko, aujourd'hui assis dans le camp d'en face. L'entraîneur croate est donc bien placé pour savoir que ses joueurs devront garder leur concentration au maximum pour ne pas se faire surprendre.

Déséquilibrée sur le papier, cette rencontre pourrait livrer un réel spectacle si le Standard parvient à tenir la dragée haute aux Brugeois. Suivez toutes les évolutions de cette partie en direct commenté sur Walfoot.be.