LIVE : Bruges prend les commandes face au Standard

Loïc Woos depuis , suiveur du Standard
44
But de Carlos Forbs
39
Le Standard n'arrive absolument plus à ressortir, Bruges contrôle désormais totalement le jeu
34
|
Goooooooooal pour Bruges !
Le Club trouve la faille ! Corner joué à deux et la défense du Standard sort de position, Sabbe trouve Tresoldi dans le dos des défenseurs, et le numéro 7 du Club n'a plus qu'à pousser ! 1-0 pour le Club !
34
But de Nicolò Tresoldi (Kyriani Sabbe)
31
Corner brugeois donné au deuxième poteau, Stankovic est seul pour remiser, Ordonez gagne son duel de la tête mais trouve le toit du but
29
Centre de Forbs vers Stankovic, dont la reprise n'inquiète pas Pirard
27
Centre de Seys, mais faute de Tresoldi, auteur d'un coup de pied dangereux sur Bates
23
|
Reprise croquée de Diakhon, mais Bruges commence à augmenter la pression devant le rectangle liégeois
22
|
Le Standard n'est pas très adroit en phase de construction, mais se montre très solide à Bruges, qui se heurte tout de même sur le bloc des Rouches
20
Stankovic frôle le poteau
Combinaison entre Forbs, Vanaken et Stankovic sur le coup-franc, frappe sèche du Serbe, qui frôle le poteau de Pirard
19
Faute de Hautekiet sur Seys, et coup-franc intéressant pour le Club
17
Mechele dans le petit filet
Corner donné au deuxième poteau, Mechele contre, et frappe dans le petit filet
16
Première grosse intervention de Lucas Pirard
Stankovic lance Forbs dans le dos de Homawoo alors que Fossey couvre le hors-jeu, sa frappe est croisée, Pirard détourne en corner
13
Mehssatou a quitté ses partenaires quelques instants, mais est de retour
12
Douleur au genou pour Mehssatou, qui reste au sol
12
Le Standard ferme bien l'axe défensivement et ne laisse que très peu d'espace. Bruges ne trouve, pour le moment, pas la faille
12
|
11
|
Vanaken casse une ligne, relais entre Stankovic et Tresoldi, la frappe du Serbe est contrée
8
|
Mauvaise transversale de Mehssatou qui avait l'occasion d'ouvrir sur la droite avec Fossey. Le Standard a équilibré les débats après des premières minutes difficiles
6
|
Centre de Mortensen, bien écarté par Seys.
6
Bonne récupération de Hautekiet, le Standard lance Said sur la gauche, qui centre, légèrement dans le dos d'Ayensa. Les Rouches conservent la possession
4
|
Frappe lointaine de Mehssatou, contrée par Stankovic
4
Mauvaise passe de Mortensen, qui ne prête pas à conséquence
3
Centre de Sabbe mal écarté par Fossey, Diakhon récupère, entre dans le rectangle sur la gauche, et frappe à côté
1
Première frappe de Stankovic
Premier mouvement du Club de Bruges, Forbs sert Stankovic, dont la frappe n'inquiète pas Pirard
1
Première phase de possession brugeoise. Le Club fait tourner, le Standard est en bloc bas et ferme les espaces
1
C'est parti !
1
FC Bruges - Standard: 0-0
18:28
Les joueurs font leur entrée sur la pelouse !
18:28
|
18:26
|
Le You'll never walk alone au Club de Bruges, avant la montée des acteurs !
17:28
|
Du côté du Club de Bruges, on ne retrouve que 19 joueurs sur la feuille de match puisque Roméo Vermant et Christos Tzolis sont malades.
17:28
A noter, bien sûr, la première titularisation en près de 500 jours pour David Bates. Au milieu de terrain, c'est Nayel Mehssatou et Henry Lawrence qui seront associés
17:27
Chez les Rouches, Teddy Teuma et Marco Ilaimaharitra sont absents, blessés, au même titre que Casper Nielsen et Mohamed El Hankouri. Ibrahim Karamoko est suspendu, tandis que Timothé Nkada est de retour sur la feuille.
17:27
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live pour suivre, en direct, la rencontre entre le Club de Bruges et le Standard !
FC Bruges:
Simon Mignolet
- Kyriani Sabbe
- Joel Ordonez
- Brandon Mechele
- Joaquin Seys
- Aleksandar Stankovic
- Raphael Onyedika
- Carlos Forbs
- Hans Vanaken
- Mamadou Diakhon
- Nicolò Tresoldi
Banc:
Hugo Vetlesen
- Bjorn Meijer
- Gustaf Nilsson
- Vince Osuji
- Nordin Jackers
- Hugo Siquet
- Felix Lemarechal
- Shandre Campbell
Standard:
Lucas Pirard
- Marlon Fossey
- Josué Homawoo
- Ibe Hautekiet
- David Bates
- Gustav Mortensen
- Adnane Abid
- Henry Lawrence
- Nayel Mehssatou
- Rafiki Said
- Dennis Ayensa
Banc:
Tobias Mohr
- Leandre Kuavita
- Mitongo René
- Bernard Nguene
- Daan Dierckx
- Charli Spoden
- Matteo Godfroid
- Steeven Assengue
- Timothée NKada