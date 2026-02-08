Encore un match à oublier : le Standard craque en 15 minutes et subit la loi du Club de Bruges

En un quart d'heure, le Club de Bruges a fait exploser le Standard, qui n'a jamais été en mesure de revenir dans la rencontre. Victoire logique des Blauw & Zwart, face à des Rouches valeureux, mais beaucoup trop courts à divers points de vue.

Sur le papier, la mission s’annonçait déjà très compliquée pour le Standard, en déplacement au Club de Bruges ce dimanche pour la 24e journée de Pro League. Et elle l’était encore davantage au vu des absences : Epolo, El Hankouri, Nielsen, Ilaimaharitra et Teuma blessés, Karamoko suspendu… tout le milieu titulaire manquait à l’appel. Thomas Henry était quant à lui une nouvelle fois non repris.

Vincent Euvrard a donc dû bricoler son entrejeu, en titularisant Henry Lawrence et Nayel Mehssatou face au solide trio brugeois Onyedika – Stankovic – Vanaken. En défense, David Bates fêtait quant à lui une première titularisation depuis le 20 octobre 2024. Côté brugeois, Roméo Vermant et Christos Tzolis étaient également absents, malades.

Bien en place pendant 30 minutes, le Standard craque en un quart d'heure à Bruges

Les premières minutes sont logiquement à l'avantage des Blauw & Zwart, qui se créent les premiers dangers. Stankovic frappe une première fois, mais n'inquiète pas Pirard (1re). Le Standard entre ensuite dans sa rencontre et équilibre les débats, sans toutefois créer de danger.

À partir du quart d'heure, Bruges augmente la pression devant le rectangle du Standard, qui ne parvient désormais plus à ressortir. Cependant, les hommes d'Ivan Leko font tourner le cuir, sans réellement inquiéter Lucas Pirard. Les Rouches sont bien regroupés devant leur rectangle et ne laissent pas beaucoup de failles. Seul Forbs parvient à alerter Pirard (16e), tandis que la frappe de Stankovic frôle le poteau (19e).

Bien en place, le Standard s'effondre cependant après la demi-heure de jeu. Sur un corner donné en deux temps, Sabbe trouve Tresoldi dans le dos de la défense pour l'ouverture du score (1-0, 34e), Bates marque contre son camp sur un centre de Forbs écarté par Pirard (2-0, 44e), et Ordonez triple la mise dans la foulée, sur corner (3-0, 45e). Le Standard a craqué et rentre aux vestiaires mené de trois buts, sans rien avoir proposé.





Jamais en mesure de revenir, les Rouches s'inclinent au Jan Breydel

K.O. debout, le Standard doit réagir après la pause mais n'a que peu de moyens de le faire. Vincent Euvrard tente un triple changement, avec les montées au jeu de Steeven Assengue, Tobias Mohr et Timothé Nkada. Les Rouches sont revenus sur la pelouse avec de bonnes intentions, tandis que Bruges s'est d'abord contenté de gérer son avance, avant qu'Ivan Leko ne demande d'en rajouter une couche.

À l'heure de jeu, une frappe de Tresoldi est déviée par Pirard, qui gagne son face-à-face avec Sabbe cinq minutes plus tard. Pendant ce temps, les minutes passent et Vincent Euvrard, qui venait d'offrir ses premières minutes au jeune Charli Spoden, est forcé de réaliser son cinquième et dernier changement à la 69e minute avec la blessure de Steeven Assengue, qui s'est claqué et a été remplacé par Daan Dierckx.

Jamais en mesure de réagir, le Standard a vu Lucas Pirard réaliser quelques arrêts en fin de match pour éviter que la marque ne s'alourdisse. Dans une rencontre avec peu de rythme, peu d'occasions franches et peu de moments frissons, le Club de Bruges aura fait la différence en quinze minutes pour s'imposer logiquement face à des Rouches combattifs, mais beaucoup trop courts face à un tel adversaire.