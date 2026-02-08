FC Bruges FC Bruges
3-0
Standard Standard
cluFC Bruges
staStandard
(Kyriani Sabbe) Nicolò Tresoldi 34'
1-0
David Bates 45'
2-0
(Carlos Forbs) Joel Ordonez 45+2'
3-0
Date: 08/02/2026 18:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 24

Encore un match à oublier : le Standard craque en 15 minutes et subit la loi du Club de Bruges

Loïc Woos
Loïc Woos depuis , suiveur du Standard
| Commentaire
Encore un match à oublier : le Standard craque en 15 minutes et subit la loi du Club de Bruges
Photo: © photonews

En un quart d'heure, le Club de Bruges a fait exploser le Standard, qui n'a jamais été en mesure de revenir dans la rencontre. Victoire logique des Blauw & Zwart, face à des Rouches valeureux, mais beaucoup trop courts à divers points de vue.

Sur le papier, la mission s’annonçait déjà très compliquée pour le Standard, en déplacement au Club de Bruges ce dimanche pour la 24e journée de Pro League. Et elle l’était encore davantage au vu des absences : Epolo, El Hankouri, Nielsen, Ilaimaharitra et Teuma blessés, Karamoko suspendu… tout le milieu titulaire manquait à l’appel. Thomas Henry était quant à lui une nouvelle fois non repris.

Vincent Euvrard a donc dû bricoler son entrejeu, en titularisant Henry Lawrence et Nayel Mehssatou face au solide trio brugeois Onyedika – Stankovic – Vanaken. En défense, David Bates fêtait quant à lui une première titularisation depuis le 20 octobre 2024. Côté brugeois, Roméo Vermant et Christos Tzolis étaient également absents, malades.

Bien en place pendant 30 minutes, le Standard craque en un quart d'heure à Bruges

Les premières minutes sont logiquement à l'avantage des Blauw & Zwart, qui se créent les premiers dangers. Stankovic frappe une première fois, mais n'inquiète pas Pirard (1re). Le Standard entre ensuite dans sa rencontre et équilibre les débats, sans toutefois créer de danger.

À partir du quart d'heure, Bruges augmente la pression devant le rectangle du Standard, qui ne parvient désormais plus à ressortir. Cependant, les hommes d'Ivan Leko font tourner le cuir, sans réellement inquiéter Lucas Pirard. Les Rouches sont bien regroupés devant leur rectangle et ne laissent pas beaucoup de failles. Seul Forbs parvient à alerter Pirard (16e), tandis que la frappe de Stankovic frôle le poteau (19e).

Bien en place, le Standard s'effondre cependant après la demi-heure de jeu. Sur un corner donné en deux temps, Sabbe trouve Tresoldi dans le dos de la défense pour l'ouverture du score (1-0, 34e), Bates marque contre son camp sur un centre de Forbs écarté par Pirard (2-0, 44e), et Ordonez triple la mise dans la foulée, sur corner (3-0, 45e). Le Standard a craqué et rentre aux vestiaires mené de trois buts, sans rien avoir proposé.

Jamais en mesure de revenir, les Rouches s'inclinent au Jan Breydel

K.O. debout, le Standard doit réagir après la pause mais n'a que peu de moyens de le faire. Vincent Euvrard tente un triple changement, avec les montées au jeu de Steeven Assengue, Tobias Mohr et Timothé Nkada. Les Rouches sont revenus sur la pelouse avec de bonnes intentions, tandis que Bruges s'est d'abord contenté de gérer son avance, avant qu'Ivan Leko ne demande d'en rajouter une couche.

À l'heure de jeu, une frappe de Tresoldi est déviée par Pirard, qui gagne son face-à-face avec Sabbe cinq minutes plus tard. Pendant ce temps, les minutes passent et Vincent Euvrard, qui venait d'offrir ses premières minutes au jeune Charli Spoden, est forcé de réaliser son cinquième et dernier changement à la 69e minute avec la blessure de Steeven Assengue, qui s'est claqué et a été remplacé par Daan Dierckx.

Jamais en mesure de réagir, le Standard a vu Lucas Pirard réaliser quelques arrêts en fin de match pour éviter que la marque ne s'alourdisse. Dans une rencontre avec peu de rythme, peu d'occasions franches et peu de moments frissons, le Club de Bruges aura fait la différence en quinze minutes pour s'imposer logiquement face à des Rouches combattifs, mais beaucoup trop courts face à un tel adversaire.

Les compositions

Voulez-vous donner votre avis sur votre équipe favorite ? Connectez-vous et partagez votre avis avec d'autres supporters ! Se connecter

FC Bruges FC Bruges
Mignolet Simon 90' 6.61 -
  • Précision des passes: 22/27 (81.5%)
  • Précision des longs ballons: 6/13 (46.2%)
Plus de stats
Sabbe Kyriani A 67' 7.85 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 57/62 (91.9%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 1/5 (20%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Ordonez Joel 90' 8.18 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 95/99 (96%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Précision des longs ballons: 0/4 (0%)
Plus de stats
Mechele Brandon 90' 7.47 -
  • Précision des passes: 96/98 (98%)
  • Tirs cadrés: 0/2
Plus de stats
Seys Joaquin 67' 7.23 -
  • Précision des passes: 42/49 (85.7%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Stankovic Aleksandar 90' 7.2 -
  • Précision des passes: 55/63 (87.3%)
  • Passes clés: 2
  • Interceptions: 4
  • Tirs cadrés: 1/4
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Onyedika Raphael 90' 7.1 -
  • Précision des passes: 106/113 (93.8%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
Plus de stats
Forbs Carlos A 85' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 41/48 (85.4%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 3/4
  • Dribbles réussis: 4/6 (66.7%)
  • Précision des centres: 3/10 (30%)
Plus de stats
Vanaken Hans 90' 7.6 -
  • Précision des passes: 112/117 (95.7%)
  • Passes clés: 2
Plus de stats
Diakhon Mamadou 78' 6.93 -
  • Précision des passes: 32/33 (97%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 0/4 (0%)
Plus de stats
Tresoldi Nicolò 85' 8.2 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 13/18 (72.2%)
  • Passes clés: 4
  • Tirs cadrés: 3/4
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
Plus de stats
Banc
Vetlesen Hugo 12' 6.74 -
  • Précision des passes: 6/9 (66.7%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Meijer Bjorn 23' 7.66 -
  • Précision des passes: 20/22 (90.9%)
  • Passes clés: 2
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Nilsson Gustaf 5' 6.57  
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Osuji Vince 0'  
Jackers Nordin 0'  
Siquet Hugo 23' 7.82 -
  • Précision des passes: 19/22 (86.4%)
  • Passes clés: 2
  • Précision des centres: 3/3 (100%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Lemarechal Felix 0'  
Campbell Shandre 5' 6.53  
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
 

Standard Standard
Pirard Lucas 90' 6.82 6
  • Arrêts: 9
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 6/35 (17.1%)
Plus de stats
Fossey Marlon 45' 5.68 6
  • Précision des passes: 6/11 (54.5%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Homawoo Josué   90' 6.31 6
  • Précision des passes: 39/44 (88.6%)
Plus de stats
Hautekiet Ibe 90' 5.88 5
  • Précision des passes: 26/32 (81.3%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Bates David   67' 6.02 5
  • Précision des passes: 27/30 (90%)
Plus de stats
Mortensen Gustav 90' 5.62 6
  • Précision des passes: 22/29 (75.9%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 1/6 (16.7%)
Plus de stats
Abid Adnane 45' 6.24 5
  • Précision des passes: 8/10 (80%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Lawrence Henry 90' 6.36 6
  • Précision des passes: 26/29 (89.7%)
  • Dribbles réussis: 3/3 (100%)
  • Précision des longs ballons: 2/7 (28.6%)
Plus de stats
Mehssatou Nayel 90' 5.53 6
  • Précision des passes: 30/39 (76.9%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 2/9 (22.2%)
Plus de stats
Said Rafiki 90' 6.28 4
  • Précision des passes: 10/12 (83.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/6 (0%)
Plus de stats
Ayensa Dennis 45' 6.62 4
  • Précision des passes: 5/8 (62.5%)
Plus de stats
Banc
Mohr Tobias 45' 5.93 5
  • Précision des passes: 8/11 (72.7%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Kuavita Leandre 0'  
René Mitongo 0'  
Nguene Bernard 0'  
Dierckx Daan 21' 5.99 6
  • Précision des passes: 7/9 (77.8%)
  • Précision des longs ballons: 2/6 (33.3%)
Plus de stats
Spoden Charli 23' 5.82 5
  • Précision des passes: 6/7 (85.7%)
Plus de stats
Godfroid Matteo 0'  
Assengue Steeven 24' 6.07 6
  • Précision des passes: 7/7 (100%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
NKada Timothée 45' 6.13 5
  • Précision des passes: 4/7 (57.1%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Revivre FC Bruges - Standard
Bravo à Mortensen... et puis c'est tout ? Les notes des joueurs du Standard, battus au Club de Bruges

Bravo à Mortensen... et puis c'est tout ? Les notes des joueurs du Standard, battus au Club de Bruges

21:00

Le Standard a craqué en un quart d'heure et s'est incliné sur la pelouse du Club de Bruges, ce dimanche. Voici les notes attribuées aux Rouches pour cette rencontre.

présentation (du match)

Mission impossible pour le Standard à Bruges ? Les Rouches doivent créer l'exploit (18h30)

Mission impossible pour le Standard à Bruges ? Les Rouches doivent créer l'exploit (18h30)

08:00

Comme la saison dernière, le Standard devra créer l'exploit pour s'imposer au Club de Bruges, ce dimanche. Les Rouches pourraient encore croire au top 6 en cas de victoire,...

Jupiler Pro League

 Journée 24
Westerlo Westerlo 0-4 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 3-4 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
La Gantoise La Gantoise 1-3 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 2-0 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 2-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 3-0 Standard Standard
KV Malines KV Malines 2-0 Antwerp Antwerp
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved