"Pour la première fois, je dois m'excuser auprès des supporters" : l'heure est grave pour Frédéric Taquin

Scott Crabbé depuis La Louvière
| Commentaire
Photo: © photonews

Frédéric Taquin avait la tête des mauvais jours en conférence de presse. Il faut dire que son équipe n'a, de son propre aveu, pas existé face à Malines.

Ce dimanche, la RAAL a connu un jour sans, un vrai, ce genre de match où rien ne vous réussit : "Dans l'entame de match déjà, on n'était pas bons du tout. Ça manquait d'intensité, notre bloc était beaucoup plus bas que prévu. J'ai tout de suite senti que nous n'étions pas dans un bon jour. Mais on a souvent su inverser la tendance par rapport à ça cette saison", explique Frédéric Taquin en conférence de presse.

"La carte rouge nous met encore plus dans les difficultés. Majeed (Ashimeru) était affecté, je l'ai vu à la mi-temps, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de lui parler. On a attendu 15 minutes avant de faire monter Owen Maës pour Pape Fall parce que Pape est un point de fixation, il est aussi très important sur phase arrêtée. Mais il est moins bon dans la prise de l'espace. Et quand on joue à dix, on sait qu'on va devoir être bons en contre", explique l'entraîneur des Loups.

Mais le plan n'a pas fonctionné, la faute à des visiteurs qui ont fait le boulot : "Malines a très bien su faire circuler le ballon et nous user. on voulait tenir jusqu'à la mi-temps pour mettre en place un autre plan et garder le moral. On reprend la deuxième mi-temps en étant plus agressifs, mais on se prend le 0-2 après deux minutes".

Une remise en question nécessaire

Une physionomie de match particulièrement frustrante : "On n'a pas vraiment existé dans cette rencontre. Pour la première fois de la saison, je suis obligé de m'excuser auprès des supporters. on peut être battus, mais pas comme ça, pas en ne se battant pas comme des guerriers. On était en dessous de notre niveau, dans le contenu et dans l'état d'esprit. Cela peut arriver, mais c'est difficile à accepter".

La conclusion de Frédéric Taquin est sans appel : "On était à côté de la plaque. Même en jouant à onze, on n'aurait pas forcément marqué. Prester comme ça dans notre stade, c'est scandaleux. Je suis très fâché par rapport à l'état d'esprit affiché. Ce n'était pas le bon moment. On doit se regarder dans la glace. Je sais qu'on a souvent été portés aux nues pour notre énergie et notre intensité. Mais ce qu'on a proposé aujourd'hui, à ce moment de la saison, n'est pas acceptable. J'espère qu'on sera plus conquérants au Standard la semaine prochaine. De toute façon, on ne peut pas calculer".
 

