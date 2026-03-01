Charleroi Charleroi
Cheick Keita 35'
1-0
1-1
74' Christos Tzolis (Pen)
1-2
90+10' Joel Ordonez (Mamadou Diakhon)
Date: 01/03/2026 18:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 27

Charleroi - FC Bruges (Jupiler Pro League 2025/2026)

Rencontre du Journée 27 en Jupiler Pro League 2025/2026 entre Charleroi et FC Bruges.

Date: 01/03/2026 18:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 27

Les compositions

Charleroi Charleroi
Kone Mohamed   90' 5.7 2
  • Arrêts: 3
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 32/69 (46.4%)
  • Ballons perdus: 25
Van Den Kerkhof Kevin   61' 5.4 1
  • Cartes rouges: 1
  • Précision des passes: 12/18 (66.7%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Keita Cheick 90' 7.6 5
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 27/30 (90%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Ousou Aiham 90' 6.8 5
  • Précision des passes: 28/32 (87.5%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Nzita Mardochee 90' 6.7 5
  • Précision des passes: 27/35 (77.1%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 3/10 (30%)
Camara Etienne   90' 6.1 5
  • Précision des passes: 21/31 (67.7%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 2/7 (28.6%)
Titraoui Yacine 90' 6.5 4
  • Précision des passes: 40/49 (81.6%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Bernier Antoine 65' 6.4 4
  • Précision des passes: 11/13 (84.6%)
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Romsaas Jakob Napoleon 89' 6.5 4
  • Précision des passes: 18/21 (85.7%)
  • Passes clés: 1
Guiagon Parfait 76' 6.0 4
  • Précision des passes: 25/32 (78.1%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Scheidler Aurélien   90' 6.2 4
  • Précision des passes: 18/27 (66.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Banc
Szymczak Filip 0'  
Pflücke Patrick 1' 6.3  
Colassin Antoine 0'  
Blum Lewin   25' 6.0 4
  • Précision des passes: 6/7 (85.7%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Boukamir Mehdi 14' 6.4 4
  • Précision des passes: 5/7 (71.4%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 0/4 (0%)
Khalifi Yassine 0'  
Cisse Yoann 0'  
Delavallee Martin 0'  
Banc  
 

FC Bruges FC Bruges
Mignolet Simon 90' 7.0 10
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 2
Sabbe Kyriani 85' 6.2 9.5
  • Précision des passes: 42/51 (82.4%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Ordonez Joel 90' 7.9 10
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 51/55 (92.7%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des longs ballons: 1/5 (20%)
Mechele Brandon 90' 6.8 10
  • Précision des passes: 72/79 (91.1%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des longs ballons: 3/9 (33.3%)
Seys Joaquin 85' 6.1 9.5
  • Précision des passes: 31/37 (83.8%)
  • Passes clés: 1
Stankovic Aleksandar 90' 6.0 9.5
  • Précision des passes: 41/52 (78.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Onyedika Raphael 90' 6.5 9.5
  • Précision des passes: 48/51 (94.1%)
  • Passes clés: 1
  • Interceptions: 4
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Forbs Carlos   90' 6.4 9
  • Précision des passes: 44/51 (86.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/4 (25%)
  • Précision des centres: 2/5 (40%)
  • Précision des longs ballons: 4/9 (44.4%)
Vanaken Hans 90' 6.7 9.5
  • Précision des passes: 60/66 (90.9%)
  • Passes clés: 2
  • Précision des longs ballons: 6/6 (100%)
Tzolis Christos 90' 7.8 10
  • Buts: 1
  • Coup de pied de réparation: 1
  • Précision des passes: 34/40 (85%)
  • Passes clés: 4
  • Tirs cadrés: 2/4
  • Dribbles réussis: 3/3 (100%)
Tresoldi Nicolò 85' 6.2 9
  • Précision des passes: 12/18 (66.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
Banc
Vetlesen Hugo 0' 6.3  
  • Passes clés: 1
Meijer Bjorn 0'  
Vermant Romeo 5' 6.5  
Jackers Nordin 0'  
Siquet Hugo 5' 6.3  
  • Précision des passes: 11/13 (84.6%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Spileers Jorne 0'  
Diakhon Mamadou A 5' 6.7  
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 7/9 (77.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
Lemarechal Felix 0'  
Banc  

Live

Scott Crabbé depuis Charleroi


Arbitre 		Fin
90+13
  Carte jaune pour Aurélien Scheidler
90+10

But 		But de Joel Ordonez (Mamadou Diakhon)
90+9
 1-2 ! Ordonez !
L'arbitre laisse jouer plus que les huit minutes de temps additionnel, Ordonez s'avance et frappe, c'est 1-2 !
90+8
  Carte jaune pour Lewin Blum
90+7
  Carte jaune pour Mohamed Kone
90+4
 Frappe de Camara
L'angle est réduit, ais Mignolet doit tout de même se montrer attentif
90+3
  Carte jaune pour Carlos Forbs
90
 remplacé Raphael Onyedika
remplaçant Hugo Vetlesen
90
 Il y aura 8 minutes de temps additionnel.
89
 remplacé Jakob Napoleon Romsaas
remplaçant Patrick Pflücke
86
 Centre de Blum
Très bon ballon, mais personne ne parvient à le dévier
85
 remplacé Nicolò Tresoldi
remplaçant Romeo Vermant
85
 remplacé Kyriani Sabbe
remplaçant Hugo Siquet
85
 remplacé Joaquin Seys
remplaçant Mamadou Diakhon
82
 Quel arrêt de Koné !
Tzolis trouve le décalage dans le rectangle et sert Tresoldi aux six mètres, il faut un grand Koné pour éviter le 1-2 !
78
 Bruges multiplie les centres
Charleroi est replié dans son rectangle
76
 remplacé Parfait Guiagon
remplaçant Mehdi Boukamir
74

But 		But de Christos Tzolis (Coup de pied de réparation)
73
 Tzolis ne tremble pas ! Bruges égalise
Le Grec prend Koné à contre-pied, c'est 1-1
71

Coup de pied de réparation 		Penalty pour FC Bruges
70
 Penalty pour Bruges !
Centre venu de la droite, Keita est au duel avec Tresoldi et laisse traîner le pied au début du contact, son opposant s'écroule, c'est l'assistant qui signale le penalty à l'arbitre, le VAR confirme
66
 Bernier sacrifié
Les Zèbres vont devoir se montrer solidaires, en particulier sur leur flanc droit
65
 remplacé Antoine Bernier
remplaçant Lewin Blum
61
  Carte rouge pour Kevin Van Den Kerkhof
61
 Quel tacle stupide de Van den Kerkhof ! Charleroi est à dix
Loin de son but, le latéral carolo y va les deux pieds en avant sur Tzolis et manque le ballon, l'arbitre n'hésite pas une seconde et l'exclut logiquement
56
 Charleroi repart à l'attaque
Guiagon fixe Sabbe et remet à Camara en retrait, sa reprise croquée trouve Bernier, qui ne parvient pas à conclure au petit rectangle
54
 Reprise de Stankovic
Le centre de Tzolis était un peu long, le Serbe s'arrache malgré tout mais reprend en tribune
51
 Frappe de Tresoldi
Sa reprise est croquée et passe à côté
48
 Bruges pousse
Comme l'on pouvait s'y attendre, le Club joue plus haut et masse plus d'hommes dans le rectangle carolo.
46
 Le match reprend
Aucun changement à signaler


Arbitre 		Mi-temps


45
 Il y aura 3 minutes de temps additionnel.
45
  Carte jaune pour Etienne Camara
44
 Bruges met la pression en cette fin de première mi-temps
Mais pour l'instant, c'est surtout sur corner que cela se fait sentir, sans que Koné n'ait d'arrêts spectaculaires à effectuer
41
 Contre carolo
Titraoui a un joli coup à jouer sur la gauche, mais Onyedika anticipe le coup
38
 Timide réponse brugeoise
Corner blauw en zwart, Mechele s'impose dans les airs, mais sa tête est facilement captée par Koné
35
 Keita ! Charleroi est devant !
Centre de Van den Kerkhof, Bruges ne parvient pas à se dégager, Keita en profite et fait mouche, c'est 1-0 !
35

But 		But de Cheick Keita
33
 Romsaas intéressant
Le Norvégien n'est pas toujours des plus justes dans ses contrôles, mais son positionnement juste derrière Scheidler embête Bruges
31
 Corner brugeois
La combinaison surprend la défense carolo, le centre de Sabbe trouve Tresoldi, mais ce dernier est signalé hors-jeu
31
 Première frappe enroulée de Forbs
Sa spéciale ne trouve pas le cadre, Koné peut souffler
28
 Quel retour de Keita !
Bruges avait trouvé le décalage, Tzolis s'apprêtait à fixer Koné avant de servir Forbs au petit rectangle...sauf que Keita revient à toute vapeur sur le Grec !
26
 Ballon chaud dans le rectangle brugeois
Scheidler puis Bernier butent sur un pied brugeois intervenu in extremis
23
 Charleroi ambitieux dans le jeu
Le Club de Bruges est attendu assez haut et est souvent contraint de défendre sans son rectangle
19
 Charleroi réclame un penalty
Le centre de Van den Kerkhof n'est pas idéal, mais Bernier s'arrache et arme, le Dinantais voit une main de Mechele pour dévier sa frappe, pas l'arbitre
16
 Centre de Titraoui
L'Algérien est assez actif en ce début de match, mais son centre est capté par Mignolet
13
 Tresoldi hors-jeu
Bon centre de Sabbe, mais son coéquipier est un petit mètre derrière Keita
10
 Centre de Forbs
Nzita est déposé sur place côté gauche, mais Koné s'impose dans le trafic aérien
7
 Frappe de Bernier
Charleroi est très bien entré dans son match : Scheidler frappe mais se fait contrer par Sabbe, le ballon revient à Bernier, qui se retourne et frappe, Mignolet accompagne le ballon à côté du regard
5
 Coup franc carolo
Le ballon revient à Guiagon, dont le centre trouve Nzita, sa tête force Mignolet à la claquette
2
 Le Club en possession
Les Blauw en Zwart cherchent à trouver l'espace entre les lignes
1
 C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
1
 Charleroi - FC Bruges: 0-0
18:28
 Les joueurs montent sur le terrain
Les 22 acteurs sont accueillis par des fumigènes brugeois
17:58
 Ivan Leko ne fait pas tourner
Le Club de Bruges retrouve Raphael Onyedika, qui renvoie Hugo Vetlesen sur le banc. Pour le reste, Leko aligne le même onze qu'à l'Atletico.
17:55
 Koné et Romsaas titulaires
Hans Cornelis apporte deux changements, plaçant Martin Delavallée et Patrick Pflücke sur le banc
17:52
 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve au Mambourg pour ce match entre Carolos et Brugeois
Charleroi (Charleroi - FC Bruges)
Charleroi: Mohamed Kone - Kevin Van Den Kerkhof - Cheick Keita - Aiham Ousou - Mardochee Nzita - Etienne Camara - Yacine Titraoui - Antoine Bernier - Jakob Napoleon Romsaas - Parfait Guiagon - Aurélien Scheidler
Banc: Filip Szymczak - Patrick Pflücke - Antoine Colassin - Lewin Blum - Mehdi Boukamir - Yassine Khalifi - Yoann Cisse - Martin Delavallee - Amine Boukamir

FC Bruges (Charleroi - FC Bruges)
FC Bruges: Simon Mignolet - Kyriani Sabbe - Joel Ordonez - Brandon Mechele - Joaquin Seys - Aleksandar Stankovic - Raphael Onyedika - Carlos Forbs - Hans Vanaken - Christos Tzolis - Nicolò Tresoldi
Banc: Hugo Vetlesen - Bjorn Meijer - Romeo Vermant - Nordin Jackers - Hugo Siquet - Jorne Spileers - Mamadou Diakhon - Felix Lemarechal - Shandre Campbell
Un penalty et une rouge en dix minutes : Charleroi se saborde et craque à la dernière seconde

Un penalty et une rouge en dix minutes : Charleroi se saborde et craque à la dernière seconde

20:38 8

Charleroi avait tout en main mais a fini par s'incliner contre le Club de Bruges. La deuxième mi-temps hantera encore longtemps Hans Cornelis.

Les Zèbres n'en peuvent plus : "Fini de se taire, Charleroi dérange le championnat belge !"

Les Zèbres n'en peuvent plus : "Fini de se taire, Charleroi dérange le championnat belge !"

21:05 5

Charleroi ressort frustré au possible de son match contre le Club de Bruges. Les Zèbres avaient tout pour l'emporter mais ont perdu de leur sérénité dans la dernière minute...

Van den Kerkhof abandonne ses coéquipiers, Romsaas méritant : les notes de Charleroi contre Bruges

Van den Kerkhof abandonne ses coéquipiers, Romsaas méritant : les notes de Charleroi contre Bruges

22:20

Charleroi a vécu un match terriblement frustrant contre le Club de Bruges. Voici les notes des joueurs, partagées entre une première mi-temps plus qu'encourageante et un de...

10:20

Charleroi accueillera le Club de Bruges ce soir. Une affiche en guise de dernière chance pour le top 6 ?

