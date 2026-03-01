chaCharleroi
cluFC Bruges
Cheick Keita 35'
1-0
1-1
74' Christos Tzolis (Pen)
1-2
90+10' Joel Ordonez (Mamadou Diakhon)
Charleroi - FC Bruges (Jupiler Pro League 2025/2026)
Rencontre du Journée 27 en Jupiler Pro League 2025/2026 entre Charleroi et FC Bruges.
Les compositions
Live
|
Scott Crabbé depuis Charleroi
|
|
Fin
|
90+13
|
Carte jaune pour Aurélien Scheidler
|
90+10
|
But de Joel Ordonez (Mamadou Diakhon)
|
90+9
|
1-2 ! Ordonez !
L'arbitre laisse jouer plus que les huit minutes de temps additionnel, Ordonez s'avance et frappe, c'est 1-2 !
|
90+8
|
Carte jaune pour Lewin Blum
|
90+7
|
Carte jaune pour Mohamed Kone
|
90+4
|
Frappe de Camara
L'angle est réduit, ais Mignolet doit tout de même se montrer attentif
|
90+3
|
Carte jaune pour Carlos Forbs
|
90
|
Raphael Onyedika
Hugo Vetlesen
|
90
|
Il y aura 8 minutes de temps additionnel.
|
89
|
Jakob Napoleon Romsaas
Patrick Pflücke
|
86
|
Centre de Blum
Très bon ballon, mais personne ne parvient à le dévier
|
85
|
Nicolò Tresoldi
Romeo Vermant
|
85
|
Kyriani Sabbe
Hugo Siquet
|
85
|
Joaquin Seys
Mamadou Diakhon
|
82
|
Quel arrêt de Koné !
Tzolis trouve le décalage dans le rectangle et sert Tresoldi aux six mètres, il faut un grand Koné pour éviter le 1-2 !
|
78
|
Bruges multiplie les centres
Charleroi est replié dans son rectangle
|
76
|
Parfait Guiagon
Mehdi Boukamir
|
74
|
But de Christos Tzolis (Coup de pied de réparation)
|
73
|
Tzolis ne tremble pas ! Bruges égalise
Le Grec prend Koné à contre-pied, c'est 1-1
|
71
|
Penalty pour FC Bruges
|
70
|
Penalty pour Bruges !
Centre venu de la droite, Keita est au duel avec Tresoldi et laisse traîner le pied au début du contact, son opposant s'écroule, c'est l'assistant qui signale le penalty à l'arbitre, le VAR confirme
|
66
|
Bernier sacrifié
Les Zèbres vont devoir se montrer solidaires, en particulier sur leur flanc droit
|
65
|
Antoine Bernier
Lewin Blum
|
61
|
Carte rouge pour Kevin Van Den Kerkhof
|
61
|
Quel tacle stupide de Van den Kerkhof ! Charleroi est à dix
Loin de son but, le latéral carolo y va les deux pieds en avant sur Tzolis et manque le ballon, l'arbitre n'hésite pas une seconde et l'exclut logiquement
|
56
|
Charleroi repart à l'attaque
Guiagon fixe Sabbe et remet à Camara en retrait, sa reprise croquée trouve Bernier, qui ne parvient pas à conclure au petit rectangle
|
54
|
Reprise de Stankovic
Le centre de Tzolis était un peu long, le Serbe s'arrache malgré tout mais reprend en tribune
|
51
|
Frappe de Tresoldi
Sa reprise est croquée et passe à côté
|
48
|
Bruges pousse
Comme l'on pouvait s'y attendre, le Club joue plus haut et masse plus d'hommes dans le rectangle carolo.
|
46
|
Le match reprend
Aucun changement à signaler
|
|
Mi-temps
|
45
|
Il y aura 3 minutes de temps additionnel.
|
45
|
Carte jaune pour Etienne Camara
|
44
|
Bruges met la pression en cette fin de première mi-temps
Mais pour l'instant, c'est surtout sur corner que cela se fait sentir, sans que Koné n'ait d'arrêts spectaculaires à effectuer
|
41
|
Contre carolo
Titraoui a un joli coup à jouer sur la gauche, mais Onyedika anticipe le coup
|
38
|
Timide réponse brugeoise
Corner blauw en zwart, Mechele s'impose dans les airs, mais sa tête est facilement captée par Koné
|
35
|
Keita ! Charleroi est devant !
Centre de Van den Kerkhof, Bruges ne parvient pas à se dégager, Keita en profite et fait mouche, c'est 1-0 !
|
35
|
But de Cheick Keita
|
33
|
Romsaas intéressant
Le Norvégien n'est pas toujours des plus justes dans ses contrôles, mais son positionnement juste derrière Scheidler embête Bruges
|
31
|
Corner brugeois
La combinaison surprend la défense carolo, le centre de Sabbe trouve Tresoldi, mais ce dernier est signalé hors-jeu
|
31
|
Première frappe enroulée de Forbs
Sa spéciale ne trouve pas le cadre, Koné peut souffler
|
28
|
Quel retour de Keita !
Bruges avait trouvé le décalage, Tzolis s'apprêtait à fixer Koné avant de servir Forbs au petit rectangle...sauf que Keita revient à toute vapeur sur le Grec !
|
26
|
Ballon chaud dans le rectangle brugeois
Scheidler puis Bernier butent sur un pied brugeois intervenu in extremis
|
23
|
Charleroi ambitieux dans le jeu
Le Club de Bruges est attendu assez haut et est souvent contraint de défendre sans son rectangle
|
19
|
Charleroi réclame un penalty
Le centre de Van den Kerkhof n'est pas idéal, mais Bernier s'arrache et arme, le Dinantais voit une main de Mechele pour dévier sa frappe, pas l'arbitre
|
16
|
Centre de Titraoui
L'Algérien est assez actif en ce début de match, mais son centre est capté par Mignolet
|
13
|
Tresoldi hors-jeu
Bon centre de Sabbe, mais son coéquipier est un petit mètre derrière Keita
|
10
|
Centre de Forbs
Nzita est déposé sur place côté gauche, mais Koné s'impose dans le trafic aérien
|
7
|
Frappe de Bernier
Charleroi est très bien entré dans son match : Scheidler frappe mais se fait contrer par Sabbe, le ballon revient à Bernier, qui se retourne et frappe, Mignolet accompagne le ballon à côté du regard
|
5
|
Coup franc carolo
Le ballon revient à Guiagon, dont le centre trouve Nzita, sa tête force Mignolet à la claquette
|
2
|
Le Club en possession
Les Blauw en Zwart cherchent à trouver l'espace entre les lignes
|
1
|
C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
|
1
|
Charleroi - FC Bruges: 0-0
|
18:28
|
Les joueurs montent sur le terrain
Les 22 acteurs sont accueillis par des fumigènes brugeois
|
17:58
|
Ivan Leko ne fait pas tourner
Le Club de Bruges retrouve Raphael Onyedika, qui renvoie Hugo Vetlesen sur le banc. Pour le reste, Leko aligne le même onze qu'à l'Atletico.
|
17:55
|
Koné et Romsaas titulaires
Hans Cornelis apporte deux changements, plaçant Martin Delavallée et Patrick Pflücke sur le banc
|
17:52
|
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve au Mambourg pour ce match entre Carolos et Brugeois
|
Banc: Filip Szymczak - Patrick Pflücke - Antoine Colassin - Lewin Blum - Mehdi Boukamir - Yassine Khalifi - Yoann Cisse - Martin Delavallee - Amine Boukamir
Banc: Hugo Vetlesen - Bjorn Meijer - Romeo Vermant - Nordin Jackers - Hugo Siquet - Jorne Spileers - Mamadou Diakhon - Felix Lemarechal - Shandre Campbell