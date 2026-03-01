Charleroi - FC Bruges (Jupiler Pro League 2025/2026)

Scott Crabbé depuis Charleroi



90+13

Carte jaune pour Aurélien Scheidler





90+10



But de Joel Ordonez (Mamadou Diakhon)





90+9

1-2 ! Ordonez !

L'arbitre laisse jouer plus que les huit minutes de temps additionnel, Ordonez s'avance et frappe, c'est 1-2 !



90+8

Carte jaune pour Lewin Blum





90+7

Carte jaune pour Mohamed Kone





90+4

Frappe de Camara

L'angle est réduit, ais Mignolet doit tout de même se montrer attentif



90+3

Carte jaune pour Carlos Forbs





90

Raphael Onyedika

Hugo Vetlesen





90

Il y aura 8 minutes de temps additionnel.



89

Jakob Napoleon Romsaas

Patrick Pflücke





86

Centre de Blum

Très bon ballon, mais personne ne parvient à le dévier



85

Nicolò Tresoldi

Romeo Vermant





85

Kyriani Sabbe

Hugo Siquet





85

Joaquin Seys

Mamadou Diakhon





82

Quel arrêt de Koné !

Tzolis trouve le décalage dans le rectangle et sert Tresoldi aux six mètres, il faut un grand Koné pour éviter le 1-2 !



78

Bruges multiplie les centres

Charleroi est replié dans son rectangle



76

Parfait Guiagon

Mehdi Boukamir





74



But de Christos Tzolis (Coup de pied de réparation)





73

Tzolis ne tremble pas ! Bruges égalise

Le Grec prend Koné à contre-pied, c'est 1-1



71



Penalty pour FC Bruges





70

Penalty pour Bruges !

Centre venu de la droite, Keita est au duel avec Tresoldi et laisse traîner le pied au début du contact, son opposant s'écroule, c'est l'assistant qui signale le penalty à l'arbitre, le VAR confirme



66

Bernier sacrifié

Les Zèbres vont devoir se montrer solidaires, en particulier sur leur flanc droit



65

Antoine Bernier

Lewin Blum





61

Carte rouge pour Kevin Van Den Kerkhof





61

Quel tacle stupide de Van den Kerkhof ! Charleroi est à dix

Loin de son but, le latéral carolo y va les deux pieds en avant sur Tzolis et manque le ballon, l'arbitre n'hésite pas une seconde et l'exclut logiquement



56

Charleroi repart à l'attaque

Guiagon fixe Sabbe et remet à Camara en retrait, sa reprise croquée trouve Bernier, qui ne parvient pas à conclure au petit rectangle



54

Reprise de Stankovic

Le centre de Tzolis était un peu long, le Serbe s'arrache malgré tout mais reprend en tribune



51

Frappe de Tresoldi

Sa reprise est croquée et passe à côté



48

Bruges pousse

Comme l'on pouvait s'y attendre, le Club joue plus haut et masse plus d'hommes dans le rectangle carolo.



46

Le match reprend

Aucun changement à signaler



45

Il y aura 3 minutes de temps additionnel.



45

Carte jaune pour Etienne Camara





44

Bruges met la pression en cette fin de première mi-temps

Mais pour l'instant, c'est surtout sur corner que cela se fait sentir, sans que Koné n'ait d'arrêts spectaculaires à effectuer



41

Contre carolo

Titraoui a un joli coup à jouer sur la gauche, mais Onyedika anticipe le coup



38

Timide réponse brugeoise

Corner blauw en zwart, Mechele s'impose dans les airs, mais sa tête est facilement captée par Koné



35

Keita ! Charleroi est devant !

Centre de Van den Kerkhof, Bruges ne parvient pas à se dégager, Keita en profite et fait mouche, c'est 1-0 !



35



But de Cheick Keita





33

Romsaas intéressant

Le Norvégien n'est pas toujours des plus justes dans ses contrôles, mais son positionnement juste derrière Scheidler embête Bruges



31

Corner brugeois

La combinaison surprend la défense carolo, le centre de Sabbe trouve Tresoldi, mais ce dernier est signalé hors-jeu



31

Première frappe enroulée de Forbs

Sa spéciale ne trouve pas le cadre, Koné peut souffler



28

Quel retour de Keita !

Bruges avait trouvé le décalage, Tzolis s'apprêtait à fixer Koné avant de servir Forbs au petit rectangle...sauf que Keita revient à toute vapeur sur le Grec !



26

Ballon chaud dans le rectangle brugeois

Scheidler puis Bernier butent sur un pied brugeois intervenu in extremis



23

Charleroi ambitieux dans le jeu

Le Club de Bruges est attendu assez haut et est souvent contraint de défendre sans son rectangle



19

Charleroi réclame un penalty

Le centre de Van den Kerkhof n'est pas idéal, mais Bernier s'arrache et arme, le Dinantais voit une main de Mechele pour dévier sa frappe, pas l'arbitre



16

Centre de Titraoui

L'Algérien est assez actif en ce début de match, mais son centre est capté par Mignolet



13

Tresoldi hors-jeu

Bon centre de Sabbe, mais son coéquipier est un petit mètre derrière Keita



10

Centre de Forbs

Nzita est déposé sur place côté gauche, mais Koné s'impose dans le trafic aérien



7

Frappe de Bernier

Charleroi est très bien entré dans son match : Scheidler frappe mais se fait contrer par Sabbe, le ballon revient à Bernier, qui se retourne et frappe, Mignolet accompagne le ballon à côté du regard



5

Coup franc carolo

Le ballon revient à Guiagon, dont le centre trouve Nzita, sa tête force Mignolet à la claquette



2

Le Club en possession

Les Blauw en Zwart cherchent à trouver l'espace entre les lignes



1

C'est parti !

Le coup d'envoi est donné



1

Charleroi - FC Bruges: 0-0





18:28

Les joueurs montent sur le terrain

Les 22 acteurs sont accueillis par des fumigènes brugeois



17:58

Ivan Leko ne fait pas tourner

Le Club de Bruges retrouve Raphael Onyedika, qui renvoie Hugo Vetlesen sur le banc. Pour le reste, Leko aligne le même onze qu'à l'Atletico.



17:55

Koné et Romsaas titulaires

Hans Cornelis apporte deux changements, plaçant Martin Delavallée et Patrick Pflücke sur le banc



17:52

Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !

On se retrouve au Mambourg pour ce match entre Carolos et Brugeois

