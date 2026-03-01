Un penalty et une rouge en dix minutes : Charleroi se saborde et craque à la dernière seconde

Scott Crabbé depuis Charleroi
| Commentaire
Un penalty et une rouge en dix minutes : Charleroi se saborde et craque à la dernière seconde
Photo: © photonews

Charleroi avait tout en main mais a fini par s'incliner contre le Club de Bruges. La deuxième mi-temps hantera encore longtemps Hans Cornelis.

Finie l'après-midi en terrasse à Madrid, les Brugeois retrouvaient ce soir la brise sambrienne du Mambourg pour se venger de l'équipe qui, au plus fort de sa confiance, les avaient sortis en Coupe de Belgique. Pour cela, Ivan Leko a aligné son équipe type, retrouvant Raphael Onyedika dans l'entrejeu.

Plus de surprises côté carolo, avec les titularisations de Mohamed Koné et Jakob Romsaas au détriment de Martin Delavallée et Patrick Pflücke. Des changements dans la composition et dans l'attitude, plus conquérante que lors des dernières semaines. Cela a débouché sur une première claquette de Simon Mignolet après cinq minutes, sur une tête de Mardochée Nzita sur coup franc. Puis sur des frappes d'Antoine Bernier et Aurélien Scheidler qui n'ont, en revanche, pas mis l'ancien Diable Rouge à contribution.

Charleroi bien dans son match

D'emblée challengé, Bruges a répondu sous la forme de ballons entre les lignes pour Christos Tzolis et Hans Vanaken, ainsi que de déboulés de Carlos Forbs sur son flanc. Mais tout cela n'a pas servi à grand-chose, Cheick Keita muselant à merveille Nicolo Tresoldi dans le rectangle.

Le défenseur malien a encore augmenté le curseur en se chargeant lui-même...de l'ouverture du score dans le troisième quart d'heure. Et il ne s'agissait même pas d'une phase arrêtée, mais bien d'un centre de plein jeu de Kevin Van den Kerkhof mal dégagé par la défense (35e, 1-0). Un score qui est également celui indiqué par le marquoir au repos, pas forcément illogique pour venir sanctionner un Club de Bruges qui n'aura pas mis Koné à contribution.



Pas de changement au repos, mais des Brugeois forcément positionnés plus haut dès la reprise. Et pourtant, c'est Charleroi qui s'est forgé la plus belle occasion du quatrième quart d'heure, un centre en retrait de Guiagon, qu'Etienne Camara et Antoine Bernier n'ont pas su exploiter dans le rectangle.

Mais l'équilibre carolo s'est fissuré peu après l'heure de jeu, quand Kévin Van den Kerkhof a abandonné les siens en se faisant exclure pour un tacle inconsidéré, les deux pieds en avant, sur Tzolis, loin de son but. Le deuxième tournant a lieu dix minutes plus tard, avec un pied que Cheick Keita aura laissé traîné de manière furtive mais trop visible sur Tresoldi. L'attaquant brugeois en a profité pour tomber avec beaucoup de bonne volonté et provoquer un penalty léger mais difficilement sujet à contradiction par le VAR.

Christos Tzolis s'est alors chargé de la sentence des onze mètres, prenant Koné à contre-pied. Réduit à dix et ralenti par ce coup de froid supplémentaire, Charleroi s'est logiquement fait acculer dans son rectangle pendant le dernier quart d'heure.

Charleroi perd tout

Il a ainsi fallu un grand Koné pour empêcher le Club de passer devant à dix minutes du terme, sur une reprise de Tresoldi aux six mètres. La pression brugeoise s'est maintenue jusqu'à la fin du temps additionnel et même au-dela, puisque c'est à la neuvième des...huit minutes d'arrêt de jeu que Joel Ordonez a fait basculer la rencontre d'une frappe aux abords de la surface (90+9e, 1-2).

Charleroi s'incline donc au terme d'un match encourageant mais particulièrement frustrant face aux Blauw en Zwart, le top 6 est désormais à cinq points.

Jupiler Pro League

 Journée 27
Standard Standard 1-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
KV Malines KV Malines 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-0 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 5-1 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 3-0 La Gantoise La Gantoise
Westerlo Westerlo 0-0 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 1-2 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
