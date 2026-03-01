LIVE : Suivez Westerlo - Union en direct commenté (16h)
L'Union Saint-Gilloise veut reprendre sa marche en avant et éviter de perdre plus de points avant les Playoffs.
6' 1"
|
1
|
Westerlo - Union SG: 0-0
|
Westerlo:
Andreas Jungdal
- Clinton Nsiala-Makengo
- Roman Neustädter
- Emin Bayram
- Bryan Reynolds
- Arthur Piedfort
- Dogucan Haspolat
- Josimar Alcocer
- Isa Sakamoto
- Allahyar Sayyadmanesh
- Nacho Ferri
Banc:
Amando Lapage
- Sergiy Sydorchuk
- Naoufal Bohamdi-Kamoni
- Raf Smekens
- Dylan Ourega
- Fernand Goure
- Koen Vanlangendonck
- Shunsuke Saito
- Thomas Van Den Keybus
Union SG:
Vic Chambaere
- Ross Sykes
- Christian Burgess
- Kevin Mac Allister
- Louis Patris
- Kamiel Van de Perre
- Adem Zorgane
- Anan Khalaili
- Rob Schoofs
- Mohammed Fuseini
- Marc Giger
Banc:
Massiré Sylla
- Anouar Ait El Hadj
- Guilherme Smith
- Ivan Pavlic
- Guillaume François
- Jens Teunckens
- Besfort Zeneli
- Fedde Leysen
|
|
Jungdal Andreas
|
| 6.77
Andreas Jungdal @ Westerlo - Union SG6.77
| Stats importantes
| Temps de jeu
|3
| Buts
|0
| Assists
|0
| Arrêts
| Arrêts
|0
| Dégagements des poings
|0
| Hors-jeu
|0/0
| Ballon capté
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|0/1 (0%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/2 (0%)
| Ballons perdus
|1
|
|
Plus de stats
- Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
|
Nsiala-Makengo Clinton
|
| 6.49
Clinton Nsiala-Makengo @ Westerlo - Union SG6.49
| Stats importantes
| Temps de jeu
|3
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|1/2 (50%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|1
|
|
Plus de stats
|
Neustädter Roman
|
| 6.49
Roman Neustädter @ Westerlo - Union SG6.49
| Stats importantes
| Temps de jeu
|3
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|1/2 (50%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|1
|
|
Plus de stats
|
Bayram Emin
|
| 6.57
Emin Bayram @ Westerlo - Union SG6.57
| Stats importantes
| Temps de jeu
|3
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|1
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|4/4 (100%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|2/2 (100%)
| Ballons perdus
|0
|
|
Plus de stats
- Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
|
Reynolds Bryan
|
| 6.36
Bryan Reynolds @ Westerlo - Union SG6.36
| Stats importantes
| Temps de jeu
|3
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|2/2 (100%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|1
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|1
|
|
Plus de stats
|
Piedfort Arthur
|
| 6.65
Arthur Piedfort @ Westerlo - Union SG6.65
| Stats importantes
| Temps de jeu
|3
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|1
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|1/1 (100%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|0
|
|
Plus de stats
|
Haspolat Dogucan
|
| 6.29
Dogucan Haspolat @ Westerlo - Union SG6.29
| Stats importantes
| Temps de jeu
|3
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|1/2 (50%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|1
|
|
Plus de stats
|
Alcocer Josimar
|
| 6.2
Josimar Alcocer @ Westerlo - Union SG6.2
| Stats importantes
| Temps de jeu
|3
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|1/1 (100%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|0
|
|
Plus de stats
|
Sakamoto Isa
|
| 6.05
Isa Sakamoto @ Westerlo - Union SG6.05
| Stats importantes
| Temps de jeu
|3
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|1
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|1
|
|
Plus de stats
|
Sayyadmanesh Allahyar
|
| 6.1
Allahyar Sayyadmanesh @ Westerlo - Union SG6.1
| Stats importantes
| Temps de jeu
|3
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|4/4 (100%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|0
|
|
Plus de stats
|
Nacho Ferri
|
| 6.94
Nacho Ferri @ Westerlo - Union SG6.94
| Stats importantes
| Temps de jeu
|3
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|1
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|2
|
|
Plus de stats
|Banc
|
Lapage Amando
|
|
|
|
|
Sydorchuk Sergiy
|
|
|
|
|
Bohamdi-Kamoni Naoufal
|
|
|
|
|
Smekens Raf
|
|
|
|
|
Ourega Dylan
|
|
|
|
|
Goure Fernand
|
|
|
|
|
Vanlangendonck Koen
|
|
|
|
|
Saito Shunsuke
|
|
|
|
|
Van Den Keybus Thomas
|
|
|
|
|
|
|
Chambaere Vic
|
| 6.8
Vic Chambaere @ Westerlo - Union SG6.8
| Stats importantes
| Temps de jeu
|3
| Buts
|0
| Assists
|0
| Arrêts
| Arrêts
|0
| Dégagements des poings
|0
| Hors-jeu
|0/0
| Ballon capté
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|1/1 (100%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|0
|
|
Plus de stats
|
Sykes Ross
|
| 6.1
Ross Sykes @ Westerlo - Union SG6.1
| Stats importantes
| Temps de jeu
|3
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|2/2 (100%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|0
|
|
Plus de stats
|
Burgess Christian
|
| 6.55
Christian Burgess @ Westerlo - Union SG6.55
| Stats importantes
| Temps de jeu
|3
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|4/5 (80%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|2/4 (50%)
| Ballons perdus
|1
|
|
Plus de stats
|
Mac Allister Kevin
|
| 6.5
Kevin Mac Allister @ Westerlo - Union SG6.5
| Stats importantes
| Temps de jeu
|3
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|3/3 (100%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|0
|
|
Plus de stats
|
Patris Louis
|
| 6.25
Louis Patris @ Westerlo - Union SG6.25
| Stats importantes
| Temps de jeu
|3
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|1
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|3/3 (100%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|0
|
|
Plus de stats
|
Van de Perre Kamiel
|
| 6.44
Kamiel Van de Perre @ Westerlo - Union SG6.44
| Stats importantes
| Temps de jeu
|3
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|4/5 (80%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|1
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|2
|
|
Plus de stats
|
Zorgane Adem
|
| 6.95
Adem Zorgane @ Westerlo - Union SG6.95
| Stats importantes
| Temps de jeu
|3
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|1
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|3/3 (100%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|0
|
|
Plus de stats
|
Khalaili Anan
|
| 6.29
Anan Khalaili @ Westerlo - Union SG6.29
| Stats importantes
| Temps de jeu
|3
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|0/1 (0%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|1
|
|
Plus de stats
|
Schoofs Rob
|
| 6.88
Rob Schoofs @ Westerlo - Union SG6.88
| Stats importantes
| Temps de jeu
|3
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|0/1 (0%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/1 (0%)
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|2
|
|
Plus de stats
|
Fuseini Mohammed
|
| 6.7
Mohammed Fuseini @ Westerlo - Union SG6.7
| Stats importantes
| Temps de jeu
|3
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|1/1 (100%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|0
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|0
|
|
Plus de stats
|
Giger Marc
|
| 6.6
Marc Giger @ Westerlo - Union SG6.6
| Stats importantes
| Temps de jeu
|3
| Buts
|0
| Assists
|0
| Défense
| Tacles
|0
| Interceptions
|0
| Dégagements
|0
| Tirs contrés
|0
| Discipline
| Fautes
|0
| a subi une faute
|0
| Hors-jeu
|0
|
Jaune /
Rouge
|
0 / 0
| Attaque
| Total des tirs
|0
| Tirs cadrés
|0
| Tirs sur le cadre
|0
| Distribution
| Précision des passes
|3/3 (100%)
| Passes clés
|0
| Passes interceptées
|1
| Précision des centres
|0/0
| Précision des longs ballons
|0/0
| Ballons perdus
|1
|
|
Plus de stats
|Banc
|
Sylla Massiré
|
|
|
|
|
Ait El Hadj Anouar
|
|
|
|
|
Smith Guilherme
|
|
|
|
|
Pavlic Ivan
|
|
|
|
|
François Guillaume
|
|
|
|
|
Teunckens Jens
|
|
|
|
|
Zeneli Besfort
|
|
|
|
|
Leysen Fedde
|
|
|
|