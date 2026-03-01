Date: 01/03/2026 16:00
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 27

LIVE : Suivez Westerlo - Union en direct commenté (16h)

L'Union Saint-Gilloise veut reprendre sa marche en avant et éviter de perdre plus de points avant les Playoffs.

Temps   6' 1" 
1
 Westerlo - Union SG: 0-0
Westerlo (Westerlo - Union SG)
Westerlo: Andreas Jungdal - Clinton Nsiala-Makengo - Roman Neustädter - Emin Bayram - Bryan Reynolds - Arthur Piedfort - Dogucan Haspolat - Josimar Alcocer - Isa Sakamoto - Allahyar Sayyadmanesh - Nacho Ferri
Banc: Amando Lapage - Sergiy Sydorchuk - Naoufal Bohamdi-Kamoni - Raf Smekens - Dylan Ourega - Fernand Goure - Koen Vanlangendonck - Shunsuke Saito - Thomas Van Den Keybus

Union SG (Westerlo - Union SG)
Union SG: Vic Chambaere - Ross Sykes - Christian Burgess - Kevin Mac Allister - Louis Patris - Kamiel Van de Perre - Adem Zorgane - Anan Khalaili - Rob Schoofs - Mohammed Fuseini - Marc Giger
Banc: Massiré Sylla - Anouar Ait El Hadj - Guilherme Smith - Ivan Pavlic - Guillaume François - Jens Teunckens - Besfort Zeneli - Fedde Leysen

Westerlo Westerlo
Jungdal Andreas 6.77  
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Nsiala-Makengo Clinton 6.49  
Neustädter Roman 6.49  
Bayram Emin 6.57  
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Reynolds Bryan 6.36  
Piedfort Arthur 6.65  
Haspolat Dogucan 6.29  
Alcocer Josimar 6.2  
Sakamoto Isa 6.05  
Sayyadmanesh Allahyar 6.1  
Nacho Ferri 6.94  
Banc
Lapage Amando  
Sydorchuk Sergiy  
Bohamdi-Kamoni Naoufal  
Smekens Raf  
Ourega Dylan  
Goure Fernand  
Vanlangendonck Koen  
Saito Shunsuke  
Van Den Keybus Thomas  
 

Union SG Union SG
Chambaere Vic 6.8  
Sykes Ross 6.1  
Burgess Christian 6.55  
Mac Allister Kevin 6.5  
Patris Louis 6.25  
Van de Perre Kamiel 6.44  
Zorgane Adem 6.95  
Khalaili Anan 6.29  
Schoofs Rob 6.88  
Fuseini Mohammed 6.7  
Giger Marc 6.6  
Banc
Sylla Massiré  
Ait El Hadj Anouar  
Smith Guilherme  
Pavlic Ivan  
François Guillaume  
Teunckens Jens  
Zeneli Besfort  
Leysen Fedde  
Kamiel Van de Perre, Diable Rouge ? "Ce n'est pas quelque chose qui m'obsède"

28/02

Auteur d'une bonne saison avec l'Union Saint-Gilloise, Kamiel Van de Perre a récemment évoqué une éventuelle sélection avec les Diables Rouges. Le joueur dit ne pas être ob...

Jupiler Pro League

 Journée 27
Standard Standard 1-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
KV Malines KV Malines 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-0 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 5-1 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 3-0 La Gantoise La Gantoise
Westerlo Westerlo 16:00 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 18:30 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 19:15 FCV Dender EH FCV Dender EH
