Leko retrouve Raphael Onyedika, l'équipe type pour Cornelis ? Les compos probables de Charleroi - Bruges

Charleroi accueillera le Club de Bruges ce soir. Une affiche en guise de dernière chance pour le top 6 ?

Il y a pratiquement deux mois, c'est au milieu de sa série de victoires que Charleroi se qualifiait avec la manière pour les demi-finales de Coupe en battant le Club de Bruges 2-0 au Mambourg. Le genre de soirée où rien ne peut vous arriver, conclue par l'annonce de la prolongation de Parfait Guiagon.

C'est par contre avec la réception des autres Brugeois, ceux du Cercle, que la machine s'est subitement enrayée. Désormais, l'équipe doit faire face à cinq matchs de rang sans victoire, dont trois défaites consécutives en championnat.

Un cercle vicieux qui a bouté le Sporting hors du top 6. Malgré cela, les Zèbres ne restent qu'à trois points de la sixième place de La Gantoise, qui a un match importantissime à négocier contre Genk.

Cornelis veut redonner confiance à son groupe

Charleroi doit donc encore y croire jusqu'au bout : "Bruges est une très bonne équipe, très forte techniquement, mais il faut y croire. On a revisionné notre victoire contre eux en Coupe de Belgique. C’est important de montrer ce genre d’image à nos joueurs. On doit les mettre en confiance", a expliqué Hans Cornelis en conférence de presse.

Les Carolos ne gareront donc pas le bus devant leur but : "On a perdu nos trois derniers matches, mais on aurait pu les gagner. On doit continuer à développer notre jeu et les résultats suivront. Il ne faudra pas laisser Bruges jouer. Si tu leur laisses trop de liberté, tu es mort. Nous ne sommes pas une équipe qui joue devant son rectangle. On va jouer notre jeu, même si on sait qu’on va souffrir".





Au niveau des compositions d'équipes, Cornelis devrait renouveler sa confiance en son onze de base ; seul Jules Gaudin est toujours suspendu. En face, il faudra surveiller l'attitude des Brugeois, qui ont souvent perdu des plumes en championnat après la Ligue des Champions. Ivan Leko retrouvera toutefois Raphael Onyedika, qui était suspendu contre l'Atletico Madrid.

Les compositions probables :

Charleroi : Delavallée - Van den Kerkhof, Ousou, Keita, Nzita - Titraoui, Camara - Bernier, Pflücke, Guiagon - Scheidler

Club de Bruges : Mignolet - Sabbe, Mechele, Ordonez, Seys - Onyedika, Stankovic, Vanaken - Forbs, Tresoldi, Tzolis