Suis Charleroi - FC Bruges en live sur Walfoot.be à partir de 18:30.
-
Date: 01/03/2026 18:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 27
Leko retrouve Raphael Onyedika, l'équipe type pour Cornelis ? Les compos probables de Charleroi - Bruges
Leko retrouve Raphael Onyedika, l'équipe type pour Cornelis ? Les compos probables de Charleroi - Bruges
Photo: © photonews

Charleroi accueillera le Club de Bruges ce soir. Une affiche en guise de dernière chance pour le top 6 ?

Il y a pratiquement deux mois, c'est au milieu de sa série de victoires que Charleroi se qualifiait avec la manière pour les demi-finales de Coupe en battant le Club de Bruges 2-0 au Mambourg. Le genre de soirée où rien ne peut vous arriver, conclue par l'annonce de la prolongation de Parfait Guiagon.

C'est par contre avec la réception des autres Brugeois, ceux du Cercle, que la machine s'est subitement enrayée. Désormais, l'équipe doit faire face à cinq matchs de rang sans victoire, dont trois défaites consécutives en championnat.

Un cercle vicieux qui a bouté le Sporting hors du top 6. Malgré cela, les Zèbres ne restent qu'à trois points de la sixième place de La Gantoise, qui a un match importantissime à négocier contre Genk.

Cornelis veut redonner confiance à son groupe

Charleroi doit donc encore y croire jusqu'au bout : "Bruges est une très bonne équipe, très forte techniquement, mais il faut y croire. On a revisionné notre victoire contre eux en Coupe de Belgique. C’est important de montrer ce genre d’image à nos joueurs. On doit les mettre en confiance", a expliqué Hans Cornelis en conférence de presse.

Les Carolos ne gareront donc pas le bus devant leur but : "On a perdu nos trois derniers matches, mais on aurait pu les gagner. On doit continuer à développer notre jeu et les résultats suivront. Il ne faudra pas laisser Bruges jouer. Si tu leur laisses trop de liberté, tu es mort. Nous ne sommes pas une équipe qui joue devant son rectangle. On va jouer notre jeu, même si on sait qu’on va souffrir".

Au niveau des compositions d'équipes, Cornelis devrait renouveler sa confiance en son onze de base ; seul Jules Gaudin est toujours suspendu. En face, il faudra surveiller l'attitude des Brugeois, qui ont souvent perdu des plumes en championnat après la Ligue des Champions. Ivan Leko retrouvera toutefois Raphael Onyedika, qui était suspendu contre l'Atletico Madrid.

Les compositions probables :

Charleroi : Delavallée - Van den Kerkhof, Ousou, Keita, Nzita - Titraoui, Camara - Bernier, Pflücke, Guiagon - Scheidler 

Club de Bruges : Mignolet - Sabbe, Mechele, Ordonez, Seys - Onyedika, Stankovic, Vanaken - Forbs, Tresoldi, Tzolis

Prono Charleroi - FC Bruges

Partage
FC Bruges gagne
Charleroi Charleroi gagne Partage FC Bruges FC Bruges gagne
9.97% 22.34% 67.7%
Les plus populaires
1-2
(105x)		 1-1
(48x)		 0-2
(36x)

Comparatif Charleroi - FC Bruges

Classement

11
3

Points

33
53

Gagner

9
17

Perdre

11
7

Buts inscrits

35
49

Buts reçus

35
31

Cartes jaunes

53
35

Cartes rouges

3
2

face-à-face remportés

8
16
34
13/01 20:30 Charleroi Charleroi 2-0 FC Bruges FC Bruges
22/11 20:45 FC Bruges FC Bruges 1-0 Charleroi Charleroi
16/03 18:30 FC Bruges FC Bruges 4-2 Charleroi Charleroi
27/09 20:45 Charleroi Charleroi 1-1 FC Bruges FC Bruges
27/01 20:45 Charleroi Charleroi 1-4 FC Bruges FC Bruges
16/09 20:45 FC Bruges FC Bruges 4-2 Charleroi Charleroi
22/01 18:30 FC Bruges FC Bruges 2-2 Charleroi Charleroi
26/08 20:45 Charleroi Charleroi 1-3 FC Bruges FC Bruges
13/02 18:30 FC Bruges FC Bruges 2-0 Charleroi Charleroi
18/09 20:45 Charleroi Charleroi 0-1 FC Bruges FC Bruges
12/03 20:45 Charleroi Charleroi 1-1 FC Bruges FC Bruges
08/08 16:30 FC Bruges FC Bruges 0-1 Charleroi Charleroi
23/02 14:30 FC Bruges FC Bruges 1-0 Charleroi Charleroi
29/01 20:30 Charleroi Charleroi 0-0 FC Bruges FC Bruges
20/01 14:30 FC Bruges FC Bruges 0-1 Charleroi Charleroi
10/11 18:00 Charleroi Charleroi 2-1 FC Bruges FC Bruges
10/05 18:00 Charleroi Charleroi 1-3 FC Bruges FC Bruges
19/04 20:30 FC Bruges FC Bruges 6-0 Charleroi Charleroi
04/02 18:00 FC Bruges FC Bruges 3-3 Charleroi Charleroi
16/01 20:45 FC Bruges FC Bruges 5-1 Charleroi Charleroi
24/09 18:00 Charleroi Charleroi 1-2 FC Bruges FC Bruges
05/05 20:30 Charleroi Charleroi 1-3 FC Bruges FC Bruges
08/04 18:00 FC Bruges FC Bruges 1-1 Charleroi Charleroi
05/02 14:30 FC Bruges FC Bruges 1-0 Charleroi Charleroi
14/10 20:30 Charleroi Charleroi 1-0 FC Bruges FC Bruges
06/12 14:30 FC Bruges FC Bruges 2-1 Charleroi Charleroi
09/08 18:00 Charleroi Charleroi 0-0 FC Bruges FC Bruges
21/05 20:30 Charleroi Charleroi 2-3 FC Bruges FC Bruges
29/04 20:30 FC Bruges FC Bruges 3-1 Charleroi Charleroi
07/03 20:00 FC Bruges FC Bruges 1-0 Charleroi Charleroi
02/11 18:00 Charleroi Charleroi 0-0 FC Bruges FC Bruges
15/12 20:30 Charleroi Charleroi 2-2 FC Bruges FC Bruges
26/07 20:30 FC Bruges FC Bruges 2-0 Charleroi Charleroi
25/11 18:00 FC Bruges FC Bruges 1-0 Charleroi Charleroi
04/08 18:00 Charleroi Charleroi 0-1 FC Bruges FC Bruges
29/12 20:30 FC Bruges FC Bruges 5-0 Charleroi Charleroi
19/09 18:00 Charleroi Charleroi 0-5 FC Bruges FC Bruges
19/03 19:30 FC Bruges FC Bruges 0-0 Charleroi Charleroi
28/11 20:00 FC Bruges FC Bruges 1-0 Charleroi Charleroi
27/11 19:30 Charleroi Charleroi 2-3 FC Bruges FC Bruges
02/08 18:00 Charleroi Charleroi 1-2 FC Bruges FC Bruges
04/04 20:00 FC Bruges FC Bruges 2-1 Charleroi Charleroi
09/11 18:00 Charleroi Charleroi 2-2 FC Bruges FC Bruges
29/02 20:30 FC Bruges FC Bruges 0-2 Charleroi Charleroi
23/09 18:00 Charleroi Charleroi 1-1 FC Bruges FC Bruges
15/04 20:30 Charleroi Charleroi 1-1 FC Bruges FC Bruges
11/11 18:00 FC Bruges FC Bruges 2-0 Charleroi Charleroi
11/03 20:00 FC Bruges FC Bruges 2-1 Charleroi Charleroi
10/03 19:30 Charleroi Charleroi 3-1 FC Bruges FC Bruges
03/10 19:30 FC Bruges FC Bruges 5-0 Charleroi Charleroi
30/09 20:30 Charleroi Charleroi 3-3 FC Bruges FC Bruges
13/02 20:00 FC Bruges FC Bruges 1-1 Charleroi Charleroi
11/09 20:00 Charleroi Charleroi 0-1 FC Bruges FC Bruges
10/09 19:30 FC Bruges FC Bruges 4-0 Charleroi Charleroi
12/04 20:00 Charleroi Charleroi 1-1 FC Bruges FC Bruges
09/11 15:00 FC Bruges FC Bruges 1-0 Charleroi Charleroi
15/03 20:00 FC Bruges FC Bruges 1-2 Charleroi Charleroi
19/10 20:00 Charleroi Charleroi 2-3 FC Bruges FC Bruges
Leko retrouve Raphael Onyedika, l'équipe type pour Cornelis ? Les compos probables de Charleroi - Bruges

Leko retrouve Raphael Onyedika, l'équipe type pour Cornelis ? Les compos probables de Charleroi - Bruges

10:20

Charleroi accueillera le Club de Bruges ce soir. Une affiche en guise de dernière chance pour le top 6 ?

Jupiler Pro League

 Journée 27
Standard Standard 1-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
KV Malines KV Malines 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-0 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 5-1 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 13:30 La Gantoise La Gantoise
Westerlo Westerlo 16:00 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 18:30 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 19:15 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved