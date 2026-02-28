Kamiel Van de Perre, Diable Rouge ? "Ce n'est pas quelque chose qui m'obsède"

Kamiel Van de Perre, Diable Rouge ? "Ce n'est pas quelque chose qui m'obsède"


Auteur d'une bonne saison avec l'Union Saint-Gilloise, Kamiel Van de Perre a récemment évoqué une éventuelle sélection avec les Diables Rouges. Le joueur dit ne pas être obsédé par cela.

Kamiel Van de Perre est inévitablement l'une des pièces essentielles du moteur saint-gillois cette saison. Apparu à 33 reprises toutes compétitions confondues, le milieu de terrain a très peu déçu.

De telles prestations ne sont certainement pas passées inaperçues aux yeux de Rudi Garcia. Mais le joueur pourrait-il vraiment envisager une sélection ? Au vu de la concurrence, cela semble compliqué. 

Une sélection chez les Diables Rouges ? 

Le milieu central n'y pense pas véritablement : "J’ai reçu une présélection en début de saison. Mais ce n’est pas quelque chose qui m’obsède. Mon seul objectif est de bien jouer avec l’Union.

Si je continue à progresser, une opportunité viendra peut-être. Il y a encore des joueurs devant moi, donc je dois continuer à montrer ma qualité", a-t-il ajouté au micro de Sudinfo.


Le joueur de 22 ans n'est encore jamais entré en contact direct avec le sélectionneur national : "Vu que j’ai déjà joué avec les U21, j’ai parfois eu des contacts avec le staff de l’équipe nationale, mais pas encore avec Rudi Garcia directement."

Westerlo
Union SG
Kamiel Van de Perre

Jupiler Pro League

 Journée 27
Standard Standard 1-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
KV Malines KV Malines 16:00 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 18:15 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 20:45 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 01/03 La Gantoise La Gantoise
Westerlo Westerlo 01/03 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 01/03 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 01/03 FCV Dender EH FCV Dender EH
