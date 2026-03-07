Date: 07/03/2026 20:45
Genk fait de la résistance mais ne vient pas gâcher la fête : l'Union renoue joliment avec la victoire
Scott Crabbé depuis le Parc Duden
Photo: © photonews

L'Union Saint-Gilloise ont renoué avec la victoire en venant à bout de Genk. Les troupes de David Hubert ont maîtrisé leur sujet pendant la première heure de jeu avant de faire front.

Home sweet home pour l'Union : restant sur sept matchs de rang sans victoire à l'extérieur, l'Union retrouvait son Parc Duden, toujours synonyme de forteresse improbable. Les supporters attendaient du changement après le triste 0-0 à Westerlo, ils y ont eu droit : Kjell Scherpen, Guilherme Smith, Besfort Zeneli et Anouar Ait El Hadj ont renvoyé Vic Chambaere, Rob Schoofs, Louis Patris et Marc Giger sur le banc.

Du côté de Genk, un changement forcé avec la suspension du capitaine Bryan Heynen : Nicky Hayen pouvait jouer la sécurité en alignant Sory Bangoura devant la défense. Il ne l'a pas fait, préférant relancer Konstantinos Karetsas et maintenir toutes les autres armes offensives, à savoir Junya Ito, Daan Heymans, Yira Sor et Robin Mirisola.

Burgess, capitaine exemplaire

Beaucoup de joueurs assez fins entre les lignes, qui ont valu au Parc Duden un début de match assez ouvert. C'est pourtant sur phase arrêtée que la partie s'est assez rapidement décantée. Et comme souvent à ce petit jeu, c'est l'Union qui s'y est collée. Pour sa 250e sous le maillot saint-gillois, Christian Burgess a ouvert le score en se défaisant avec beaucoup de facilité du marquage sur corner (15e, 1-0).

Un but qui n'était pas de nature à fermer la rencontre, que du contraire. Dans la foulée, Kjell Scherpen a dû intervenir pour empêcher Robin Mirisola d'égaliser et Tobias Lawal a été dribblé par Mohammed Fuseini hors de son rectangle. Mais le Ghanéen n'a pas réussi à en profiter, gêné par le retour de la défense du Racing devant son but.



Les autres frissons du premier acte auront été saint-gillois, avec quelques déboulés signés Guilherme, Khalaili et Fuseini, qui auront parfois fait danser la défense du Racing mais manqué de précision dans le dernier geste. Dans l'autre rectangle, l'arrière-garde a fait preuve de sa solidité habituelle pour regagner les vestiaires sur ce score de 1-0. 

Le match a repris comme sur la lancée de la première mi-temps, avec le but du break tombé assez rapidement. Cette fois, il est survenu de plein jeu, sur un déboulé de Guilherme conclu par Besfort Zeneli dans un rôle d'infiltreur (52e, 2-0). Genk n'a visiblement pas retenu la leçon : à l'heure de jeu, l'Union est revenue à l'assaut sur une action copiée collée, avec Guilherme au débordement et Ait El Hadj à la conclusion. Sauf que cette fois, le but a été annulé pour hors-jeu.

Une dernière demi-heure plus tendue que prévu pour l'Union

L'ascenseur émotionnel était lancé : trois minutes plus tard, le Racing allait provoquer un penalty pour un tacle de Christian Burgess, qui pensait avoir dégagé un ballon chaud dans un premier temps. C'est Daan Heymans qui s'est chargé de la réduction du score des onze mètres (67e, 2-1).

Dans le dernier quart d'heure, David Hubert a encore un peu plus grimacé lorsque Mohamed Fuseini a dû céder sa place, touché à la cheville. Rob Schoofs a bien cru faire respirer tout le monde en faisant 3-1 dans le moneytime, mais son but a été annulé pour une déviation de la main de Mateo Biondic.

Malgré toutes ses péripéties, l'Union a su garder ses nerfs pour conserver son but d'avance jusqu'au bout et s'imposer 2-1. De quoi prendre quatre points d'avance sur le Club de Bruges avant le topper de demain et six sur Saint-Trond. Mais David Hubert croise les doigts pour ne pas avoir perdu un attaquant supplémentaire.

Les compositions

Union SG Union SG
Scherpen Kjell 90' 6.9 -
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
Plus de stats
Mac Allister Kevin 90' 6.84 -
  • Précision des passes: 28/36 (77.8%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Burgess Christian  90' 7.57 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 33/40 (82.5%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Sykes Ross 90' 6.49 -
  • Précision des passes: 31/45 (68.9%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des longs ballons: 3/20 (15%)
Plus de stats
Khalaili Anan 90' 6.12 -
  • Précision des passes: 35/46 (76.1%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/3 (0%)
  • Précision des centres: 1/5 (20%)
  • Ballons perdus: 24
Plus de stats
Zorgane Adem 90' 6.46 -
  • Précision des passes: 45/52 (86.5%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Van de Perre Kamiel   90' 6.25 -
  • Précision des passes: 30/39 (76.9%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 0/6 (0%)
Plus de stats
Zeneli BesfortA 75' 8.18 -
  • Buts: 1
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 22/31 (71%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 3/7 (42.9%)
Plus de stats
Smith Guilherme A   90' 7.59 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 18/20 (90%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 2/6 (33.3%)
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
Plus de stats
Ait El Hadj Anouar 90' 6.95 -
  • Précision des passes: 33/37 (89.2%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Fuseini Mohammed 77' 6.69 -
  • Précision des passes: 11/14 (78.6%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Banc
Chambaere Vic 0'  
Biondic Mateo 13' 6.61 -
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Pavlic Ivan 0' 6.36  
Plus de stats
Schoofs Rob 15' 6.39 -
  • Précision des passes: 7/10 (70%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
François Guillaume 0'  
Giger Marc 0'  
Teunckens Jens 0'  
Leysen Fedde 0'  
Stevens Yari 0'  
 

KRC Genk KRC Genk
Lawal Tobias 90' 6.74 -
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
Plus de stats
El Ouahdi Zakaria 90' 6.79 -
  • Précision des passes: 50/58 (86.2%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 3/7 (42.9%)
  • Précision des longs ballons: 4/18 (22.2%)
Plus de stats
Smets Matte 90' 7.3 -
  • Précision des passes: 82/94 (87.2%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Sadick Aliu Mujaid 90' 6.73 -
  • Précision des passes: 69/75 (92%)
  • Précision des longs ballons: 2/10 (20%)
Plus de stats
Kayembe Joris   82' 5.91 -
  • Précision des passes: 54/65 (83.1%)
  • Précision des longs ballons: 4/10 (40%)
Plus de stats
Sattlberger Nikolas 90' 5.96 -
  • Précision des passes: 41/52 (78.8%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/7 (0%)
Plus de stats
Heymans Daan 90' 5.68 -
  • Buts: 1
  • Coup de pied de réparation: 1
  • Précision des passes: 24/40 (60%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des longs ballons: 2/6 (33.3%)
Plus de stats
Ito Junya 63' 6.29 -
  • Précision des passes: 21/23 (91.3%)
  • Passes clés: 2
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Karetsas Konstantinos   63' 5.92 -
  • Précision des passes: 20/25 (80%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 2/5 (40%)
Plus de stats
Sor Yira Collins 63' 6.47 -
  • Précision des passes: 16/21 (76.2%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Mirisola Robin 82' 6.26 -
  • Précision des passes: 8/14 (57.1%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Banc
Van Crombrugge Hendrik 0'  
Steuckers Jarne 27' 6.25 -
  • Précision des passes: 7/14 (50%)
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Medina Yaimar 8' 6.14  
  • Précision des passes: 8/14 (57.1%)
  • Précision des longs ballons: 1/5 (20%)
Plus de stats
Bangoura Ibrahima Sory 27' 6.13 -
  • Précision des passes: 8/14 (57.1%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Bibout Aaron 8' 6.63  
Plus de stats
Nkuba Ken 0'  
Adedeji-Sternberg Noah 27' 6.41 -
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Palacios Adrian 0'  
Ndenge Kongolo Josue 0'  
