Zeneli a délivré sa carte de visite, Guilherme donné le tournis à El Ouahdi : les notes de l'Union contre Genk

L'Union Saint-Gilloise s'est rassurée avec prestation pleine contre Genk. Voici les notes des joueurs pour leur prestation individuelle.

Scherpen (6,5) : un premier arrêt pour se mettre en jambes peu après l'ouverture du score sur un envoi de Mirisola, moins mis à contribution par la suite. Une alerte musculaire dans la dernière demi-heure qui ne l'a finalement pas contraint à quitter le jeu.

Mac Allister (7,5) : être à un carton jaune de deux matchs de suspension ne lui a pas fait peur : ses interventions étaient toujours aussi décidées dans les pieds des attaquants adverse.

Burgess (7) : comment fêter idéalement sa 250e apparition sous le maillot saint-gillois ? En ouvrant le score, pardi ! Toujours aussi sec pour se défaire du marquage sur corner, il a fait le ménage avec beaucoup d'autorité. Il se serait en revanche bien passé du penalty concédé dans la dernière demi-heure. Si la réduction du score de Genk n'a pas eu d'influence sur l'issue de la rencontre, le carton jaune le privera du prochain match.

Sykes (6) : aucune frayeur défensive, pas de danger apporté sur phase arrêtée. Ah si, tout de même : une frappe en mode tout ou rien des 30 mètres qui a failli faire mouche. Mais sans doute son match le plus sobre de la saison. Et ce n'était pas forcément une mince affaire face aux nombreux profils offensifs alignés par Genk.



Lire aussi… Genk fait de la résistance mais ne vient pas gâcher la fête : l'Union renoue joliment avec la victoire›

Khalaili (6): de beaux duels face à Joris Kayembe sur son flanc, aucun des deux hommes n'aura vraiment réussi à en sortir vainqueur, à défaut de s'être tiré la bourre pendant 90 minutes.

Van de Perre (6,5) : un match toujours particulier face au club qui l'a formé. Des jaillissements opportuns en en première mi-temps, un rôle plus en compensation et en coupures de trajectoires dans le deuxième acte.

Zorgane (7) : un match très mature dans l'entrejeu, où il a appuyé là où cela faisait mal du côté de Genk en l'absence de Bryan Heynen. A souvent joué dans le bon tempo.

Un but et un assist sur Zeneli

Zeneli (7,5) : pas toujours des plus justes dans ses premiers contrôles mais un positionnement très intéressant. A l'assist pour Burgess sur l'ouverture du score et lui-même auteur du 2-0 d'une infiltration bien sentie. L'Union se cherchait de nouvelles sources de danger en l'absence de Promise David et en a trouvé une de la deuxième ligne.

Guilherme (7,5) : il n'a pas fallu longtemps pour constater que le Brésilien était en confiance. Cela s'est d'abord matérialisé par des provocations vers l'intérieur du jeu suivis de frappe pas toujours très précises. A réglé la mire en deuxième mi-temps, avec plus de centres : le premier s'est transformé en assist pour Besfort Zeneli, le second a bien failli faire de même sur une action similaire pour Anouar Ait El Hadj, mais le but a été annulé pour hors-jeu.

Ait El Hadj (7) : avait d'autant plus un coup à jouer vu l'absence de Promise David et le jeu voulu plus entre les lignes par David Hubert. Message bien reçu : l'ancien numéro dix de Genk s'est souvent libéré entre Fuseini et son milieu de terrain pour exploiter les espaces laissés par le Racing.

Fuseini (6,5) : dans un registre à la Promise David pour faire reculer la défense, il n'a logiquement pas apporté la même puissance mais a usé le Racing par ses courses en profondeur. L'une d'elles l'a d'ailleurs amené à dribbler le gardien visiteur, mais la défense est ensuite bien revenue.

