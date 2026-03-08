Suis Zulte Waregem - Standard en live sur Walfoot.be à partir de 18:30.
-
Date: 08/03/2026 18:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 28

Plus le droit à l'erreur pour les Rouches, l'Essevee en danger : suivez Zulte - Standard en live (18h30)

Loïc Woos
Loïc Woos depuis l'Elindus Stadion
| Commentaire
Photo: © photonews

Dos au mur dans la course au top 6, le Standard n'a d'autre choix que de s'imposer sur la pelouse de Zulte Waregem ce dimanche. Une rencontre à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

À en croire divers sites de pronostics et de statistiques, c'est dans la peau de l'outsider que le Standard se déplacera sur la pelouse de Zulte Waregem ce dimanche (18h30), dans le cadre de la 28e journée de Pro League.

Pourtant, les Rouches n'ont pas le choix : pour encore croire en leurs chances de qualification pour les Champions Play-Offs, ils doivent s'imposer au stade Arc-en-Ciel et évidemment espérer des résultats négatifs de leurs concurrents pour revenir à leur hauteur.

Vainqueurs sans broncher sur la pelouse de Genk lors de leur dernier déplacement (0-3), les hommes de Vincent Euvrard avaient pourtant fait un grand pas en avant, réduit, presque, à néant par le partage concédé face à La Louvière.

De son côté, Zulte Waregem n'est pas non plus vraiment en pleine bourre, puisque l'Essevee n'a remporté que deux de ses quinze derniers matchs de championnat depuis novembre et reste sur trois défaites de rang.


Mais le Standard, tel qu'on le connaît, est capable de s'imposer contre les équipes les plus en forme, puis de craquer dans les plus petits matchs. Zulte n'a qu'un point d'avance sur Louvain et joue sa survie, le Standard tente de rester en lice pour les Play-Offs. C'est tout l'enjeu de cette rencontre, à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Prono Zulte Waregem - Standard

Zulte Waregem gagne
Partage
Standard gagne
Zulte Waregem Zulte Waregem gagne Partage Standard Standard gagne
44.17% 27.21% 28.62%
Les plus populaires
2-1
(70x)		 1-1
(58x)		 1-2
(46x)

Comparatif Zulte Waregem - Standard

Classement

12
9

Points

29
35

Gagner

7
10

Perdre

12
12

Buts inscrits

37
25

Buts reçus

44
34

Cartes jaunes

44
54

Cartes rouges

3
7

face-à-face remportés

18
11
20
21/11 20:45 Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
18/03 20:45 Standard Standard 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
29/10 16:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-3 Standard Standard
26/12 16:00 Standard Standard 0-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
01/08 16:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-2 Standard Standard
21/02 16:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 3-2 Standard Standard
27/09 13:30 Standard Standard 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
03/08 18:00 Standard Standard 4-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
16/12 20:00 Standard Standard 4-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
01/11 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 3-1 Standard Standard
23/01 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 Standard Standard
18/08 20:30 Standard Standard 0-4 Zulte Waregem Zulte Waregem
27/11 18:00 Standard Standard 4-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
14/08 14:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Standard Standard
27/11 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-3 Standard Standard
02/08 18:00 Standard Standard 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
14/02 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 Standard Standard
19/10 14:30 Standard Standard 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
02/05 20:30 Standard Standard 4-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
04/04 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Standard Standard
09/02 14:30 Standard Standard 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
06/10 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Standard Standard
28/04 18:00 Standard Standard 1-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
12/04 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 3-4 Standard Standard
18/11 14:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-0 Standard Standard
29/07 18:00 Standard Standard 0-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
19/02 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 4-2 Standard Standard
26/10 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-2 Standard Standard
26/10 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-2 Standard Standard
23/10 20:30 Standard Standard 1-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
21/11 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Standard Standard
30/07 20:30 Standard Standard 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
14/03 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 Standard Standard
05/03 19:30 Standard Standard 4-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
24/10 20:00 Standard Standard 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
23/10 19:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 5-4 Standard Standard
02/05 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-0 Standard Standard
06/12 20:00 Standard Standard 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
19/01 20:00 Standard Standard 3-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
05/08 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-4 Standard Standard
10/02 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 3-1 Standard Standard
28/08 19:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 4-1 Standard Standard
26/08 18:00 Standard Standard 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
12/04 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Standard Standard
21/03 20:30 Standard Standard 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
23/01 19:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 Standard Standard
21/01 18:00 Standard Standard 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
15/08 19:30 Standard Standard 4-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
14/08 18:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-2 Standard Standard
Jupiler Pro League

 Journée 28
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Antwerp Antwerp
OH Louvain OH Louvain 0-1 Westerlo Westerlo
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 2-1 KRC Genk KRC Genk
FC Bruges FC Bruges 13:30 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 16:00 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:30 Standard Standard
STVV STVV 19:15 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
