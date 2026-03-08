Plus le droit à l'erreur pour les Rouches, l'Essevee en danger : suivez Zulte - Standard en live (18h30)

Dos au mur dans la course au top 6, le Standard n'a d'autre choix que de s'imposer sur la pelouse de Zulte Waregem ce dimanche. Une rencontre à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

À en croire divers sites de pronostics et de statistiques, c'est dans la peau de l'outsider que le Standard se déplacera sur la pelouse de Zulte Waregem ce dimanche (18h30), dans le cadre de la 28e journée de Pro League.

Pourtant, les Rouches n'ont pas le choix : pour encore croire en leurs chances de qualification pour les Champions Play-Offs, ils doivent s'imposer au stade Arc-en-Ciel et évidemment espérer des résultats négatifs de leurs concurrents pour revenir à leur hauteur.

Vainqueurs sans broncher sur la pelouse de Genk lors de leur dernier déplacement (0-3), les hommes de Vincent Euvrard avaient pourtant fait un grand pas en avant, réduit, presque, à néant par le partage concédé face à La Louvière.

Suivez Zulte Waregem - Standard en direct commenté

De son côté, Zulte Waregem n'est pas non plus vraiment en pleine bourre, puisque l'Essevee n'a remporté que deux de ses quinze derniers matchs de championnat depuis novembre et reste sur trois défaites de rang.



Mais le Standard, tel qu'on le connaît, est capable de s'imposer contre les équipes les plus en forme, puis de craquer dans les plus petits matchs. Zulte n'a qu'un point d'avance sur Louvain et joue sa survie, le Standard tente de rester en lice pour les Play-Offs. C'est tout l'enjeu de cette rencontre, à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.