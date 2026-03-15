KV Malines KV Malines
1-0
Anderlecht Anderlecht
malKV Malines
andAnderlecht
Myron van Brederode 90+1'
1-0
Date: 15/03/2026 18:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 29
Stade: Achter de Kazerne

Folie à Malines : Anderlecht craque, les Sang & Or sont en Playoffs 1 !

Folie à Malines : Anderlecht craque, les Sang & Or sont en Playoffs 1 !
Photo: © photonews

Au terme d'un match de haut niveau et dans lequel les deux équipes se sont échangés coup pour coup, le KV Malines a tenu bon pour poignarder le RSC Anderlecht. Les Sang & Or sont en Playoffs !

Le RSC Anderlecht se rendait chez un Malines probablement survolté par les autres résultats du week-end : si le Standard et Westerlo avaient décroché de la course aux Playoffs, les victoires de Gand et Genk mettaient un peu sous pression des Sang & Or qui iront à Bruges lors de la dernière journée. Le calcul est simple cependant : une victoire, et c'est le top 6 assuré. 

C'est donc le KV Malines, assez logiquement, qui prenait les choses en main en début de match. Très en jambes, le jeune Zekri sème la pagaille sur son flanc. Hammar en profite presque sur un second ballon mais sa frappe est contrée (5e) ; Zekri lui-même se heurtera ensuite à Coosemans sur une lourde frappe (15e). 

Anderlecht réagit depuis l'autre flanc : Augustinsson voit sa frappe repoussée par Halhal (17e). Le RSCA met le pied sur le ballon et tente de combiner et passer par les flancs, mais les centres de De Cat sont très imprécis, et celui de Hazard, parfait, n'est repris par personne (38e). 

Hazard tout près d'un nouveau but 

Si la rencontre a débuté sur un rythme très élevé imposé par Malines, elle se termine avec un Anderlecht plus dominant et qui se procure la plus grosse occasion de la mi-temps. Un excellent centre d'Augustinsson trouve Thorgan Hazard qui passe tout près de son 12e but, mais en est privé par Nacho Miras (45e+1).



La seconde période reprendra sur le même rythme très élevé, avec des occasions de part et d'autre. Si Miras doit s'employer très rapidement, le gros coup de semonce est pour Anderlecht avec un centre de Mrabti déposé sur la tête de Van Brederode... qui devait absolument cadrer (52e). 

Le Néerlandais a énormément de chance de ne pas immédiatement s'en mordre les doigts : Degreef, bien trouvé par la première belle inspiration de Nathan De Cat, trouve le montant (53e). Encore plus malchanceux : Saliba, qui avait parfaitement enroulé sa frappe... et heurte l'équerre (59e). Le RSCA est dans un temps fort, les organismes lâchent, comme celui de Zekri, forcé de sortir blessé.

Bertaccini exclu, Malines en profite 

Le match part dans tous les sens, l'intensité est folle : Nathan Saliba doit se sacrifier pour empêcher un contre malinois. Il prend une jaune, sa première du match mais sa dixième de la saison - il manquera donc non seulement la 30e journée, mais aussi le début des Playoffs (68e). 

Malines reprend du poil de la bête avec l'entrée de Bill Antonio dont le centre est dévié sur le poteau à son tour (75e) ; le score de 0-0 ne reflète absolument pas les opportunités de part et d'autre. Mais quand ce ne sont pas les montants, c'est Nacho Miras qui sort le grand jeu devant Bertaccini, trouvé par Camara (81e). 

On a la sensation assez rare que physiquement, ce n'est pas Anderlecht qui est au-dessus en fin de rencontre : Antonio tente d'en profiter, l'un de ses centres va chercher Kiki Van Rafelgem qui trouve Coosemans (86e). Le RSCA finira cependant par craquer, doublement : Adriano Bertaccini est exclu pour empêcher un contre fatal... et Myron Van Brederode, d'un geste génial, inscrit une volée pour faire 1-0 (90e). 

C'est la folie Derrière les Casernes, puisque ce but a une conséquence mathématique claire : envoyer le KV Malines en Champions Playoffs. Pour Anderlecht, ce n'est même pas encore 100% assuré, même s'il faudrait une catastrophe nucléaire pour que Genk dépasse encore les Mauves. Mais au vu de la nervosité générale en fin de match, le scénario trotte dans les têtes... 

Les compositions

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KV Malines KV Malines
Miras Nacho 90' 7.41 -
  • Arrêts: 4
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 6/25 (24%)
Plus de stats
St. Jago Tommy 90' 7.09 -
  • Précision des passes: 31/40 (77.5%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Halhal Redouane 83' 6.82 -
  • Précision des passes: 25/30 (83.3%)
Plus de stats
Marsa Jose 90' 6.91 -
  • Précision des passes: 22/32 (68.8%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 6/19 (31.6%)
Plus de stats
Koudou Therence 90' 6.54 -
  • Précision des passes: 23/28 (82.1%)
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Salifou Dikeni 90' 6.05 -
  • Précision des passes: 17/23 (73.9%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Hammar Fredrik 90' 6.44 -
  • Précision des passes: 18/30 (60%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Zekri Moncef 63' 6.64 -
  • Précision des passes: 7/10 (70%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Mrabti Kerim 63' 6.08 -
  • Précision des passes: 13/16 (81.3%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
van Brederode Myron 90' 8.2 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 20/24 (83.3%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 3/12 (25%)
Plus de stats
Boersma Bouke 83' -
Banc
De Wolf Ortwin 0'  
Bandé Hassane 0'  
Raman Benito 27' 6.47 -
Plus de stats
Truyf Ian 0' 7.01  
Plus de stats
Struyf Ian 7'  
Ozdemir Halil 0'  
Vanrafelghem Keano   7' 6.24  
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Bafdili Bilal 0'  
Antonio Bill 27' 6.86 -
  • Précision des passes: 8/12 (66.7%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des longs ballons: 0/4 (0%)
Plus de stats
Decoene Massimo   0' 6.59  
Plus de stats
 

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin   90' 7.63 -
  • Arrêts: 4
  • Dégagements des poings: 2
  • Ballon capté: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Camara Ilay 85' 6.33 -
  • Précision des passes: 28/38 (73.7%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Diarra Moussa   90' 6.88 -
  • Précision des passes: 40/44 (90.9%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Précision des longs ballons: 4/9 (44.4%)
Plus de stats
Ilic Mihajlo   90' 6.33 -
  • Précision des passes: 28/33 (84.8%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Augustinsson Ludwig 90' 7.82 -
  • Précision des passes: 29/38 (76.3%)
  • Passes clés: 4
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Saliba Nathan-Dylan   90' 6.59 -
  • Précision des passes: 37/46 (80.4%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Llansana Enric 61' 6.65 -
  • Précision des passes: 20/24 (83.3%)
Plus de stats
Degreef Tristan 60' 5.68 -
  • Précision des passes: 18/26 (69.2%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des longs ballons: 0/4 (0%)
Plus de stats
De Cat Nathan   90' 6.77 -
  • Précision des passes: 33/46 (71.7%)
  • Passes clés: 3
  • Dribbles réussis: 3/4 (75%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Plus de stats
Cvetkovic Mihajlo 90' 5.87 -
  • Précision des passes: 11/19 (57.9%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Hazard Thorgan 85' 6.48 -
  • Précision des passes: 37/45 (82.2%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 2/2
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 0/7 (0%)
Plus de stats
Banc
Hey Lucas 0'  
Verschaeren Yari 5' 6.39  
Plus de stats
Stroeykens Mario   30' 6.73 -
  • Précision des passes: 19/22 (86.4%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Heekeren Justin 0'  
Sardella Killian 5' 6.64  
  • Passes clés: 1
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Tajaouart Anas 0'  
Maamar Ali 0'  
Bertaccini Adriano   28' 5.72 -
  • Cartes rouges: 1
  • Précision des passes: 6/7 (85.7%)
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Kanate Ibrahim 0' 6.43  
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Revivre KV Malines - Anderlecht

présentation (du match)

Anderlecht rendra-t-il service... au Standard ?

Anderlecht rendra-t-il service... au Standard ?

13:40

Un bon résultat du RSC Anderlecht ce dimanche à Malines pourrait bien ouvrir la porte au Standard si les Rouches l'emportent à l'Antwerp.

Jupiler Pro League

 Journée 29
La Gantoise La Gantoise 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Louvain OH Louvain
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 1-2 FC Bruges FC Bruges
KRC Genk KRC Genk 1-0 STVV STVV
Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
KV Malines KV Malines 1-0 Anderlecht Anderlecht
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
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