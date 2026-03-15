Folie à Malines : Anderlecht craque, les Sang & Or sont en Playoffs 1 !

Au terme d'un match de haut niveau et dans lequel les deux équipes se sont échangés coup pour coup, le KV Malines a tenu bon pour poignarder le RSC Anderlecht. Les Sang & Or sont en Playoffs !

Le RSC Anderlecht se rendait chez un Malines probablement survolté par les autres résultats du week-end : si le Standard et Westerlo avaient décroché de la course aux Playoffs, les victoires de Gand et Genk mettaient un peu sous pression des Sang & Or qui iront à Bruges lors de la dernière journée. Le calcul est simple cependant : une victoire, et c'est le top 6 assuré.

C'est donc le KV Malines, assez logiquement, qui prenait les choses en main en début de match. Très en jambes, le jeune Zekri sème la pagaille sur son flanc. Hammar en profite presque sur un second ballon mais sa frappe est contrée (5e) ; Zekri lui-même se heurtera ensuite à Coosemans sur une lourde frappe (15e).

Anderlecht réagit depuis l'autre flanc : Augustinsson voit sa frappe repoussée par Halhal (17e). Le RSCA met le pied sur le ballon et tente de combiner et passer par les flancs, mais les centres de De Cat sont très imprécis, et celui de Hazard, parfait, n'est repris par personne (38e).

Hazard tout près d'un nouveau but

Si la rencontre a débuté sur un rythme très élevé imposé par Malines, elle se termine avec un Anderlecht plus dominant et qui se procure la plus grosse occasion de la mi-temps. Un excellent centre d'Augustinsson trouve Thorgan Hazard qui passe tout près de son 12e but, mais en est privé par Nacho Miras (45e+1).







La seconde période reprendra sur le même rythme très élevé, avec des occasions de part et d'autre. Si Miras doit s'employer très rapidement, le gros coup de semonce est pour Anderlecht avec un centre de Mrabti déposé sur la tête de Van Brederode... qui devait absolument cadrer (52e).

Le Néerlandais a énormément de chance de ne pas immédiatement s'en mordre les doigts : Degreef, bien trouvé par la première belle inspiration de Nathan De Cat, trouve le montant (53e). Encore plus malchanceux : Saliba, qui avait parfaitement enroulé sa frappe... et heurte l'équerre (59e). Le RSCA est dans un temps fort, les organismes lâchent, comme celui de Zekri, forcé de sortir blessé.

Bertaccini exclu, Malines en profite

Le match part dans tous les sens, l'intensité est folle : Nathan Saliba doit se sacrifier pour empêcher un contre malinois. Il prend une jaune, sa première du match mais sa dixième de la saison - il manquera donc non seulement la 30e journée, mais aussi le début des Playoffs (68e).

Malines reprend du poil de la bête avec l'entrée de Bill Antonio dont le centre est dévié sur le poteau à son tour (75e) ; le score de 0-0 ne reflète absolument pas les opportunités de part et d'autre. Mais quand ce ne sont pas les montants, c'est Nacho Miras qui sort le grand jeu devant Bertaccini, trouvé par Camara (81e).

On a la sensation assez rare que physiquement, ce n'est pas Anderlecht qui est au-dessus en fin de rencontre : Antonio tente d'en profiter, l'un de ses centres va chercher Kiki Van Rafelgem qui trouve Coosemans (86e). Le RSCA finira cependant par craquer, doublement : Adriano Bertaccini est exclu pour empêcher un contre fatal... et Myron Van Brederode, d'un geste génial, inscrit une volée pour faire 1-0 (90e).

C'est la folie Derrière les Casernes, puisque ce but a une conséquence mathématique claire : envoyer le KV Malines en Champions Playoffs. Pour Anderlecht, ce n'est même pas encore 100% assuré, même s'il faudrait une catastrophe nucléaire pour que Genk dépasse encore les Mauves. Mais au vu de la nervosité générale en fin de match, le scénario trotte dans les têtes...