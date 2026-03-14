Union SG Union SG
2-0
FCV Dender EH FCV Dender EH
Union SG
denFCV Dender EH
Mateo Biondic 59'
1-0
Kevin Rodriguez 80'
2-0
Date: 14/03/2026 18:15
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 29
L'Union ne brille pas, mais domine la lanterne rouge
L'Union ne brille pas, mais domine la lanterne rouge
Photo: © photonews

Sans briller, l'Union Saint-Gilloise a dominé Dender et s'est assuré une place en tête du championnat lors de la phase classique.

Le leader face à la lanterne rouge : en théorie, un tel match ne devrait laisser aucun suspens. Mais ce samedi, l'Union Saint-Gilloise n'a pas fait honneur à son statut contre Dender.

C'est simple : en première période, Dender sera l'équipe la plus dangereuse, se procurant plusieurs corners et forçant même un arrêt de Scherpens.

Il faut donc se ressaisir côté USG mais Dender reprend la seconde période de la même façon : en poussant. Cela dit, l'Union est efficace : après un but annulé de Ait El Hadj (55e), c'est un solo de Zeneli qui va heurter la latte... mais revient sur Mateo Biondic (59e, 1-0).

C'est un coup dur pour Dender qui était jusque là supérieur à l'Union mais ne s'en remettra pas. Et Kevin Rodriguez, de retour de blessure, fêtera même ça par un but, un peu chanceusement sur un ballon repoussé par le portier de Dender (80e, 2-0).


Au terme d'un match peu excitant mais maîtrisé par le leader, l'Union prend donc les trois points et s'assure presque mathématiquement de terminer la phase classique en tête du championnat... tandis que Dender est assuré de finir la saison bon dernier.

 Classement T P G P P B = Forme
1. Union SG Union SG 29 63 18 9 2 47-16 31 P G P G G
2. FC Bruges FC Bruges 28 57 18 3 7 53-34 19 G G G G P
3. STVV STVV 28 57 18 3 7 46-31 15 G G G P G
4. Anderlecht Anderlecht 28 44 12 8 8 41-35 6 P P G G P
5. La Gantoise La Gantoise 29 42 12 6 11 46-42 4 G P P G G
6. KV Malines KV Malines 28 42 11 9 8 37-33 4 G P G G P
7. Standard Standard 28 38 11 5 12 26-34 -8 P P G P G
8. KRC Genk KRC Genk 28 38 10 8 10 40-42 -2 G G P G P
9. Westerlo Westerlo 28 38 10 8 10 35-38 -3 P G G P G
10. Antwerp Antwerp 28 34 9 7 12 30-30 0 P P P G P
11. Charleroi Charleroi 29 34 9 7 13 38-41 -3 P P P P P
12. OH Louvain OH Louvain 29 31 8 7 14 31-43 -12 G P P P G
13. Zulte Waregem Zulte Waregem 29 29 7 8 14 37-47 -10 P P P P P
14. Cercle de Bruges Cercle de Bruges 28 28 6 10 12 35-42 -7 G P G P P
15. RAAL La Louvière RAAL La Louvière 28 27 5 12 11 22-31 -9 P P P P P
16. FCV Dender EH FCV Dender EH 29 19 3 10 16 23-48 -25 P P P P P

Les compositions

Voulez-vous donner votre avis sur votre équipe favorite ? Connectez-vous et partagez votre avis avec d'autres supporters ! Se connecter

Union SG Union SG
Scherpen Kjell 45' 7.0 -
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 2/6 (33.3%)
Plus de stats
Mac Allister Kevin 90' 7.3 -
  • Précision des passes: 37/43 (86%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
Plus de stats
Burgess Christian 90' 6.8 -
  • Précision des passes: 46/57 (80.7%)
  • Précision des longs ballons: 6/14 (42.9%)
Plus de stats
Sykes Ross 90' 6.7 -
  • Précision des passes: 37/49 (75.5%)
  • Précision des longs ballons: 4/12 (33.3%)
Plus de stats
Smith Guilherme 86' 6.8 -
  • Précision des passes: 24/27 (88.9%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
  • Précision des centres: 1/5 (20%)
Plus de stats
Van de Perre Kamiel 90' 7.2 -
  • Précision des passes: 39/47 (83%)
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Zorgane Adem 90' 6.5 -
  • Précision des passes: 43/46 (93.5%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Khalaili Anan 90' 6.7 -
  • Précision des passes: 41/48 (85.4%)
  • Passes clés: 2
  • Interceptions: 4
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 3/7 (42.9%)
Plus de stats
Ait El Hadj Anouar 63' 6.6 -
  • Précision des passes: 16/21 (76.2%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Zeneli Besfort 79' 7.1 -
  • Précision des passes: 18/29 (62.1%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 2/6 (33.3%)
Plus de stats
Biondic Mateo 63' -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 4/7 (57.1%)
  • Tirs cadrés: 1/1
Banc
Chambaere Vic 45' 6.4 -
  • Précision des passes: 4/7 (57.1%)
  • Précision des longs ballons: 2/6 (33.3%)
Plus de stats
Rodriguez Kevin 27' 6.4 -
  • Buts: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Pavlic Ivan 0'  
Schoofs Rob 27' 6.6 -
  • Précision des passes: 11/11 (100%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
François Guillaume 0'  
Giger Marc 4'  
Patris Louis 11' -
Sylla Massiré 0'  
Leysen Fedde 0'  
 

FCV Dender EH FCV Dender EH
Gallon Gauthier 90' 7.3 -
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 0
Plus de stats
Ferraro Fabio 84' 5.9 -
  • Précision des passes: 36/45 (80%)
  • Dribbles réussis: 2/4 (50%)
Plus de stats
Goncalves Bryan 84' 6.6 -
  • Précision des passes: 50/64 (78.1%)
  • Passes clés: 2
  • Précision des longs ballons: 11/24 (45.8%)
Plus de stats
Marijnissen Luc 90' 6.3 -
  • Précision des passes: 39/45 (86.7%)
Plus de stats
Sambu Marsoni   90' 6.7 -
  • Précision des passes: 33/36 (91.7%)
  • Dribbles réussis: 2/7 (28.6%)
Plus de stats
Mbamba Noah 84' 6.9 -
  • Précision des passes: 26/33 (78.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Rodes Nathan 76' 6.7 -
  • Précision des passes: 28/35 (80%)
  • Précision des longs ballons: 1/11 (9.1%)
Plus de stats
Viltard Malcolm 76' 6.4 -
  • Précision des passes: 26/33 (78.8%)
Plus de stats
Kvet Roman 90' 6.4 -
  • Précision des passes: 25/33 (75.8%)
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Toshevski David 90' 5.9 -
  • Précision des passes: 18/23 (78.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Hrnčár David 68' 6.5 -
  • Précision des passes: 8/17 (47.1%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 1/5 (20%)
Plus de stats
Banc
De Kerf Bo 0'  
Oratmangoen Ragnar 14' -
Koton Krzysztof 0'  
Attah Kadiri Jordan 6'  
Acquah Desmond 14' -
Jahanbakhsh Alireza 6'  
Dietsch Guillaume 0'  
Daali Amine 22' 6.2 -
  • Précision des passes: 4/6 (66.7%)
Plus de stats
Moutha-Sebtaoui Nail 0'  
Revivre Union SG - FCV Dender EH
L'Union ne brille pas, mais domine la lanterne rouge

L'Union ne brille pas, mais domine la lanterne rouge

20:13

Sans briller, l'Union Saint-Gilloise a dominé Dender et s'est assuré une place en tête du championnat lors de la phase classique.

Jupiler Pro League

 Journée 29
La Gantoise La Gantoise 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Louvain OH Louvain
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 20:45 FC Bruges FC Bruges
KRC Genk KRC Genk 15/03 STVV STVV
Antwerp Antwerp 15/03 Standard Standard
KV Malines KV Malines 15/03 Anderlecht Anderlecht
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 15/03 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved