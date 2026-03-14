L'Union ne brille pas, mais domine la lanterne rouge

Sans briller, l'Union Saint-Gilloise a dominé Dender et s'est assuré une place en tête du championnat lors de la phase classique.

Le leader face à la lanterne rouge : en théorie, un tel match ne devrait laisser aucun suspens. Mais ce samedi, l'Union Saint-Gilloise n'a pas fait honneur à son statut contre Dender.

C'est simple : en première période, Dender sera l'équipe la plus dangereuse, se procurant plusieurs corners et forçant même un arrêt de Scherpens.

Il faut donc se ressaisir côté USG mais Dender reprend la seconde période de la même façon : en poussant. Cela dit, l'Union est efficace : après un but annulé de Ait El Hadj (55e), c'est un solo de Zeneli qui va heurter la latte... mais revient sur Mateo Biondic (59e, 1-0).

C'est un coup dur pour Dender qui était jusque là supérieur à l'Union mais ne s'en remettra pas. Et Kevin Rodriguez, de retour de blessure, fêtera même ça par un but, un peu chanceusement sur un ballon repoussé par le portier de Dender (80e, 2-0).



Au terme d'un match peu excitant mais maîtrisé par le leader, l'Union prend donc les trois points et s'assure presque mathématiquement de terminer la phase classique en tête du championnat... tandis que Dender est assuré de finir la saison bon dernier.