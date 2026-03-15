Un penalty manqué qui coûte cher : le Standard abandonne son rêve de Champions Play-Offs à l'Antwerp

Malgré le but de Tobias Mohr dans les dernières minutes, le Standard partage à l'Antwerp et abandonne son rêve de disputer les Champions Play-Offs. Marco Ilaimaharitra aura manqué l'occasion d'ouvrir la marque sur penalty.

Obligé de l'emporter pour conserver toutes ses chances, le Standard se déplaçait chez une équipe de l'Antwerp déjà éliminée de la course au top 6, ce dimanche (16h00). Pour cette rencontre, Vincent Euvrard gardait Lucas Pirard dans les cages, Matthieu Epolo n'ayant pas été jugé à 100 % de ses capacités. Retour, par contre, de Casper Nielsen au milieu de terrain, qui remplace numériquement Tobias Mohr.

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Le Standard manque deux belles occasions de prendre les commandes

Dans un stade du Bosuil qui a décidé de sortir le grand jeu, le début de rencontre est disputé et marqué par plusieurs duels. Le Standard compte quelques phases de possession mais n'apporte pas le danger, tandis que l'Antwerp approche à plusieurs reprises du rectangle de Lucas Pirard, sans toutefois mettre le portier des Rouches à rude contribution.

C'est après vingt minutes que les hommes de Vincent Euvrard se procurent leur première grosse occasion. Un coup franc de Nielsen donné en deuxième zone, un contrôle et une frappe déviée de Hautekiet, qui atterrit dans les pieds de Said au petit rectangle. Le Comorien frappe au-dessus, et devait faire beaucoup mieux (22e).

Quelques minutes plus tard, le Standard passe une nouvelle fois très près d'ouvrir la marque. Une action initiée par le décrochage d'Ayensa et la combinaison entre Said et Mortensen. Centre de l'arrière gauche danois, Lawrence est seul dans le rectangle, mais l'Anglais met trop de temps à armer et laisse Nozawa fermer l'angle et repousser le tir (27e). Sans dominer le jeu, le Standard se procure donc deux très gros dangers en cinq minutes.





L'Antwerp resserre logiquement la vis défensivement et ne laisse plus ces combinaisons s'opérer. La fin de première période est sans occasion franche, avec quelques tentatives de Vincent Janssen, à chaque fois non cadrées (34e, 36e, 44e). C'est dos à dos que les deux équipes rentrent aux vestiaires : 0-0.

Ilaimaharitra manque un penalty, l'Antwerp réduit à 10

Le début de la seconde période est fidèle à la première et les occasions se font rares. Il faut toutefois un excellent Homawoo pour stopper la course de Kerk, parti dans la profondeur grâce à une erreur d'appréciation de Hautekiet, sans conséquence (56e).

À l'heure de jeu, Vincent Euvrard tente de forcer la décision avec un triple changement : Rafiki Said, Dennis Ayensa et Casper Nielsen cèdent leur place à Adnane Abid, Teddy Teuma et Bernard Nguene, qui prend une position de faux numéro 9. Et directement, les Rouches se montrent beaucoup plus dangereux.

Un centre repris de la droite est repris par Nguene, sur Nozawa. Lawrence est le plus rapide sur le rebond, sa tête trouve aussi le portier anversois, mais l'Anglais est heurté par le pied de Foulon qui a manqué son dégagement. Penalty pour le Standard, loupé par Ilaimaharitra, qui voit son tir arrêté par Nozawa (70e).

😳 | Une grosse erreur de Daam Foulon, mais Marco Ilaimaharitra ne parvient pas à en profiter. 🥅❌ #ANTSTA pic.twitter.com/IckHevNlV4 — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) March 15, 2026

Tobias Mohr égalise, en vain pour le Standard

La partie rebondit une nouvelle fois dans la foulée : averti sur la phase du penalty, Daam Foulon reçoit une deuxième carte jaune quelques instants plus tard et laisse ses partenaires en infériorité numérique (72e). Cela n'empêche pas l'Antwerp, contre le cours du jeu, de forcer la décision en fin de rencontre.

Alerté dans le dos de la défense, Valencia est contré une première fois par Bates. Le ballon lui revient et le numéro 14 anversois allume à bout portant dans l'angle fermé. Au-dessus de la tête de Pirard, fusillé (1-0, 80e).

Plus que jamais dos au mur, le Standard n'abandonne pas et trouve même le moyen d'égaliser à l'aube du temps additionnel de la seconde période, via Tobias Mohr, qui passe le ballon entre Nozawa et son premier poteau (1-1, 90e). Un but vain pour le Standard, qui partage à l'Antwerp et est presque éliminé de la course au top 6.