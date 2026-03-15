Antwerp Antwerp
1-1
Standard Standard
antAntwerp
staStandard
Anthony Valencia 79'
1-0
1-1
90' Tobias Mohr (Teddy Teuma)
Date: 15/03/2026 16:00
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 29

Un penalty manqué qui coûte cher : le Standard abandonne son rêve de Champions Play-Offs à l'Antwerp

Loïc Woos
Loïc Woos depuis le Bosuil
| Commentaire
Un penalty manqué qui coûte cher : le Standard abandonne son rêve de Champions Play-Offs à l'Antwerp
Photo: © photonews

Malgré le but de Tobias Mohr dans les dernières minutes, le Standard partage à l'Antwerp et abandonne son rêve de disputer les Champions Play-Offs. Marco Ilaimaharitra aura manqué l'occasion d'ouvrir la marque sur penalty.

Obligé de l'emporter pour conserver toutes ses chances, le Standard se déplaçait chez une équipe de l'Antwerp déjà éliminée de la course au top 6, ce dimanche (16h00). Pour cette rencontre, Vincent Euvrard gardait Lucas Pirard dans les cages, Matthieu Epolo n'ayant pas été jugé à 100 % de ses capacités. Retour, par contre, de Casper Nielsen au milieu de terrain, qui remplace numériquement Tobias Mohr.

Le Standard manque deux belles occasions de prendre les commandes

Dans un stade du Bosuil qui a décidé de sortir le grand jeu, le début de rencontre est disputé et marqué par plusieurs duels. Le Standard compte quelques phases de possession mais n'apporte pas le danger, tandis que l'Antwerp approche à plusieurs reprises du rectangle de Lucas Pirard, sans toutefois mettre le portier des Rouches à rude contribution.

C'est après vingt minutes que les hommes de Vincent Euvrard se procurent leur première grosse occasion. Un coup franc de Nielsen donné en deuxième zone, un contrôle et une frappe déviée de Hautekiet, qui atterrit dans les pieds de Said au petit rectangle. Le Comorien frappe au-dessus, et devait faire beaucoup mieux (22e).

Quelques minutes plus tard, le Standard passe une nouvelle fois très près d'ouvrir la marque. Une action initiée par le décrochage d'Ayensa et la combinaison entre Said et Mortensen. Centre de l'arrière gauche danois, Lawrence est seul dans le rectangle, mais l'Anglais met trop de temps à armer et laisse Nozawa fermer l'angle et repousser le tir (27e). Sans dominer le jeu, le Standard se procure donc deux très gros dangers en cinq minutes.

L'Antwerp resserre logiquement la vis défensivement et ne laisse plus ces combinaisons s'opérer. La fin de première période est sans occasion franche, avec quelques tentatives de Vincent Janssen, à chaque fois non cadrées (34e, 36e, 44e). C'est dos à dos que les deux équipes rentrent aux vestiaires : 0-0.

Ilaimaharitra manque un penalty, l'Antwerp réduit à 10

Le début de la seconde période est fidèle à la première et les occasions se font rares. Il faut toutefois un excellent Homawoo pour stopper la course de Kerk, parti dans la profondeur grâce à une erreur d'appréciation de Hautekiet, sans conséquence (56e).

À l'heure de jeu, Vincent Euvrard tente de forcer la décision avec un triple changement : Rafiki Said, Dennis Ayensa et Casper Nielsen cèdent leur place à Adnane Abid, Teddy Teuma et Bernard Nguene, qui prend une position de faux numéro 9. Et directement, les Rouches se montrent beaucoup plus dangereux.

Un centre repris de la droite est repris par Nguene, sur Nozawa. Lawrence est le plus rapide sur le rebond, sa tête trouve aussi le portier anversois, mais l'Anglais est heurté par le pied de Foulon qui a manqué son dégagement. Penalty pour le Standard, loupé par Ilaimaharitra, qui voit son tir arrêté par Nozawa (70e).

Tobias Mohr égalise, en vain pour le Standard

La partie rebondit une nouvelle fois dans la foulée : averti sur la phase du penalty, Daam Foulon reçoit une deuxième carte jaune quelques instants plus tard et laisse ses partenaires en infériorité numérique (72e). Cela n'empêche pas l'Antwerp, contre le cours du jeu, de forcer la décision en fin de rencontre.

Alerté dans le dos de la défense, Valencia est contré une première fois par Bates. Le ballon lui revient et le numéro 14 anversois allume à bout portant dans l'angle fermé. Au-dessus de la tête de Pirard, fusillé (1-0, 80e).

Plus que jamais dos au mur, le Standard n'abandonne pas et trouve même le moyen d'égaliser à l'aube du temps additionnel de la seconde période, via Tobias Mohr, qui passe le ballon entre Nozawa et son premier poteau (1-1, 90e). Un but vain pour le Standard, qui partage à l'Antwerp et est presque éliminé de la course au top 6.

Les compositions

Voulez-vous donner votre avis sur votre équipe favorite ? Connectez-vous et partagez votre avis avec d'autres supporters ! Se connecter

Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon 90' 7.8 -
  • Arrêts: 4
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 2
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 21/54 (38.9%)
  • Ballons perdus: 21
Plus de stats
Tsunashima Yuto 90' 6.9 -
  • Précision des passes: 28/37 (75.7%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 3/10 (30%)
Plus de stats
Van Den Bosch Zeno 90' 7.0 -
  • Précision des passes: 26/33 (78.8%)
Plus de stats
Bijl Glenn 81' 7.2 -
  • Précision des passes: 39/45 (86.7%)
Plus de stats
Renders Semm 90' 6.5 -
  • Précision des passes: 17/21 (81%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 4/9 (44.4%)
Plus de stats
Scott Christopher 90' 6.4 -
  • Précision des passes: 20/25 (80%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Praet Dennis 90' 6.5 -
  • Précision des passes: 33/44 (75%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 5/11 (45.5%)
Plus de stats
Foulon Daam   71' 5.7 -
  • Cartes rouges: 1
  • Précision des passes: 23/36 (63.9%)
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des centres: 2/5 (40%)
  • Précision des longs ballons: 1/7 (14.3%)
  • Ballons perdus: 22
Plus de stats
Valencia Anthony 84' 8.2 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 27/31 (87.1%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 0/3 (0%)
Plus de stats
Kerk Gyrano 81' 6.3 -
  • Précision des passes: 8/12 (66.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des centres: 0/5 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Janssen Vincent 87' 6.1 -
  • Précision des passes: 13/18 (72.2%)
  • Tirs cadrés: 0/4
  • Précision des centres: 0/4 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Banc
Al-Sahafi Marwan 0'  
Babadi Isaac 0'  
Thoelen Yannick 0'  
Benítez Mauricio 6' 6.4  
Plus de stats
Verstraeten Andreas 0'  
Kouyaté Kiki 3' 6.7  
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Hamdaoui Youssef 0'  
Tuypens Eran 9' 6.6  
Plus de stats
Vandeplas Gerard 9' 6.6  
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
 

Standard Standard
Pirard Lucas 90' 6.3 -
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 4/14 (28.6%)
Plus de stats
Lawrence Henry 90' 6.4 -
  • Précision des passes: 24/35 (68.6%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 3/9 (33.3%)
Plus de stats
Hautekiet Ibe 90' 7.0 -
  • Précision des passes: 32/39 (82.1%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Bates David 86' 6.7 -
  • Précision des passes: 43/52 (82.7%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Homawoo Josué 90' 6.8 -
  • Précision des passes: 58/62 (93.5%)
  • Précision des longs ballons: 0/4 (0%)
Plus de stats
Mortensen Gustav 90' 6.9 -
  • Précision des passes: 38/47 (80.9%)
  • Passes clés: 3
  • Précision des centres: 3/7 (42.9%)
  • Précision des longs ballons: 0/5 (0%)
Plus de stats
Ilaimaharitra Marco 90' 6.6 10
  • Précision des passes: 57/72 (79.2%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des longs ballons: 7/18 (38.9%)
Plus de stats
Karamoko Ibrahim   81' 6.2 -
  • Précision des passes: 21/33 (63.6%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 3/11 (27.3%)
Plus de stats
Nielsen Casper   61' 6.0 -
  • Précision des passes: 11/25 (44%)
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
  • Précision des longs ballons: 1/7 (14.3%)
Plus de stats
Ayensa Dennis 61' 6.5 -
  • Précision des passes: 10/14 (71.4%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Said Rafiki 61' 6.1 -
  • Précision des passes: 17/22 (77.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Banc
Epolo Matthieu 0'  
Mohr Tobias 4' 8.0  
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 7/7 (100%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Plus de stats
Mehssatou Nayel 0'  
Henry Thomas   9' 6.3  
Plus de stats
Abid Adnane 29' 6.5 -
  • Précision des passes: 21/23 (91.3%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
Plus de stats
Nguene Bernard 29' 6.7 -
  • Précision des passes: 4/7 (57.1%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Dierckx Daan 0'  
NKada Timothée 0'  
Teuma Teddy A 29' 6.9 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 30/40 (75%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/5 (0%)
  • Précision des longs ballons: 4/4 (100%)
Plus de stats
Revivre Antwerp - Standard
Ilaimaharitra en difficulté, Teuma a changé le match : les notes des joueurs du Standard, accrochés à l'Antwerp

Ilaimaharitra en difficulté, Teuma a changé le match : les notes des joueurs du Standard, accrochés à l'Antwerp

18:40 8

Accroché à l'Antwerp, le Standard a abandonné ses derniers espoirs de disputer les Champions Play-Offs ce dimanche. Voici les notes attribuées aux Rouches de Vincent Euvrar...

Le Standard avait tout en main à l'Antwerp : "Le coupable, c'est l'équipe"

Le Standard avait tout en main à l'Antwerp : "Le coupable, c'est l'équipe"

20:00

Vincent Euvrard était logiquement déçu après le partage du Standard à l'Antwerp. Voici l'analyse que le T1 des Rouches a livrée en conférence de presse.

présentation (du match)

L'Antwerp veut sa revanche, le Standard son top 6 : un dimanche sous haute tension s'annonce au Bosuil

L'Antwerp veut sa revanche, le Standard son top 6 : un dimanche sous haute tension s'annonce au Bosuil

08:40

L'Antwerp veut prendre sa revanche du match aller, tandis que le Standard joue toujours sa dernière carte dans la course aux Champions Play-Offs. Une affiche à suivre en di...

Jupiler Pro League

 Journée 29
La Gantoise La Gantoise 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Louvain OH Louvain
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 1-2 FC Bruges FC Bruges
KRC Genk KRC Genk 1-0 STVV STVV
Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
KV Malines KV Malines 1-0 Anderlecht Anderlecht
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved