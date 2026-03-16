Le cauchemar de Charleroi sur le départ : il ne renouvellera pas son contrat

Maxence Prévoit a réalisé un match cinq étoiles contre Charleroi. Le gardien français vit ses derniers mois à Louvain.

Face à Louvain, Charleroi aura tenté 19 frappes sans réussir à marquer. La faute à un grand Maxence Prévot. Si les Zèbres ont provoqué 2.06 expected goals tout en repartant bredouille, c'est qu'ils ont croisé un gardien en état de grâce.

L'ancien portier de Sochaux a sorti tous les ballons : "Mon arrêt le plus compliqué ? Celui sur la frappe à ras du poteau de Pflücke est sans doute le plus difficile. Parce qu'il fallait vite réagir, aller très vite au sol. Oui, il y a aussi cette frappe de Titraoui, je la dévie sur la latte, même si je dis à l'arbitre que non (cela a permis à Louvain d'éviter un corner). Ça fait partie du jeu", sourit-il à notre micro.

Un deuxième gardien qui fait le boulot

Prévot profite la blessure de Tobe Leysen pour s'illustrer : "Je connais mon rôle de doublure. Je le savais depuis le début de saison. Je me prépare pour être performant tous les week-ends et à le pousser durant la semaine. Tobe est un super gardien. Maintenant, j'ai l'opportunité de jouer, je veux être à la hauteur".

Arrivé il y a trois ans, l'ancien international U21 français est en fin de contrat à Den Dreef. Il confirme vivre ses derniers mois en tant que Louvaniste mais porte un regard positif sur son passage en Belgique.



"Si nous y parvenons la semaine prochaine, j’aurai atteint les Europe Playoffs pour la troisième année consécutive avec Louvain. Ma mission ici sera alors accomplie. C’était ma première aventure à l’étranger et ces trois années ont été très heureuses", conclut-il.