Le premier but du "nouveau Undav" ? "Il y a quelques mois, j'étais en D4..."

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Photo: © photonews

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Mateo Biondic a fort à faire en l'absence de Promise David : il va devoir alimenter le marquoir pour l'Union Saint-Gilloise. Titulaire, il a fêté ça par un premier but.

Première titularisation, premier but : l'histoire de Mateo Biondic à l'Union Saint-Gilloise commence bien. L'attaquant de 22 ans est arrivé cet hiver en provenance de l'Eintracht Trier, et comptait déjà 5 montées au jeu mais attendait toujours sa première place dans le onze de base.

Les blessures de Promise David et Raul Florucz ont précipité les choses : Biondic va devoir contribuer aux buts de son équipe dans les Playoffs à venir, et il a prouvé ce samedi qu'il en était capable.

Biondic comme Undav ? 

"Je tiens à remercier mon seigneur et sauveur Jésus-Christ pour ma trajectoire", a lancé l'attaquant allemand avec emphase au micro de DAZN.

"Il y a quelques mois à peine, j'étais encore en D4 allemande, et maintenant, je marque en D1 belge. C'est magnifique", se réjouissait Mateo Biondic, ému. L'Allemand évoluait en effet encore en Regionalliga Sudwest avec Trêves, et y comptait 7 goals cette saison avant de rejoindre le Parc Duden.

Lire aussi… L'Union ne brille pas, mais domine la lanterne rouge
Un parcours qui rappelle un peu celui de Deniz Undav : avant d'inscrire 45 buts en 70 matchs pour l'USG, l'attaquant allemand évoluait en D3 allemande. Il est désormais international allemand et empile les buts en Bundesliga. 

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