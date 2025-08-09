Huit buts sur les deux derniers matchs : l'Union monte en puissance avant de défier le Standard

L'Union s'est imposée 2-3 à La Gantoise. Les Saint-Gillois ont frappé trois fois sur phase arrêtée avant de souffrir plus qu'attendu dans les dix dernières minutes.

Après avoir remporté sa première victoire contre Louvain (5-0), l'Union Saint-Gilloise voulait enchaîner avec ce déplacement à La Gantoise. Une visite à la Planet Group Arena sans Promise David et Kamiel Van de Perre, toujours blessés, mais avec Christian Burgess, de retour. En face, verdict contrasté pour les deux anciens Unionistes des Buffalos : Dante Vanzeir commençait sur le banc, tandis que Siebe Van der Heyden était titulaire pour la première fois depuis son arrivée.

La percée de l'ancien Diable Rouge dans le onze a permis à Ivan Leko de passer à un système en 3-4-1-2 miroir à celui de l'Union. De quoi nous valoir un premier quart d'heure très agréable, avec du pressing et des occasions de part et d'autres. La première est à mettre à l'actif des Gantois et elle est énorme : sur un centre de Wilfried Kanga, le ballon péniblement dégagé par Anan Khalaili était repris par Atsuki Ito hors de portée de Vic Chambaere, c'est le poteau qui a empêché l'ouverture du score.

Florucz plus discret ? L'Union s'en remet aux phases arrêtées

Dans la foulée, la reprise de Samuel Kotto sur corner a elle aussi donné quelques sueurs froides à Sébastien Pocognoli. L'Union a alors immédiatement réagi avec une triple occasion...et un triple arrêt de Roef. Le gardien buffalos a d'abord sorti la savonnette sur une frappe faiblarde de Kevin Rodriguez, mais il s'est bien racheté sur la reprise de Florucz et de l'Equatorien, qui ont tour à tour cru pouvoir en profiter, en vain.

Le deuxième quart d'heure s'est montré moins riche en occasions, avec un milieu de terrain gantois très bien en place pour empêcher l'Union de combiner. Mais juste avant la demi-heure, les visiteurs ont fini par ouvrir le score sur phase arrêtée. Le coup franc a d'abord été bien lu par la défense gantoise, mais le second ballon d'Anouar Ait El Hadj a fait la différence. Sa petite louche a permis à Charles Vanhoutte de remiser sur un plateau vers Fedde Leysen au second poteau (29e, 0-1). Malgré quelques corners gantois, le but a fait du bien aux Bruxellois, qui ont contrôlé la fin du premier acte.

Le repos a fait du bien aux Gantois, qui ont repris en repoussant leur adversaire dans son camp. Mais comme en première mi-temps, l'Union n'a pas eu besoin d'un temps fort pour faire la différence, à nouveau sur phase arrêtée. Cette fois, c'est Burgess qui est à la remise et Kevin Rodriguez à la finition, le premier but de l'Equatorien en près d'un an était synonyme de break (53e, 0-2). Les visiteurs sont passés proches du 0-3 sur plusieurs contres, il est finalement survenu sur un corner copié-collé sur le second but. Burgess s'est à nouveau imposé au second poteau pour remiser, cette fois pour Adem Zorgane (0-3).

Le sang-faute défensif de l'Union malgré tout été mis à mal dans les dix dernières. Trouvé sur le côté après une belle percée axiale de Kanga, Goore a sorti le geste de la soirée, avec une frappe enroulée qui a laissé Chambaere pantois (81e, 1-3). Le premier but encaissé de plein jeu par l'Union cette saison est finalement sans conséquence, malgré une grosse fin de match des Gantois, qui ont même relancé le suspense par Maksim Paskotisi dans le temps additionnel (90+4e, 2-3). Les troupes de Sébastien Pocognoli s'imposent par deux buts d'écart après un entraînement aux phases arrêtées en terres gantoises.