Thomas Henry (Pen) 37'
1-0
(Thomas Henry) Marlon Fossey 54'
2-0
2-1
70' Toluwalase Arokodare (Hyun-Gyu Oh)
Date: 10/08/2025 18:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 3
Efficace, le Standard réussit son premier gros test face à Genk et reste au contact de la tête
Loïc Woos
Loïc Woos depuis Sclessin
Photo: © photonews

Le Standard a réussi son premier gros test de la saison et s'est imposé face au Racing Genk, ce dimanche à Sclessin. Tranchants en contre-attaque malgré une faible possession de balle, les Rouches ont trouvé le chemin des filets via Thomas Henry, sur penalty, et Marlon Fossey.

Ce dimanche en fin d'après-midi, le Standard reçoit le Racing Genk pour son premier gros choc de la saison, dans le cadre de la troisième journée de Pro League. Une rencontre lors de laquelle Mircea Rednic offre une première titularisation à Casper Nielsen, de retour de blessure.

Nayel Mehssatou est aussi de retour dans le onze de départ et remplace numériquement Dennis Ayensa, tandis que Boli Bolingoli, Ibe Hautekiet, Adnane Abid et la dernière recrue des Rouches, Timothé Nkada, prennent place sur le banc. À Genk, aucun changement par rapport au partage contre l'Antwerp. Arrivé cette semaine, Junya Ito ne figure pas encore sur la feuille de match.

Un poteau partout, puis un penalty transformé par le Standard

Dans une ambiance digne de Sclessin et devant plus de 21 500 supporters, le Standard est le premier à mettre le nez à la fenêtre. Suite à une contre-attaque initiée du flanc droit, Rafiki Saïd rentre dans le jeu et frappe. Son envoi, dévié, heurte le poteau et offre le premier corner aux Rouches (5e).

Genk tarde à réagir. Les Limbourgeois monopolisent le ballon et comptent même 80 % de possession en fin de première période, mais restent trop statiques pour prendre la défense du Standard à revers. Le ballon voyage de Limbourgeois en Limbourgeois, mais ne s’approche que trop rarement de Matthieu Epolo. Jarne Steuckers est le premier à le faire, sur une frappe du pied gauche qui touche, elle aussi, le montant (25e).

Dans une rencontre qui manque globalement d’occasions franches, c’est le Standard qui frappe le premier. Mehssatou est le plus rapide dans le rectangle et est accroché par Matte Smets, tandis que le mauvais placement de Mujaid Sadick n’y est pas pour rien. Penalty, que Thomas Henry transforme. Le Standard rentre aux vestiaires avec un but d’avance (1-0, 38e).

Marlon Fossey fait le break, les Rouches s’imposent face au Racing Genk malgré le but de Tolu

Un seul changement après le repos, côté Standard : Rafiki Saïd cède sa place à Ibe Hautekiet. On se dit alors que le Standard va reculer et essayer de gérer son avantage, après avoir couru derrière le ballon toute la première période.

Mais en contre, les Rouches se montrent efficaces. Tobias Mohr remonte le ballon et glisse à Thomas Henry sur la gauche. Sa transversale lumineuse trouve Marlon Fossey, totalement oublié par Joris Kayembe. L’Américain se présente face à Tobias Lawal, frappe de l’extérieur du pied et fait le break pour les Rouches (2-0, 55e).

Le Standard veut ensuite gérer son avantage, mais se montre parfois trop timide défensivement. El Ouahdi trouve le poteau sur un ballon ayant rebondi dans le rectangle, notamment devant Hautekiet (65e), puis Tolu Arokodare réduit la marque sur une frappe hors rectangle, après avoir gagné son duel face à Dierckx et combiné avec Oh (2-1, 71e).

En fin de rencontre, le Standard recule trop et laisse à Genk l'opportunité d'égaliser. Les Rouches parviennent cependant à tenir pour s'offrir leur deuxième succès de la saison, malgré quelques frayeurs en fin de match. Avec 7/9, le Standard rejoint la tête du classement, tandis que le début de saison difficile de Genk se confirme.

Les compositions

Voulez-vous donner votre avis sur votre équipe favorite ? Connectez-vous et partagez votre avis avec d'autres supporters ! Se connecter

Standard Standard
  Joueur J Evaluer
1 Epolo Matthieu 90' 6.3
7 Mohr Tobias 85' 6.7
8 Mehssatou Nayel 59' 7.3
9 Henry ThomasA 71' 7.3
13 Fossey Marlon 90' 8
17 Said Rafiki   45' 6.7
22 Calut Alexandro 90' 6.7
23 Ilaimaharitra Marco   90' 7.3
24 Homawoo Josué 90' 7.3
29 Dierckx Daan   90' 6.7
94 Nielsen Casper 71' 6.7
  Banc J Evaluer
5 Bolingoli Mbombo Boli -  
6 Sahabo Hakim -  
10 Eckert Ayensa Dennis 31' 6.7
11 Abid Adnane -  
14 Kuavita Leandre 19' 6.3
20 Karamoko Ibrahim 5'  
21 Pirard Lucas -  
25 Hautekiet Ibe 45' 6.7
59 NKada Timothée 19' 7

KRC Genk KRC Genk
  Joueur J Evaluer
3 Sadick Aliu Mujaid   90' 6
6 Smets Matte 90' 6
7 Steuckers Jarne 67' 7
8 Heynen Bryan   90' 7
9 Oh Hyun-Gyu A 90' 6
18 Kayembe Joris 66' 6
20 Karetsas Konstantinos 90' 7
24 Sattlberger Nikolas 67' 6
26 Lawal Tobias 90' 8
32 Adedeji-Sternberg Noah 90' 6
77 El Ouahdi Zakaria 90' 7.5
  Banc J Evaluer
Kiaba Brughmans Lucca -  
14 Sor Yira Collins 23' 6
17 Hrosovský Patrik -  
19 Medina Yaimar 24' 7
21 Bangoura Ibrahima Sory -  
27 Nkuba Ken   -  
34 Palacios Adrian -  
44 Ndenge Kongolo Josue -  
99 Arokodare Toluwalase 23' 8
Jupiler Pro League

 Journée 3
STVV STVV 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
FC Bruges FC Bruges 2-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 0-1 KV Malines KV Malines
La Gantoise La Gantoise 2-3 Union SG Union SG
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-0 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 2-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
Standard Standard 2-1 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 3-1 OH Louvain OH Louvain
