Anderlecht s'incline contre Zulte Waregem et loupe l'occasion de réaliser un joli 9 sur 9

Anderlecht s'incline 2-3 contre Zulte Waregem au Lotto Park. Les hommes de Besnik Hasi manquent ainsi l'occasion de réaliser un très joli 9 sur 9.

Anderlecht affrontait Zulte Waregem cet après-midi pour tenter d'enchaîner avec une troisième victoire en trois matchs de championnat. Les Mauves sont d'ailleurs les seuls à avoir réalisé un six sur six en Pro League en ce début de saison.

Après un petit round d'observation, la première possibilité du match est intervenue à la cinquième minute de jeu. Ludwig Augustinsson centre pour Kasper Dolberg, mais la tête du Danois n'est pas cadrée. Nathan Saliba tente également sa chance de la tête sur un corner quelques minutes plus tard, mais sans succès.

Thorgan Hazard proche d'ouvrir le score

La véritable première possibilité des Mauves est tombée à la 13e minute de jeu. Le portier de Zulte Waregem, Brent Gabriel, part chercher un ballon en dehors de sa surface après un dégagement de Colin Coosemans mais rend le ballon à l'adversaire. Celui-ci termine dans les pieds de Nilson Angulo. L'Équatorien donne le ballon à Thorgan Hazard qui tente de lober le portier adverse, mais c'est manqué. Le ballon est capté par Brent Gabriel.

Les 25 premières minutes sont marquées par une défense de Zulte Waregem bien en place. Les Mauves poussent, mais sans parvenir à se créer de véritables possibilités.

Zulte Waregem prend l’avantage

À la 27e minute de jeu, Ali Maamar tente une frappe à 20 m du but. Le ballon passe juste à côté. Mais c'est finalement Zulte Waregem qui ouvre le score (30e). Après une récupération du ballon, Tobias Hedl se positionne à la limite du hors-jeu, reçoit la passe et parvient à tromper Colin Coosemans. Les Mauves réclament que Nathan Saliba a été gêné par l’arbitre au début de l’action, mais il n’en sera finalement rien. Le but est validé. Zulte mène 0-1 sur sa première possibilité de la partie.

Anderlecht a tenté de recoller au score dans la suite de la première période, mais les Mauves ne sont pas parvenus à se créer d'énormes possibilités. C'est leur adversaire qui s'est même montré le plus dangereux. À la 38e minute, il y a eu un coup franc bien placé pour Zulte Waregem. Serxho Ujka tente de doubler la mise, mais le mur dévie sa frappe. Quelques instants plus tard, Joseph Opoku s'avance dans le rectangle anderlechtois et tente sa chance, mais sa frappe est contrée. Zulte Waregem repart avec un avantage d'un but au vestiaire (0-1). Un tir cadré, un but pour le Essevee.

Anderlecht reprend très fort

Anderlecht a repris très fort la seconde période. À la 50e, un penalty est concédé pour les Bruxellois grâce à Nilson Angulo, touché par Thomas Claes. Kasper Dolberg convertit parfaitement le penalty. C'est 1-1. Dans ce début de seconde période, Anderlecht se montre plus dangereux et semble être bien parti pour prendre les devants.

Les Mauves se sont notamment créé une possibilité à la 64e. Nilson Angulo trouve Thorgan Hazard dans le grand rectangle. Ce dernier remise pour Dolberg, qui bute sur le gardien adverse.

Zulte Waregem reprend les devants, mais les Mauves reviennent vite au score

Zulte Waregem reprend finalement les devants. Sur un corner frappé par Yannick Christophe Cappelle, Serxho Ujka reprend parfaitement le ballon de la tête et permet à son équipe de passer à nouveau devant. Tout est à refaire pour Anderlecht.

Mais les Mauves recollent à la 74e minute. Sur un centre précis de Yari Verschaeren, Nilson Angulo contrôle et remet pour Adriano Bertaccini, qui conclut du genou.

En fin de match, les Mauves frôlent le but de la victoire : dans le rectangle, Bertaccini déclenche une frappe, mais le portier s’interpose avec un superbe arrêt. Ce dernier capte également le ballon sur une tête de Vazquez. Mais c’est finalement Zulte qui a trouvé le chemin des filets : sur une contre-attaque, Jeppe Erenbjerg conclut parfaitement après un ballon contré par Coosemans.

Le score n’a plus évolué. Pas de 9 sur 9 donc pour les hommes de Besnik Hasi, qui restent malgré tout sur un 6 sur 9. Score final : 2-3.