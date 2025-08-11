"L'Union n'était pas meilleure que nous" : les regrets d'Ivan Leko après la deuxième défaite de Gand

Ivan Leko exprimait ses regrets après la défaite de La Gantoise contre l'Union. Selon lui, ses Buffalos n'étaient pas inférieurs aux Unionistes, qui ont su faire la différence sur phases arrêtées.

La Gantoise n'a pas livré une mauvaise prestation contre l'Union, samedi soir. Les Buffalos ont eu des occasions, mais n'ont pas concrétisé et ont été pris à revers lors de phases arrêtées. Un sentiment étrange pour Ivan Leko, comme il le soulignait après la rencontre au micro de DAZN.

"Oui, c'est un sentiment étrange. En football, on peut perdre ou gagner. Mais c'est étrange de perdre en ayant le sentiment que l'adversaire n'était pas si supérieur. Dans le match, on s'est battus, surtout en seconde période où on était meilleurs. Entre les deux rectangles, on était les meilleurs, mais pas dans les rectangles."

"C'est l'Union. Des phases arrêtées, des contre-attaques, du pressing, de la qualité devant, une bonne défense : c'est l'Union. Après les matchs, beaucoup de coachs disent 'pas cette fois', et c'est aussi le cas pour nous. C'est une top équipe, mais mon sentiment est qu'ils n'étaient pas meilleurs que nous."

L'ancien entraîneur du Standard ne veut pas pratiquer le même style de jeu qu'en bord de Meuse. La Gantoise essaie de jouer vers l'avant, mais fait encore preuve de naïveté en phase défensive.

"Ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de gagner les matchs avec notre manière de jouer. On ne s'adapte pas, on veut mettre de la pression, de l'énergie, de la passion, et les gens peuvent le voir. Mais pour gagner contre cette équipe, il faut plus. Il faut être clinique dans le rectangle, mais on a concédé trois buts sur phase arrêtée. Des situations qu'on connaît, qu'on écrit, dont on montre 75 vidéos, et encaisser trois buts comme ça est douloureux. Mais on apprend, c'est le process."

En première période, les Buffalos auraient pu obtenir un penalty pour une faute de main de Kevin Rodriguez, qui a complètement loupé son dégagement de la tête dans la surface. Une phase que regrette Ivan Leko, même si ce n'est pas elle qui a fait perdre La Gantoise.

"Quand je le vois, je pense que c'est penalty. Je ne cherche pas d'excuses et je ne pleure pas pour un penalty, mais parfois le VAR donnera, parfois pas. C'est dommage qu'il ne l'ait pas donné, mais je suis surtout frustré pour mes joueurs car ils ont montré qu'ils étaient capables et on a perdu contre une équipe qui était meilleure dans les rectangles, mais pas dans le match."