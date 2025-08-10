Premier but dans le nouveau stade...et première victoire : la RAAL a enfilé son bleu de travail contre Charleroi

La RAAL s'est imposé 1-0 contre Charleroi. A défaut d'avoir inauguré l'Easi Arena contre les Zèbres il y a quelques semaines, les Loups ont profité de ce choc hennuyer pour lancer leur saison.

Après les défaites contre le Standard et à La Gantoise, la RAAL voulait lancer sa saison en décrochant son premier point. Topo similaire chez les Zèbres, qui visaient quant à eux leur première victoire après les partages concédés contre Louvain et Saint-Trond. Pour cette rencontre à l'Easi Arena, marquée par une arrivée peu au goût des supporters visiteurs, Rik De Mil était privé de Nikola Stulic, suspendu. Anthony Descotte a donc pris place en pointe de l'attaque.

Dans le camp d'en face, Frédéric Taquin a pu aligner Thierry Lutonda sur la gauche pour la première fois. Première également pour Oucasse Mendy aux côtés de Mohamed Guindo devant. L'entraîneur louviérois peut se féliciter dans l'entame des siens : la RAAL a abordé ce match comme un choc hennuyer doit l'être, avec un sacré mordant dans les duels et un jeu rapide vers l'avant.

Charleroi dépassé

Cela a bien failli payer après moins de dix minutes, avec une reprise de Mendy sur l'équerre. Ce n'était que partie remise : en fin de premier quart d'heure, les Loups ont pris les devants. Le premier but louviérois dans l'Easi Arena a été inscrit par...Etienne Camara. Au mauvais endroit au mauvais moment, le milieu de terrain carolo n'a pas su se dégager sur un centre venu de la gauche, poussant maladroitement le ballon dans son but (15e, 1-0).

La Louvière n'est pas tombée dans le piège du relâchement. Toujours aussi secs dans leurs interventions, les Loups n'ont que très rarement laissé Charleroi respirer et créer le danger dans le rectangle. Mais le cooling break n'a pas suffi à Rik De Mil pour sortir la tête de l'eau. En revanche, dans l'autre rectangle, l'Easi Arena a par deux fois crié au penalty à l'occasion de deux situations litigieuses sur Mendy et Guindo, un avis que ne partageait pas Nicolas Laforge, 1-0 au repos.

Mêmes hommes alignés à la reprise et même physionomie. Charleroi a bien essayé de se positionner un peu plus haut mais se risquait aux contres de son hôte. Ce dernier s'est même permis de construire une phase limpide pour, pensait-il, faire le break à l'heure de jeu. Mais le but de Guindo a été annulé pour une position de hors-jeu après avoir pourtant contourné le bloc carolo.

Incapable de se montrer dangereux, Charleroi s'en est remis à quelques timides phases arrêtées pour tenter de fissurer le bloc louviérois, sans succès. La RAAL s'impose donc 1-0 et se donne de l'air avec ces premiers points de la saison, synonymes de date historique pour l'Easi Arena. De leur côté, les Zèbres doivent encore digérer leur élimination européenne et retrouver leur état de forme de fin de saison dernière.