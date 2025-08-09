3

L'Union fait le jeu

La Gantoise est positionnée dans son camp et repart en contre dans ces premières minutes



1

Premier centre de Niang

Son ballon est trop long



1

C'est parti !

Le coup d'envoi est donné



1

La Gantoise - Union SG: 0-0





20:42

Les joueurs montent sur le terrain

La Planet Group Arena est loin d'être comble



19:57

Des systèmes miroirs

Les deux équipes devraient évoluer en 3-5-2, avec de sacrés duels sur les flancs à prévoir



19:56

Vanzeir reste sur le banc

Ivan Leko garde également Mathias Delorge et Momodou Sonko à ses côtés. L'entrée de Siebe Van der Heyden dans le onze lui permet de passer à une défense à trois.



19:42

Burgess de retour

Il renvoie Skyes (pourtant très méritant contre Louvain) sur le banc. En revanche, Kamiel Van de Perre et Promise David sont toujours blessés. Adem Zorgane et Kevin Rodriguez restent dans l'équipe.



La Gantoise: Samuel Kotto - Maksim Paskotsi - Wilfried Kanga - Atsuki Ito - Matisse Samoise - Franck Surdez - Tiago Araujo - Leonardo Da Silva Lopes - Davy Roef - Siebe Van Der Heyden - Hyllarion Goore

Banc: Omri Gandelman - Aimé Omgba - Momodou Sonko - Dante Vanzeir - Mathias Delorge - Tom Vandenberghe - Bram Lagae - Mohammed El Âdfaoui - Helio Varela



Union SG: Vic Chambaere - Kevin Mac Allister - Adem Zorgane - Anouar Ait El Hadj - Kevin Rodriguez - Christian Burgess - Ousseynou Niang - Charles Vanhoutte - Anan Khalaili - Raul Florucz - Fedde Leysen

Banc: Mamadou Thierno Barry - Mathias Rasmussen - Guillaume François - Marc Giger - Alessio Castro-Montes - Sofiane Boufal - Ross Sykes - Cristian Makaté - Kjell Scherpen