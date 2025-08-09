Date: 09/08/2025 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 3

L'Union se déplace à La Gantoise ce soir. Avec la ferme intention de confirmer la victoire 5-0 contre Louvain.

Temps   4' 19" 
3
 L'Union fait le jeu
La Gantoise est positionnée dans son camp et repart en contre dans ces premières minutes
1
 Premier centre de Niang
Son ballon est trop long
1
 C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
1
 La Gantoise - Union SG: 0-0
20:42
 Les joueurs montent sur le terrain
La Planet Group Arena est loin d'être comble
19:57
 Des systèmes miroirs
Les deux équipes devraient évoluer en 3-5-2, avec de sacrés duels sur les flancs à prévoir
19:56
 Vanzeir reste sur le banc
Ivan Leko garde également Mathias Delorge et Momodou Sonko à ses côtés. L'entrée de Siebe Van der Heyden dans le onze lui permet de passer à une défense à trois.
19:42
 Burgess de retour
Il renvoie Skyes (pourtant très méritant contre Louvain) sur le banc. En revanche, Kamiel Van de Perre et Promise David sont toujours blessés. Adem Zorgane et Kevin Rodriguez restent dans l'équipe.
La Gantoise (La Gantoise - Union SG)
La Gantoise: Samuel Kotto - Maksim Paskotsi - Wilfried Kanga - Atsuki Ito - Matisse Samoise - Franck Surdez - Tiago Araujo - Leonardo Da Silva Lopes - Davy Roef - Siebe Van Der Heyden - Hyllarion Goore
Banc: Omri Gandelman - Aimé Omgba - Momodou Sonko - Dante Vanzeir - Mathias Delorge - Tom Vandenberghe - Bram Lagae - Mohammed El Âdfaoui - Helio Varela

Union SG (La Gantoise - Union SG)
Union SG: Vic Chambaere - Kevin Mac Allister - Adem Zorgane - Anouar Ait El Hadj - Kevin Rodriguez - Christian Burgess - Ousseynou Niang - Charles Vanhoutte - Anan Khalaili - Raul Florucz - Fedde Leysen
Banc: Mamadou Thierno Barry - Mathias Rasmussen - Guillaume François - Marc Giger - Alessio Castro-Montes - Sofiane Boufal - Ross Sykes - Cristian Makaté - Kjell Scherpen
19:35
 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve à la Planet Group Arena pour ce match entre Buffalos et Saint-Gillois

La Gantoise La Gantoise
  Joueur
2 Kotto Samuel  
3 Paskotsi Maksim  
7 Kanga Wilfried  
15 Ito Atsuki  
18 Samoise Matisse  
19 Surdez Franck  
20 Araujo Tiago  
22 Lopes Leonardo Da Silva  
33 Roef Davy  
44 Van Der Heyden Siebe  
45 Goore Hyllarion  
  Banc
6 Gandelman Omri  
10 Omgba Aimé  
11 Sonko Momodou  
14 Vanzeir Dante  
17 Delorge Mathias  
23 Vandenberghe Tom  
26 Lagae Bram  
28 El Âdfaoui Mohammed  
29 Varela Helio  

Union SG Union SG
  Joueur
1 Chambaere Vic  
5 Mac Allister Kevin  
8 Zorgane Adem  
10 Ait El Hadj Anouar  
13 Rodriguez Kevin  
16 Burgess Christian  
22 Niang Ousseynou  
24 Vanhoutte Charles  
25 Khalaili Anan  
30 Florucz Raul  
48 Leysen Fedde  
  Banc
3 Barry Mamadou Thierno  
4 Rasmussen Mathias  
19 François Guillaume  
20 Giger Marc  
21 Castro-Montes Alessio  
23 Boufal Sofiane  
26 Sykes Ross  
31 Makaté Cristian  
37 Scherpen Kjell  
Dante Vanzeir clarifie l'incident à Anderlecht : "Était-ce correct ? Non !"

17:00

Dante Vanzeir (27 ans) entame un nouveau départ à La Gantoise. L'attaquant veut assumer un rôle de leader cette saison et sait que sa carrière approche doucement de sa fin.

Jupiler Pro League

 Journée 3
