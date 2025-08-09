|Date:
|09/08/2025 20:45
|Compétition:
|Jupiler Pro League
|journée:
|Journée 3
L'Union se déplace à La Gantoise ce soir. Avec la ferme intention de confirmer la victoire 5-0 contre Louvain.
4' 19"
|
3
|
L'Union fait le jeu
La Gantoise est positionnée dans son camp et repart en contre dans ces premières minutes
|
1
|
Premier centre de Niang
Son ballon est trop long
|
1
|
C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
|
1
|
La Gantoise - Union SG: 0-0
|
20:42
|
Les joueurs montent sur le terrain
La Planet Group Arena est loin d'être comble
|
19:57
|
Des systèmes miroirs
Les deux équipes devraient évoluer en 3-5-2, avec de sacrés duels sur les flancs à prévoir
|
19:56
|
Vanzeir reste sur le banc
Ivan Leko garde également Mathias Delorge et Momodou Sonko à ses côtés. L'entrée de Siebe Van der Heyden dans le onze lui permet de passer à une défense à trois.
|
19:42
|
Burgess de retour
Il renvoie Skyes (pourtant très méritant contre Louvain) sur le banc. En revanche, Kamiel Van de Perre et Promise David sont toujours blessés. Adem Zorgane et Kevin Rodriguez restent dans l'équipe.
|
Banc: Omri Gandelman - Aimé Omgba - Momodou Sonko - Dante Vanzeir - Mathias Delorge - Tom Vandenberghe - Bram Lagae - Mohammed El Âdfaoui - Helio Varela
Banc: Mamadou Thierno Barry - Mathias Rasmussen - Guillaume François - Marc Giger - Alessio Castro-Montes - Sofiane Boufal - Ross Sykes - Cristian Makaté - Kjell Scherpen
|
19:35
|
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve à la Planet Group Arena pour ce match entre Buffalos et Saint-Gillois
|
La Gantoise
|Joueur
|2
|Kotto Samuel
|3
|Paskotsi Maksim
|7
|Kanga Wilfried
|15
|Ito Atsuki
|18
|Samoise Matisse
|19
|Surdez Franck
|20
|Araujo Tiago
|22
|Lopes Leonardo Da Silva
|33
|Roef Davy
|44
|Van Der Heyden Siebe
|45
|Goore Hyllarion
|Banc
|6
|Gandelman Omri
|10
|Omgba Aimé
|11
|Sonko Momodou
|14
|Vanzeir Dante
|17
|Delorge Mathias
|23
|Vandenberghe Tom
|26
|Lagae Bram
|28
|El Âdfaoui Mohammed
|29
|Varela Helio
|
Union SG
|Joueur
|1
|Chambaere Vic
|5
|Mac Allister Kevin
|8
|Zorgane Adem
|10
|Ait El Hadj Anouar
|13
|Rodriguez Kevin
|16
|Burgess Christian
|22
|Niang Ousseynou
|24
|Vanhoutte Charles
|25
|Khalaili Anan
|30
|Florucz Raul
|48
|Leysen Fedde
|Banc
|3
|Barry Mamadou Thierno
|4
|Rasmussen Mathias
|19
|François Guillaume
|20
|Giger Marc
|21
|Castro-Montes Alessio
|23
|Boufal Sofiane
|26
|Sykes Ross
|31
|Makaté Cristian
|37
|Scherpen Kjell