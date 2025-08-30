Charleroi laisse la zone rouge derrière et remporte une victoire qui fait du bien face à Dender

Charleroi était avant-dernier au moment de recevoir le FCV Dender. Même avec un match de moins, ce statut laissait à désirer, et les Zèbres ont réagi en conséquence.

La saison est encore jeune mais le Sporting Charleroi n'avait certainement pas anticipé que la réception de Dender pour cette 6e journée de Pro League puisse être un duel... entre le dernier et l'avant-dernier. En cas de défaite à domicile contre le FCV Dender, les Zèbres se seraient en effet coiffés du bonnet d'âne de la D1A.

On a cependant très vite compris les ambitions de Dender, qui a récemment perdu son T1 Vincent Euvrard au profit du Standard et veut limiter la casse avec un onze très défensif. Un plan de jeu qui vole en éclats dès la première incursion carolo : Parfait Guiagon est arrêté fautivement dans le rectangle et se fait justice lui-même (5e, 1-0).

Dender est sonné et n'a visiblement pas prévu de devoir subitement faire le jeu. Charleroi en profite pour gérer, passe tout près du 2-0 via Guiagon, empêché in extremis de frapper par Marijnissen (16e). C'est ensuite Verrips qui sauve le break devant Romsaas (20e). Dans l'autre sens, il n'y a rien à se mettre sous la dent : Keita est impérial, certes devant de véritables plots flandriens.

Le geste de Bernier, la fébrilité carolo

En seconde période, on se dit que Charleroi est sur du velours : presque aussi rapidement qu'en première, Antoine Bernier rentre depuis son flanc droit et enroule une merveille pour faire le break (2-0, 50e). Les Zèbres jouent bien, avec un Guiagon intenable et un Romsaas inspiré. Frédéric Stilmant, le coach intérimaire de Dender (et ancien joueur... de l'Olympic Charleroi), fait rentrer Kadiri, qui va mettre le feu à la défense.

Après une première alerte sortie de justesse par la tête d'un défenseur carolo, un nouveau cafouillage permet donc à Jordan Kadiri de réduire l'écart, un peu à la surprise générale (2-1, 67e). Au tour de Charleroi d'être brouillon et sans idées tandis que Dender se surprend à y croire.

Le RCSC va cependant se reprendre et ne plus concéder de grosses occasions à Dender, à l'exception d'une frappe molle d'Acquah dans les gants de Delavallée. Le break, cependant, paraît nécessaire pour éviter un stress inutile : Antoine Colassin y croit mais sa frappe frôle le montant de Verrips (82e). C'est finalement l'inévitable Parfait Guiagon, tranquillement trouvé en retrait au point de penalty, qui va planter son doublé et libérer le Mambourg (3-1, 87e). Charleroi dépose la zone rouge sur place et se remet dans le sens de la marche.