Date: 30/08/2025 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 6

Charleroi laisse la zone rouge derrière et remporte une victoire qui fait du bien face à Dender

Florent Malice
Florent Malice depuis Charleroi
| 0 réaction
Charleroi laisse la zone rouge derrière et remporte une victoire qui fait du bien face à Dender
Photo: © photonews

Charleroi était avant-dernier au moment de recevoir le FCV Dender. Même avec un match de moins, ce statut laissait à désirer, et les Zèbres ont réagi en conséquence.

La saison est encore jeune mais le Sporting Charleroi n'avait certainement pas anticipé que la réception de Dender pour cette 6e journée de Pro League puisse être un duel... entre le dernier et l'avant-dernier. En cas de défaite à domicile contre le FCV Dender, les Zèbres se seraient en effet coiffés du bonnet d'âne de la D1A.

On a cependant très vite compris les ambitions de Dender, qui a récemment perdu son T1 Vincent Euvrard au profit du Standard et veut limiter la casse avec un onze très défensif. Un plan de jeu qui vole en éclats dès la première incursion carolo : Parfait Guiagon est arrêté fautivement dans le rectangle et se fait justice lui-même (5e, 1-0).

Dender est sonné et n'a visiblement pas prévu de devoir subitement faire le jeu. Charleroi en profite pour gérer, passe tout près du 2-0 via Guiagon, empêché in extremis de frapper par Marijnissen (16e). C'est ensuite Verrips qui sauve le break devant Romsaas (20e). Dans l'autre sens, il n'y a rien à se mettre sous la dent : Keita est impérial, certes devant de véritables plots flandriens. 

Le geste de Bernier, la fébrilité carolo 

En seconde période, on se dit que Charleroi est sur du velours : presque aussi rapidement qu'en première, Antoine Bernier rentre depuis son flanc droit et enroule une merveille pour faire le break (2-0, 50e). Les Zèbres jouent bien, avec un Guiagon intenable et un Romsaas inspiré. Frédéric Stilmant, le coach intérimaire de Dender (et ancien joueur... de l'Olympic Charleroi), fait rentrer Kadiri, qui va mettre le feu à la défense.

Après une première alerte sortie de justesse par la tête d'un défenseur carolo, un nouveau cafouillage permet donc à Jordan Kadiri de réduire l'écart, un peu à la surprise générale (2-1, 67e). Au tour de Charleroi d'être brouillon et sans idées tandis que Dender se surprend à y croire. 

Le RCSC va cependant se reprendre et ne plus concéder de grosses occasions à Dender, à l'exception d'une frappe molle d'Acquah dans les gants de Delavallée. Le break, cependant, paraît nécessaire pour éviter un stress inutile : Antoine Colassin y croit mais sa frappe frôle le montant de Verrips (82e). C'est finalement l'inévitable Parfait Guiagon, tranquillement trouvé en retrait au point de penalty, qui va planter son doublé et libérer le Mambourg (3-1, 87e). Charleroi dépose la zone rouge sur place et se remet dans le sens de la marche. 

Les compositions

Voulez-vous donner votre avis sur votre équipe favorite ? Connectez-vous et partagez votre avis avec d'autres supporters ! Se connecter

Charleroi Charleroi
  Joueur J Evaluer
Ousou Aiham 45' -
Romsaas Jakob Napoleon 68' -
Scheidler Aurélien 85' -
5 Camara Etienne A 90' -
10 Guiagon Parfait ⚽ ⚽ A 90' -
17 Bernier Antoine  75' -
22 Titraoui Yacine 90' -
24 Nzita Mardochee 68' -
55 Delavallee Martin 90' -
95 Keita Cheick 90' -
98 Petris Jeremy 90' -
  Banc J Evaluer
Van Den Kerkhof Kevin 15' -
Colassin Antoine 22' -
Khalifi Yassine 5'  
Gaudin Jules 22' -
Stanic Alexandre -  
7 Mbenza Isaac -  
30 Kone Mohamed -  
39 Sow Massamba 45' -
56 Boukamir Amine -  

FCV Dender EH FCV Dender EH
  Joueur J Evaluer
5 Marijnissen Luc 90' -
16 Kvet Roman 90' -
17 Mbamba Noah 72' -
18 Rodes Nathan 90' -
21 Cools Kobe 90' -
22 Fredrick Benjamin 83' -
24 Viltard Malcolm 58' -
34 Verrips Michael 90' -
44 De Fougerolles Luc A 83' -
77 Nsimba Bruny 58' -
88 Ferraro Fabio 90' -
  Banc J Evaluer
6 Masangu Kéres -  
7 Goncalves Bryan -  
11 Oratmangoen Ragnar 32' -
15 Koton Krzysztof 7'  
19 Attah Kadiri Jordan 32' -
23 Acquah Desmond 18' -
30 Dietsch Guillaume -  
67 Moutha-Sebtaoui Nail 7'  
Revivre Charleroi - FCV Dender EH
Rik De Mil doit prier qu'aucune offre n'arrive pour Parfait Guiagon

Rik De Mil doit prier qu'aucune offre n'arrive pour Parfait Guiagon

30/08

Le mercato n'est pas encore terminé. Et si un club du top a besoin d'un renfort offensif de dernière minute, il serait fou de ne pas considérer le cas de Parfait Guiagon.

présentation (du match)

Victoire obligatoire pour les Zèbres ? Le onze probable du Sporting Charleroi

Victoire obligatoire pour les Zèbres ? Le onze probable du Sporting Charleroi

30/08

Charleroi reçoit la lanterne rouge, Dender. Pour revenir dans le coup après des départs difficiles à digérer, les Zèbres doivent l'emporter.

Jupiler Pro League

 Journée 6
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 STVV STVV
KV Malines KV Malines 3-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Westerlo Westerlo 2-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 3-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 13:30 FC Bruges FC Bruges
OH Louvain OH Louvain 16:00 Standard Standard
Union SG Union SG 18:30 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 19:15 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved