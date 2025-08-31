Un derby sulfureux de bout en bout : Anderlecht finit à neuf et quitte l'Union en crise

L'Union s'est imposée 2-0 contre Anderlecht à l'issu d'un derby bruxellois assez tendu. Le Sporting a pourtant cru en ses chances en fin de première mi-temps.

Comme la saison dernière à pareille époque, le premier derby bruxellois de la saison s'est disputé sous les premières couleurs de l'automne au Parc Duden. Et comme lors du 0-0 d'il y a un an presque jour pour jour, c'est déjà un match sous très haute pression pour Anderlecht. Autant dire qu'avec les deux éliminations européennes quasiment coup sur coup, Besnik Hasi est au moins aussi attendu au tournant que Brian Riemer à l'époque.

Pour ce derby sentant le soufre, Hasi a opéré quelques choix forts, titularisant notamment Tristan Degreef comme back droit, tout en plaçant Nathan De Cat et Kasper Dolberg sur le banc au profit de Nathan Saliba et Luis Vazquez. Quelques surprises également du côté du onze de l'Union avec l'absence de Charles Vanhoutte (pour qui l'Union a refusé l'offre de Nice et qui n'est même pas repris) ainsi que la présence sur le banc de Kevin Mac Allister au profit de Ross Sykes.

L'Union commence très fort

Le plan anderlechtois aura tenu...moins de trois minutes, le temps qu'il a fallu à Ousseynou Niang pour prendre de vitesse Degreef (laissé en un-contre-un) et gagner un penalty. Ballon converti avec calme, 1-0 pour l'Union alors que tout le Parc Duden n'était pas encore totalement installé. Le début d'un premier quart d'heure dominé par l'Union, avec notamment un poteau de Kevin Rodriguez dans un angle fermé et un remarquable solo de Sykes dans le cœur du jeu, poussant Coosemans à la parade.

Pendant la première demi-heure, Anderlecht est resté impuissant, se montrant à peine (très timidement) via deux frappes peu dangereuses de Saliba. L'Union dominait son sujet avec des récupérations hautes et beaucoup plus de justesse dans l'entrejeu. Mais les Mauves ont tout de même fini par rentrer dans leur match. La première action digne de ce nom a poussé Scherpen à un premier arrêt à bout portant sur un centre repris par Thorgan Hazard. Dans la foulée, Luis Vazquez est parvenu à tromper le portier néerlandais de la tête, mais son but a été annulé pour hors-jeu.

Le premier acte s'est achevé en faisant trembler les poteaux. D'abord celui du but de Coosemans, à l'occasion d'une reprise de Sykes sur corner. Et ensuite dans l'autre camp, sur une frappe de César Huerta qui avait laissé Scherpen tout aussi pantois, 1-0 au repos. Pas de changement à la mi-temps, et pourtant le deuxième acte n'a pas repris sur le même rythme, avec beaucoup moins d'occasions franches à noter.

La seconde mi-temps n'a en fait jamais vraiment commencé. Le faux rythme aura été constant, faisant les affaires des Unionistes. Le Parc Duden n'a revibré que dans les dix dernières minutes...grâce aux pétages de plomb anderlechtois. En deux minutes, Saliba et Angulo ont abandonné leurs coéquipiers avec deux stupides deuxièmes cartes jaunes, obligeant le Sporting à terminer à neuf, au gré des "Wouter Buiten" et des nombreuses banderoles des visiteurs en tribune.

La fin de match a continué à tourner au vinaigre pour les visiteurs, avec le 2-0 signé Promise David sur un contre dans le temps additionnel et les ras-le-bol des supporters mauves. Plus que des banderoles et des chants, ces derniers ont manifesté leur dégoût en lançant des supporters, faisant brièvement arrêter la fin de rencontre. 2-0, score final : la fracture grandit Anderlecht après ce huitième match sans victoire de suite au Parc Duden.