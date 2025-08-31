OH Louvain OH Louvain
Date: 31/08/2025 16:00
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 6
Sans rien montrer, le Standard battu pour la première de Vincent Euvrard, sur un but contre son camp
Loïc Woos
Loïc Woos depuis le King Power at Den Dreef
| 0 réaction
Sans rien montrer, le Standard battu pour la première de Vincent Euvrard, sur un but contre son camp
Photo: © photonews

Pour la première de Vincent Euvrard sur son banc, le Standard a été battu sur la pelouse de Louvain, ce dimanche. Une rencontre décevante de la part des Rouches, qui n'ont absolument rien montré.

Une semaine après la première victoire de Louvain cette saison face à Dender, Vincent Euvrard retrouvait les Louvanistes ce dimanche, mais cette fois sur le banc du Standard. Pour cette rencontre, le nouveau T1 des Rouches a procédé à trois changements par rapport au dernier onze aligné par Mircea Rednic : Henry Lawrence, Daan Dierckx et Thomas Henry, de retour de suspension, remplacent Boli Bolingoli, Ibe Hautekiet et Adnane Abid.

Le spectacle aux abonnés absents au King Power de Louvain

Le début de partie est plus qu’haché. Les deux équipes connaissent une entame hésitante : les pertes de balle au milieu de terrain sont nombreuses, les fautes aussi. Ilaimaharitra est rapidement averti, Vlietinck également, tandis que Terho manque le cuir sur la seule incursion dans un rectangle lors de la première demi-heure (21e).

En fin de période, Daan Dierckx reçoit à son tour une carte jaune pour une faute qui ne semblait pas la mériter. Ominami est lui aussi averti, tandis que Terho alerte timidement Epolo, sans danger (41e), s’offrant ainsi le premier — et seul — tir cadré de la première mi-temps.

Les deux portiers, hormis pour relancer quelques ballons, ont globalement observé cette première période dénuée de spectacle depuis leur rectangle. Tobias Mohr a bien tenté de surprendre Leysen depuis le milieu de terrain, mais a totalement échoué. 0-0 à la pause, et tout le monde s’ennuie au King Power de Den Dreef… sauf Lawrence Visser, obligé de trancher à répétition dans de nombreux duels.

Daan Dierckx trompe Matthieu Epolo, Vincent Euvrard battu pour sa première avec le Standard

La seconde période reprend sur les mêmes bases que la première. Les deux entraîneurs ne procèdent à aucun changement, le rythme reste très bas, mais Rafiki Saïd tente une première fois sa chance, en vain.

Pratiquement pas sollicité pendant une heure, Matthieu Epolo doit ensuite intervenir sur le premier frisson de la rencontre : une frappe lointaine de Lakomy, détournée en corner. Sur celui-ci, donné par Schrijvers, Daan Dierckx dévie le ballon… dans ses propres cages (1-0, 65e).

Malgré les montées au jeu d’El Hankouri, Abid, Sahabo et Calut, le Standard n’arrive pas à revenir dans la rencontre. Quelques situations se présentent, mais Tobe Leysen ne doit jamais réellement s’employer pour garder sa cage inviolée, tant le niveau offensif affiché par les Rouches est insuffisant. Dans l'autre sens, les Louvanistent tentent de tuer le match, mais se contentent surtout de garder le résultat.

Troisième défaite consécutive pour le Standard, deuxième revers de suite pour Vincent Euvrard face à Louvain et première défaite pour le nouvel entraîneur des Rouches. Il y a du pain sur la planche — et pas qu’un peu — tant le Standard n'a rien montré au King Power de Den Dreef.

Les compositions

OH Louvain OH Louvain
  Joueur J Evaluer
1 Leysen Tobe 90' -
3 Dussenne Noë 90' -
5 Ominami Takuma   90' -
8 Schrijvers Siebe   90' -
9 Karim Traoré Abdoul 73' -
11 Terho Casper 61' -
22 Mijatovic Jovan 86' -
24 Lakomy Lukasz 73' -
28 Pletinckx Ewoud 90' -
30 Akimoto Takahiro 90' -
77 Vlietinck Thibault   61' -
  Banc J Evaluer
4 Verstraete Birger 29' -
6 George Wouter -  
7 Verlinden Thibaud -  
10 Maziz Youssef 17' -
16 Prévôt Maxence Andre -  
19 Ikwuemesi Chukwubuikem 17' -
33 Maertens Mathieu 4'  
34 Nyakossi Roggerio -  
99 Opoku Davis 29' -

Standard Standard
  Joueur J Evaluer
1 Epolo Matthieu 90' 7
7 Mohr Tobias 68' 6
8 Mehssatou Nayel 69' 5
9 Henry Thomas 90' 5
13 Fossey Marlon   90' 6
17 Said Rafiki 90' 7
23 Ilaimaharitra Marco   90' 6
24 Homawoo Josué 61' 6
29 Dierckx Daan  90' 6
88 Lawrence Henry 75' 6
94 Nielsen Casper 75' 5
  Banc J Evaluer
6 Sahabo Hakim 15' 5
11 Abid Adnane 22' 6
14 Kuavita Leandre -  
19 René Mitongo -  
20 Karamoko Ibrahim -  
21 Pirard Lucas -  
22 Calut Alexandro 15' 6
25 Hautekiet Ibe 29' 5
27 El Hankouri Mohamed 21' 5
Vincent Euvrard a du pain sur la planche : les notes du Standard après la défaite à Louvain

Vincent Euvrard a du pain sur la planche : les notes du Standard après la défaite à Louvain

18:40 2

Au terme d'une prestation décevante, le Standard a été battu sur la pelouse de Louvain, ce dimanche, pour la première de Vincent Euvrard sur le banc. Voici les notes attrib...

