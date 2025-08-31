Sans rien montrer, le Standard battu pour la première de Vincent Euvrard, sur un but contre son camp

Pour la première de Vincent Euvrard sur son banc, le Standard a été battu sur la pelouse de Louvain, ce dimanche. Une rencontre décevante de la part des Rouches, qui n'ont absolument rien montré.

Une semaine après la première victoire de Louvain cette saison face à Dender, Vincent Euvrard retrouvait les Louvanistes ce dimanche, mais cette fois sur le banc du Standard. Pour cette rencontre, le nouveau T1 des Rouches a procédé à trois changements par rapport au dernier onze aligné par Mircea Rednic : Henry Lawrence, Daan Dierckx et Thomas Henry, de retour de suspension, remplacent Boli Bolingoli, Ibe Hautekiet et Adnane Abid.

Le spectacle aux abonnés absents au King Power de Louvain

Le début de partie est plus qu’haché. Les deux équipes connaissent une entame hésitante : les pertes de balle au milieu de terrain sont nombreuses, les fautes aussi. Ilaimaharitra est rapidement averti, Vlietinck également, tandis que Terho manque le cuir sur la seule incursion dans un rectangle lors de la première demi-heure (21e).

En fin de période, Daan Dierckx reçoit à son tour une carte jaune pour une faute qui ne semblait pas la mériter. Ominami est lui aussi averti, tandis que Terho alerte timidement Epolo, sans danger (41e), s’offrant ainsi le premier — et seul — tir cadré de la première mi-temps.

Les deux portiers, hormis pour relancer quelques ballons, ont globalement observé cette première période dénuée de spectacle depuis leur rectangle. Tobias Mohr a bien tenté de surprendre Leysen depuis le milieu de terrain, mais a totalement échoué. 0-0 à la pause, et tout le monde s’ennuie au King Power de Den Dreef… sauf Lawrence Visser, obligé de trancher à répétition dans de nombreux duels.

Daan Dierckx trompe Matthieu Epolo, Vincent Euvrard battu pour sa première avec le Standard

La seconde période reprend sur les mêmes bases que la première. Les deux entraîneurs ne procèdent à aucun changement, le rythme reste très bas, mais Rafiki Saïd tente une première fois sa chance, en vain.

Pratiquement pas sollicité pendant une heure, Matthieu Epolo doit ensuite intervenir sur le premier frisson de la rencontre : une frappe lointaine de Lakomy, détournée en corner. Sur celui-ci, donné par Schrijvers, Daan Dierckx dévie le ballon… dans ses propres cages (1-0, 65e).

Malgré les montées au jeu d’El Hankouri, Abid, Sahabo et Calut, le Standard n’arrive pas à revenir dans la rencontre. Quelques situations se présentent, mais Tobe Leysen ne doit jamais réellement s’employer pour garder sa cage inviolée, tant le niveau offensif affiché par les Rouches est insuffisant. Dans l'autre sens, les Louvanistent tentent de tuer le match, mais se contentent surtout de garder le résultat.

Troisième défaite consécutive pour le Standard, deuxième revers de suite pour Vincent Euvrard face à Louvain et première défaite pour le nouvel entraîneur des Rouches. Il y a du pain sur la planche — et pas qu’un peu — tant le Standard n'a rien montré au King Power de Den Dreef.