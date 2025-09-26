Ca n'aura pas duré longtemps : Anderlecht cale à OHL et descendra certainement vite du podium

Au terme d'un match assez terne, OHL et Anderlecht se sont séparés dos-à-dos. Les Mauves ont mené sur un but de Vazquez, avant de se faire rattraper.

Y avait-il vraiment sept points et treize places d'écart entre Anderlecht et OHL au coup d'envoi de ce match ? Celui qui ignore tout de la Pro League n'aurait pas pu le deviner au vu de la première période. Dès les premières secondes, un centre d'Oscar Gil doit déjà être dégagé en urgence pour éviter le 0-1.

David Hubert a opté pour un schéma à deux attaquants et le duo Kaba-Ikwuemesi fait mal à la défense du RSCA. Kaba bouge Lucas Hey, frappe sur Coosemans (12e), avant que son compère force la jaune pour le Danois, aux abois. Kana, à son tour, se loupe devant Kaba et c'est Terho qui alerte encore Coosemans (20e).

Le RSCA peine à se créer la moindre occasion, avec un Huerta nerveux, vite averti et qui cèdera sa place à la mi-temps pour Yari Verschaeren. Louvain, de son côté, peut s'en vouloir car une tête de Kaba (33e), puis une frappe de Lakomy péniblement repoussée par Coosemans (37e) auraient dû faire 1-0 avant la pause.

Vazquez chanceux, Maziz inspiré

Hasi réagit en sortant Huerta pour Verschaeren à la pause, mais c'est d'une phase arrêtée très bien donnée par Angulo que la différence se fait : Luis Vazquez est à la réception du... genou et fait chanceusement 0-1 (55e). OHL prend un coup sur la tête, Anderlecht gère sans se découvrir.

Le coach anderlechtois se permet même de sortir son buteur et de jouer sans 9, espérant certainement tenir au maximum. Mais le triple changement de David Hubert fait la différence : un ballon mal relancé plein axe de Marco Kana va trouver l'entrant Youssef Maziz qui reprend de volée (80e, 1-1). Il faut un exploit de Coosemans pour qu'un centre d'un autre entrant, Mathieu Maertens, ne fasse pas 2-1 (84e).

Louvain aura même encore les occasions les plus "franches" avant la fin du match, même s'il n'y aura plus vraiment de danger concret pour la défense du RSC Anderlecht. Et devant ? Rien de rien, Verschaeren n'ayant pas amené ce que Hasi espérait, et les autres entrants en cours de match n'ayant pas fait la différence côté Mauve. Le Sporting ne sera très probablement plus sur le podium en fin de week-end, et c'est déjà plus logique...