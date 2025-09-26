OH Louvain OH Louvain
Ca n'aura pas duré longtemps : Anderlecht cale à OHL et descendra certainement vite du podium

Au terme d'un match assez terne, OHL et Anderlecht se sont séparés dos-à-dos. Les Mauves ont mené sur un but de Vazquez, avant de se faire rattraper.

Y avait-il vraiment sept points et treize places d'écart entre Anderlecht et OHL au coup d'envoi de ce match ? Celui qui ignore tout de la Pro League n'aurait pas pu le deviner au vu de la première période. Dès les premières secondes, un centre d'Oscar Gil doit déjà être dégagé en urgence pour éviter le 0-1.

David Hubert a opté pour un schéma à deux attaquants et le duo Kaba-Ikwuemesi fait mal à la défense du RSCA. Kaba bouge Lucas Hey, frappe sur Coosemans (12e), avant que son compère force la jaune pour le Danois, aux abois. Kana, à son tour, se loupe devant Kaba et c'est Terho qui alerte encore Coosemans (20e). 

Le RSCA peine à se créer la moindre occasion, avec un Huerta nerveux, vite averti et qui cèdera sa place à la mi-temps pour Yari Verschaeren. Louvain, de son côté, peut s'en vouloir car une tête de Kaba (33e), puis une frappe de Lakomy péniblement repoussée par Coosemans (37e) auraient dû faire 1-0 avant la pause. 

Vazquez chanceux, Maziz inspiré 

Hasi réagit en sortant Huerta pour Verschaeren à la pause, mais c'est d'une phase arrêtée très bien donnée par Angulo que la différence se fait : Luis Vazquez est à la réception du... genou et fait chanceusement 0-1 (55e). OHL prend un coup sur la tête, Anderlecht gère sans se découvrir.

Le coach anderlechtois se permet même de sortir son buteur et de jouer sans 9, espérant certainement tenir au maximum. Mais le triple changement de David Hubert fait la différence : un ballon mal relancé plein axe de Marco Kana va trouver l'entrant Youssef Maziz qui reprend de volée (80e, 1-1). Il faut un exploit de Coosemans pour qu'un centre d'un autre entrant, Mathieu Maertens, ne fasse pas 2-1 (84e).

Louvain aura même encore les occasions les plus "franches" avant la fin du match, même s'il n'y aura plus vraiment de danger concret pour la défense du RSC Anderlecht. Et devant ? Rien de rien, Verschaeren n'ayant pas amené ce que Hasi espérait, et les autres entrants en cours de match n'ayant pas fait la différence côté Mauve. Le Sporting ne sera très probablement plus sur le podium en fin de week-end, et c'est déjà plus logique...

Les compositions

OH Louvain OH Louvain
  Joueur J Evaluer
1 Leysen Tobe 90' -
28 Pletinckx Ewoud 90' -
3 Dussenne Noë 90' -
5 Ominami Takuma 75' -
27 Gil Regaño Óscar 90' -
24 Lakomy Lukasz 90' -
8 Schrijvers Siebe 76' -
30 Akimoto Takahiro   90' -
11 Terho Casper   75' -
19 Ikwuemesi Chukwubuikem 61' -
39 Kaba Sory 90' -
  Banc J Evaluer
Radelet Theo -  
4 Verstraete Birger -  
9 Karim Traoré Abdoul 29' -
10 Maziz Youssef  15' -
14 Teklab Henok -  
16 Prévôt Maxence Andre -  
22 Mijatovic Jovan   15' -
33 Maertens Mathieu 14' -
34 Nyakossi Roggerio -  
99 Opoku Davis -  

Anderlecht Anderlecht
  Joueur J Evaluer
26 Coosemans Colin 90' -
3 Hey Lucas   90' -
55 Kana Marco 90' -
5 N'Diaye Moussa 90' -
54 Sardella Killian 90' -
83 Degreef Tristan 81' -
74 De Cat Nathan   90' -
13 Saliba Nathan-Dylan 90' -
19 Angulo Nilson A 73' -
21 Huerta César   45' -
20 Vazquez Luis 73' -
  Banc J Evaluer
6 Augustinsson Ludwig 9'  
7 Camara Ilay 17' -
9 Cvetkovic Mihajlo -  
10 Verschaeren Yari 45' -
11 Hazard Thorgan 17' -
15 Ilic Mihajlo -  
16 Kikkenborg Mads -  
24 Llansana Enric -  
58 Özcan Yasin -  
