Union SG Union SG
2-0
Westerlo Westerlo
Union SG
wesWesterlo
Promise David 63'
1-0
(Louis Patris) Marc Giger 78'
2-0
Date: 27/09/2025 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 9
Le réalisme saint-gillois a encore frappé : des Unionistes en mode diesel avant Newcastle
Photo: © photonews

L'Union Saint-Gilloise s'est imposée 2-0 contre Westerlo. Malgré une première mi-temps très poussive, les hommes de Sébastien Pocognoli ont fait le boulot à quatre jours de la réception de Newcastle.

Avant le retour des étoiles de la Ligue des Champions, l'Union Saint-Gilloise devait remplir ses obligations dominicales face à Westerlo, une équipe à ne pas sous-estimer, surtout après le partage 5-5 des Campinois au Club de Bruges. Pour cette rencontre, Sébastien Pocognoli était privé de Kevin Rodriguez et Anouar Ait El Hadj, Fedde Leysen était quant à lui préservé. Cela a profité à Rob Schoofs, Raul Florucz et Ross Sykes, une première pour Schoofs, buteur fatidique à Genk le weekend dernier.

L'Union a commencé la rencontre de manière assez timide. La première (double) occasion est d'ailleurs à mettre à l'actif des visiteurs, une frappe de Nacho Ferri repoussée par Kjell Scherpen dans un angle assez fermé et un second ballon dégagé sur la ligne par Sykes après dix minutes. Pour le reste, le Parc Duden a parfois dû s'accrocher pour ne pas décrocher.

Un match qui a mis du temps à se débrider

Les bonnes intentions étaient pourtant de la partie, avec toujours autant d'activité d'Ousseynou Niang et Anan Khalaili sur les flancs, les infiltrations sans ballon de Schoofs et les appels en profondeur de Promise David pour écarteler la défense. Mais tout cela manquait de liant. Et quand Promise David parvenait à se retourner sur les centres ou qu'Adem Zorgane s'imposait au deuxième ballon, il y avait toujours bien un pied ou une jambe campinoise pour écarter le danger, 0-0 logique à la pause.

Malgré les entrées de Kamiel Van de Perre et Louis Patris pour la deuxième mi-temps, le match a repris sur le même rythme. Mais dans ce cas de figure, l'Union a une autre corde à son arc : les phases arrêtées. Après un premier corner dangereux, c'est un nouveau bon ballon de Zorgane dans le box qui a fait la différence grâce à la reprise déterminée de David dans le plafond (63e, 1-0).

Un but qui a fait du bien à l'Union : voyant les espaces s'ouvrir, Kevin Mac Allister s'est engouffré dans la brèche et a servi Schoofs sur un plateau dans le rectangle, mais la tête de l'ancien Malinois était complètement ratée. Le but du break est tout de même tombé dans la foulée ou presque, sur une récupération haute de Louis Patris, suivie d'un service cinq étoiles pour Marc Giger (78e, 2-0).

Le premier but du Suisse sous le maillot saint-gillois a fait respirer le Parc Duden pour de bon. Comme lors du match de championnat avant d'aller s'imposer au PSV, les hommes de Sébastien Pocognoli ont peiné à faire la différence mais assurent l'essentiel, une nouvelle fois sans encaisser de but.

Les compositions

Union SG Union SG
  Joueur J Evaluer
37 Scherpen Kjell 90' -
26 Sykes Ross 90' -
16 Burgess Christian 90' -
5 Mac Allister Kevin 90' -
22 Niang Ousseynou 45' -
4 Rasmussen Mathias 45' -
8 Zorgane Adem 90' -
25 Khalaili Anan 81' -
17 Schoofs Rob   90' -
12 David Promise  75' -
30 Florucz Raul 64' -
  Banc J Evaluer
1 Chambaere Vic -  
3 Barry Mamadou Thierno -  
6 Van de Perre Kamiel   45' -
11 Smith Guilherme -  
14 Pavlic Ivan -  
18 Kavlashvili Giorgi -  
19 François Guillaume -  
20 Giger Marc 26' -
23 Boufal Sofiane 15' -
27 Patris Louis A 45' -
48 Leysen Fedde 9'  

Westerlo Westerlo
  Joueur J Evaluer
99 Jungdal Andreas   90' -
25 Rommens Tuur 90' -
5 Kimura Seiji 90' -
40 Bayram Emin 90' -
22 Reynolds Bryan 90' -
46 Piedfort Arthur 82' -
34 Haspolat Dogucan 90' -
77 Alcocer Josimar 72' -
13 Sakamoto Isa 73' -
7 Sayyadmanesh Allahyar   89' -
90 Nacho Ferri 90' -
  Banc J Evaluer
4 Lapage Amando -  
9 Bujupi Eliot -  
10 Cordero Antoñito 1'  
14 Vaesen Kyan 8'  
18 Yow Griffin 18' -
19 Fixelles Mathias -  
23 Mbamba-Muanda Lucas -  
23 Mbamba Lucas -  
30 Vanlangendonck Koen -  
39 Van Den Keybus Thomas 17' -
Jupiler Pro League

 Journée 9
OH Louvain OH Louvain 1-1 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 2-0 Westerlo Westerlo
STVV STVV 28/09 KRC Genk KRC Genk
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 28/09 La Gantoise La Gantoise
Charleroi Charleroi 28/09 KV Malines KV Malines
FCV Dender EH FCV Dender EH 28/09 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
