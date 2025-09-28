LIVE : Charleroi se dirige clairement vers une défaite (0-2)

|
|
live_by
|
90+1
|
Carte jaune pour Kerim Mrabti
|
90
|
Il y aura 5 minutes de temps additionnel.
|
|
86
|
Jose Marsa
Ian Truyf
|
85
|
Centre de Romsaas... ça arrive à Nzita.... mais toujours aucun vrai danger et un Malinois resté au sol
|
84
|
Carte jaune pour Nacho Miras
|
84
|
Nzita, qui donne tout depuis son entrée, envoie un centre totalement raté
|
81
|
PFLÜCKE ! Une frappe qui alerte Miras !
|
80
|
Charleroi n'y arrive décidément pas... Mbenza, entré au jeu, gâche une belle opportunité avec un contrôle manqué sur un long ballon de Pflücke
|
|
79
|
Kevin Van Den Kerkhof
Isaac Mbenza
|
79
|
Cheick Keita
Raymond Asante
|
78
|
Myron van Brederode
Bill Antonio
|
75
|
Bon coup-franc carolo côté droit...
|
73
|
Comme depuis le début du match, la paire Scheidler-Pflücke cherche toujours la solution la plus compliquée...
|
71
|
Carte jaune pour Lion Lauberbach
|
69
|
D'un rectangle à l'autre ! Nacho Miras sort une frappe de Pflücke trouvé au second poteau, et sur le contre, Keita tacle pour sortir un centre dangereux, c'est corner qui ne donne rien !
|
68
|
Antoine Bernier
Lewin Blum
|
67
|
Oooh, Aurélien Scheidler est servi par Pflücke dans le rectangle et s'écroule... l'arbitre était très proche de la phase et assure qu'il n'y a rien !
|
66
|
Nzita se donne à fond depuis son entrée mais ses centres et tentatives de débordement ne passent pas
|
|
64
|
Bilal Bafdili
Kerim Mrabti
|
64
|
Décision du VAR: pas de penalty
|
63
|
Après vérification du VAR, c'était clair : il n'y avait pas de main, le défenseur malinois n'agrandissait pas la surface de son corps !
|
63
|
Décision du VAR: pas de penalty
|
62
|
Le VAR vérifie s'il y a penalty
|
61
|
Penalty pour Charleroi
|
61
|
PENALTY pour Charleroi ! Sur base d'un corner, une frappe de Romsaas passe à côté de tout le monde mais il y avait apparemment une main avant cela !
|
59
|
Faute de Redouane Halhal sur Bernier qui offrait encore un beau raid depuis la gauche
|
59
|
Comme en première période, Charleroi est en contrôle...mais ne parvient pas à déjouer la solide défense malinoise
|
54
|
Romsaas sauve littéralement son équipe en coupant une trajectoire de passe mortelle de la part de Van Brederode vers Bafdili !
|
|
53
|
Ooooh Pflücke ! Quelle occasion ! Trouvé dans le rectangle par un bon centre venu de la gauche, il contrôle et attend trop longtemps ! Corner !
|
51
|
Ceeentre d'Ousou... Nzita jaillit mais est stoppé proprement par son homme !
|
50
|
Un bon contre carolo gâché par Pflücke qui tente une remise compliquée !
|
49
|
Notons le double changement réalisé par De Mil avec les sorties de Gaudin et Boukamir pour Nzita et Szymczak
|
46
|
C'est reparti à Charleroi
|
|
Mi-temps
|
45+2
|
Charleroi pousse pour réduire l'écart en cette fin de première période...
|
45
|
Amine Boukamir
Filip Szymczak
|
45
|
Jules Gaudin
Mardochee Nzita
|
44
|
Bernier reçoit le second ballon... et envoie au-dessus
|
|
43
|
ROMSAAS ! Il feinte, et envoie un vicieux ballon enroulé que Miras met en corner !
|
43
|
Remise de Bernier sur un long ballon d'Ousou... c'est imprécis !
|
41
|
But de Lion Lauberbach (Myron van Brederode)
|
41
|
Eeet c'est 0-2 ! Lion Lauberbach ! Bien trop facile, plein axe ! Van Brederode à l'assist !
|
40
|
Corner très joliment obtenu par Kevin Van Den Kerkhof
|
39
|
Centre de Pflücke... Miras capte
|
37
|
Le danger se précisait et c'est Myron van Brederode, très discret depuis son flanc gauche dans cette première période, qui a fini par envoyer une très belle frappe poteau rentrant
|
36
|
But de Myron van Brederode (Gora Diouf)
|
36
|
Et le goaaaal de Malines !
|
35
|
Centre de Marsa... Camara et Keita doivent très bien intervenir devant Lauberbach !
|
|
34
|
C'était une frappe de Lauberbach. Le corner derrière n'a rien donné
|
32
|
DELAVALLEE ! Une mauvaise relance de Keita arrive directement chez un Malinois, qui frappe et force le portier carolo à se détendre magnifiquement !
|
29
|
Pflücke !! Bien décalé par Scheidler après un débordement de Van den Kerkhof, il frappe dans les gants de Nacho
|
27
|
Bernier tente cependant un peu trop tout seul !
|
27
|
Charleroi a la mainmise sur ce match, quelques belles tentatives de combinaison entre Bernier, Scheidler et Camara
|
24
|
Frappe de Camara captée aisément par Nacho Miras
|
22
|
Première frappe malinoise, signée Servais sur un relais côté gauche, mais ça n'est vraiment pas dangereux ni inspiré
|
20
|
Oooh Mory Konaté qui se loupe sur un ballon en profondeur à destination de Scheidler, puis qui découpe l'attaquant français ! Bon coup-franc côté gauche pour Charleroi
|
19
|
Belle course de Keita sur un ballon en profondeur vers Koudou, et il obtient la faute intelligemment
|
15
|
Joli petit pont de Bilal Bafdili sur Gaudin
|
|
14
|
Faute sur Romsaas juste à l'extérieur du rectangle ! C'était Hammar, qui proteste
|
13
|
Phase dangereuse des Zèbres ! D'abord un ballon de Gaudin qui manque de peu d'aller chercher Bernier, puis une mésentente entre Pflücke et Romsaas qui ont hésité à tirer !
|
10
|
Scheidler tente d'aller chercher Pflücke côté droit, Marsa intervient bien
|
7
|
Faute de Halhal sur Bernier plein axe aux 35 mètres
|
6
|
Scheidler avait bien servi Bernier, il revient en retrait... puis Scheidler à nouveau perd la balle !
|
5
|
Bien défendu de Ousou côté gauche, touche intéressante pour Malines
|
4
|
Keita s'offre un déboulé depuis sa défense mais manque sa passe vers Gaudin, titulaire surprise au back gauche
|
3
|
Quelques approximations des deux côtés dans ce début de match
|
1
|
C'est parti au Mambourg dans une belle ambiance !
|
1
|
Charleroi - KV Malines: 0-0
|
|
Charleroi:
Martin Delavallee
- Kevin Van Den Kerkhof
- Cheick Keita
- Aiham Ousou
- Jules Gaudin
- Etienne Camara
- Amine Boukamir
- Antoine Bernier
- Jakob Napoleon Romsaas
- Patrick Pflücke
- Aurélien Scheidler
Banc:
Isaac Mbenza
- Filip Szymczak
- Mardochee Nzita
- Antoine Colassin
- Lewin Blum
- Raymond Asante
- Mohamed Kone
- Mehdi Boukamir
- Quentin Benaets
KV Malines:
Nacho Miras
- Gora Diouf
- Redouane Halhal
- Mory Konaté
- Fredrik Hammar
- Therence Koudou
- Mathis Servais
- Myron van Brederode
- Jose Marsa
- Lion Lauberbach
- Bilal Bafdili
Banc:
Ortwin De Wolf
- Ryan Teague
- Tijn Van Ingelgom
- Ian Truyf
- Ian Struyf
- Kerim Mrabti
- Lovro Golic
- Moncef Zekri
- Bill Antonio
- Massimo Decoene
|
|
Penalty pour Charleroi