Date: 28/09/2025 18:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 9
Stade: Stade du Pays de Charleroi

LIVE : Charleroi se dirige clairement vers une défaite (0-2)

Le Sporting Charleroi reçoit le KV Malines ce dimanche avec pour objectif de retrouver la victoire, et donc le chemin du top 6.

Temps   90+5' 38" 
90+1
  Carte jaune pour Kerim Mrabti
90
 Il y aura 5 minutes de temps additionnel.
86
 remplacé Jose Marsa
remplaçant Ian Truyf
85
 Centre de Romsaas... ça arrive à Nzita.... mais toujours aucun vrai danger et un Malinois resté au sol
84
  Carte jaune pour Nacho Miras
84
 Nzita, qui donne tout depuis son entrée, envoie un centre totalement raté
81
 PFLÜCKE ! Une frappe qui alerte Miras !
80
 Charleroi n'y arrive décidément pas... Mbenza, entré au jeu, gâche une belle opportunité avec un contrôle manqué sur un long ballon de Pflücke
79
 remplacé Kevin Van Den Kerkhof
remplaçant Isaac Mbenza
79
 remplacé Cheick Keita
remplaçant Raymond Asante
78
 remplacé Myron van Brederode
remplaçant Bill Antonio
75
 Bon coup-franc carolo côté droit...
73
 Comme depuis le début du match, la paire Scheidler-Pflücke cherche toujours la solution la plus compliquée...
71
  Carte jaune pour Lion Lauberbach
69
 D'un rectangle à l'autre ! Nacho Miras sort une frappe de Pflücke trouvé au second poteau, et sur le contre, Keita tacle pour sortir un centre dangereux, c'est corner qui ne donne rien !
68
 remplacé Antoine Bernier
remplaçant Lewin Blum
67
 Oooh, Aurélien Scheidler est servi par Pflücke dans le rectangle et s'écroule... l'arbitre était très proche de la phase et assure qu'il n'y a rien !
66
 Nzita se donne à fond depuis son entrée mais ses centres et tentatives de débordement ne passent pas
64
 remplacé Bilal Bafdili
remplaçant Kerim Mrabti
64
 Décision du VAR: pas de penalty
63
 Après vérification du VAR, c'était clair : il n'y avait pas de main, le défenseur malinois n'agrandissait pas la surface de son corps !
63
 Décision du VAR: pas de penalty
62
 Le VAR vérifie s'il y a penalty
61
 Penalty pour Charleroi
61
 PENALTY pour Charleroi ! Sur base d'un corner, une frappe de Romsaas passe à côté de tout le monde mais il y avait apparemment une main avant cela !
59
 Faute de Redouane Halhal sur Bernier qui offrait encore un beau raid depuis la gauche
59
 Comme en première période, Charleroi est en contrôle...mais ne parvient pas à déjouer la solide défense malinoise
54
 Romsaas sauve littéralement son équipe en coupant une trajectoire de passe mortelle de la part de Van Brederode vers Bafdili !
53
 Ooooh Pflücke ! Quelle occasion ! Trouvé dans le rectangle par un bon centre venu de la gauche, il contrôle et attend trop longtemps ! Corner !
51
 Ceeentre d'Ousou... Nzita jaillit mais est stoppé proprement par son homme !
50
 Un bon contre carolo gâché par Pflücke qui tente une remise compliquée !
49
 Notons le double changement réalisé par De Mil avec les sorties de Gaudin et Boukamir pour Nzita et Szymczak
46
 C'est reparti à Charleroi


Arbitre 		Mi-temps


45+2
 Charleroi pousse pour réduire l'écart en cette fin de première période...
45
 remplacé Amine Boukamir
remplaçant Filip Szymczak
45
 remplacé Jules Gaudin
remplaçant Mardochee Nzita
44
 Bernier reçoit le second ballon... et envoie au-dessus
43
 ROMSAAS ! Il feinte, et envoie un vicieux ballon enroulé que Miras met en corner !
43
 Remise de Bernier sur un long ballon d'Ousou... c'est imprécis !
41

But 		But de Lion Lauberbach (Myron van Brederode)
41
 Eeet c'est 0-2 ! Lion Lauberbach ! Bien trop facile, plein axe ! Van Brederode à l'assist !
40
 Corner très joliment obtenu par Kevin Van Den Kerkhof
39
 Centre de Pflücke... Miras capte
37
 Le danger se précisait et c'est Myron van Brederode, très discret depuis son flanc gauche dans cette première période, qui a fini par envoyer une très belle frappe poteau rentrant
36

But 		But de Myron van Brederode (Gora Diouf)
36
 Et le goaaaal de Malines !
35
 Centre de Marsa... Camara et Keita doivent très bien intervenir devant Lauberbach !
34
 C'était une frappe de Lauberbach. Le corner derrière n'a rien donné
32
 DELAVALLEE ! Une mauvaise relance de Keita arrive directement chez un Malinois, qui frappe et force le portier carolo à se détendre magnifiquement !
29
 Pflücke !! Bien décalé par Scheidler après un débordement de Van den Kerkhof, il frappe dans les gants de Nacho
27
 Bernier tente cependant un peu trop tout seul !
27
 Charleroi a la mainmise sur ce match, quelques belles tentatives de combinaison entre Bernier, Scheidler et Camara
24
 Frappe de Camara captée aisément par Nacho Miras
22
 Première frappe malinoise, signée Servais sur un relais côté gauche, mais ça n'est vraiment pas dangereux ni inspiré
20
 Oooh Mory Konaté qui se loupe sur un ballon en profondeur à destination de Scheidler, puis qui découpe l'attaquant français ! Bon coup-franc côté gauche pour Charleroi
19
 Belle course de Keita sur un ballon en profondeur vers Koudou, et il obtient la faute intelligemment
15
 Joli petit pont de Bilal Bafdili sur Gaudin
14
 Faute sur Romsaas juste à l'extérieur du rectangle ! C'était Hammar, qui proteste
13
 Phase dangereuse des Zèbres ! D'abord un ballon de Gaudin qui manque de peu d'aller chercher Bernier, puis une mésentente entre Pflücke et Romsaas qui ont hésité à tirer !
10
 Scheidler tente d'aller chercher Pflücke côté droit, Marsa intervient bien
7
 Faute de Halhal sur Bernier plein axe aux 35 mètres
6
 Scheidler avait bien servi Bernier, il revient en retrait... puis Scheidler à nouveau perd la balle !
5
 Bien défendu de Ousou côté gauche, touche intéressante pour Malines
4
 Keita s'offre un déboulé depuis sa défense mais manque sa passe vers Gaudin, titulaire surprise au back gauche
3
 Quelques approximations des deux côtés dans ce début de match
1
 C'est parti au Mambourg dans une belle ambiance !
1
 Charleroi - KV Malines: 0-0
Charleroi (Charleroi - KV Malines)
Charleroi: Martin Delavallee - Kevin Van Den Kerkhof - Cheick Keita - Aiham Ousou - Jules Gaudin - Etienne Camara - Amine Boukamir - Antoine Bernier - Jakob Napoleon Romsaas - Patrick Pflücke - Aurélien Scheidler
Banc: Isaac Mbenza - Filip Szymczak - Mardochee Nzita - Antoine Colassin - Lewin Blum - Raymond Asante - Mohamed Kone - Mehdi Boukamir - Quentin Benaets

KV Malines (Charleroi - KV Malines)
KV Malines: Nacho Miras - Gora Diouf - Redouane Halhal - Mory Konaté - Fredrik Hammar - Therence Koudou - Mathis Servais - Myron van Brederode - Jose Marsa - Lion Lauberbach - Bilal Bafdili
Banc: Ortwin De Wolf - Ryan Teague - Tijn Van Ingelgom - Ian Truyf - Ian Struyf - Kerim Mrabti - Lovro Golic - Moncef Zekri - Bill Antonio - Massimo Decoene

Penalty pour Charleroi
Charleroi Charleroi
  Joueur J Evaluer
55 Delavallee Martin 90' -
3 Van Den Kerkhof Kevin 79' -
95 Keita Cheick 79' -
4 Ousou Aiham 90' -
23 Gaudin Jules 45' -
5 Camara Etienne 90' -
56 Boukamir Amine 45' -
17 Bernier Antoine 68' -
8 Romsaas Jakob Napoleon 90' -
14 Pflücke Patrick 90' -
21 Scheidler Aurélien 90' -
  Banc J Evaluer
7 Mbenza Isaac 11' -
9 Szymczak Filip 45' -
24 Nzita Mardochee 45' -
25 Colassin Antoine -  
27 Blum Lewin 22' -
28 Asante Raymond 11' -
30 Kone Mohamed -  
32 Boukamir Mehdi -  
43 Benaets Quentin -  

KV Malines KV Malines
  Joueur J Evaluer
13 Miras Nacho   90' -
4 Diouf Gora A 90' -
2 Halhal Redouane 90' -
8 Konaté Mory 90' -
6 Hammar Fredrik 90' -
7 Koudou Therence 90' -
17 Servais Mathis 90' -
9 van Brederode MyronA 78' -
3 Marsa Jose 86' -
20 Lauberbach Lion  90' -
11 Bafdili Bilal 64' -
  Banc J Evaluer
1 De Wolf Ortwin -  
5 Teague Ryan -  
15 Van Ingelgom Tijn -  
18 Truyf Ian 4'  
18 Struyf Ian -  
19 Mrabti Kerim   26' -
22 Golic Lovro -  
23 Zekri Moncef -  
38 Antonio Bill 12' -
39 Decoene Massimo -  

présentation (du match)

Charleroi veut rebondir et revenir dans le top 6 (Live 18h30)
Photo: © photonews

Alors qu'ils étaient sur une superbe lancée, les Zèbres ont été stoppés dans leur élan. Mais une victoire ce dimanche et la machine serait relancée.

Après plus d'un mois sans défaite, et même trois victoires consécutives, le Sporting Charleroi a connu un coup d'arrêt imprévisible la semaine passée à domicile face au promu, Zulte Waregem. Une défaite précipitée par un carton rouge qui a fait couler beaucoup d'encre, et surtout frustré Mehdi Bayat.

La meilleure façon d'évacuer cette frustration est donc d'immédiatement rebondir, et la réception du KV Malines est une très belle opportunité pour les Zèbres.

Car si le classement est très serré pour l'instant, un top 6 finira bien par se dessiner, et plusieurs candidats aux Playoffs perdent des points précieux : Anderlecht, l'Antwerp, le Standard ou encore Genk.

Une victoire éjecterait ainsi les Sang & Or du top 6, tout en redépassant Zulte Waregem (pas vraiment candidat aux Playoffs) et en revenant à égalité de points avec Anderlecht. À bientôt un tiers de la phase classique, figurer parmi les six premiers commence à être bien plus que symbolique. 

Problème : Rik De Mil sera privé de plusieurs cadres. Parfait Guiagon, surtout, est toujours blessé et a déjà cruellement manqué à Charleroi la semaine passée. Sow et Romsaas seront également absents. Ce sera probablement le rôle d'Antoine Colassin, dont le début de saison est difficile, d'enfin faire la différence en soutien de Scheidler devant...

Composition probable : 

Delavallée / Van den Kerkhof - Ousou - Keita - Nzita / Pflücke -Camara - Titraoui - Bernier/ Colassin - Scheidler 

Quand Stulic devait mettre Heymans au lit : l'anecdote hilarante de Rik De Mil

Quand Stulic devait mettre Heymans au lit : l'anecdote hilarante de Rik De Mil

08:40 1

Rik De Mil et Charleroi accueillent le KV Malines ce dimanche pour un affrontement entre les cinquième et sixième du classement. Plus tôt cette semaine, l'entraîneur était ...

Jupiler Pro League

 Journée 9
OH Louvain OH Louvain 1-1 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 2-0 Westerlo Westerlo
STVV STVV 1-2 KRC Genk KRC Genk
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-4 La Gantoise La Gantoise
Charleroi Charleroi 0-2 KV Malines KV Malines
FCV Dender EH FCV Dender EH - RAAL La Louvière RAAL La Louvière
